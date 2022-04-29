Об отражении в учете изменения стоимости предмета лизинга у лизингодателя в случае выявления брака

Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях настоящей главы признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ (пункт 1 статьи 258 НК РФ).

Таким образом, в налоговом учете первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на приобретение, которая подлежит погашению путем начисления амортизации.

По нашему мнению, соглашение об изменении стоимости товара и универсальный корректировочный документ являются основанием для отражения в учете корректировки (уменьшения) первоначальной стоимости предмета лизинга.

Соответственно, при получении документов, подтверждающих факт изменения стоимости товара, Организации необходимо скорректировать (уменьшить) первоначальную стоимость предмета лизинга. При этом, поскольку изменение стоимости товара является новым фактом хозяйственной жизни, то изменения в ранее начисленную амортизацию не вносятся.

Кроме того, в Письме Минфина РФ от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81707 также был сделан вывод, что скидка, предоставленная покупателю, не учитывается им в составе доходов, а изменяет стоимость товара:

«…Вместе с тем сообщается, что скидка, предоставленная покупателю путем изменения (снижения) цены товара, не учитывается покупателем в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этом случае приобретенный товар учитывается покупателем в налоговом учете по цене с учетом предоставленной скидки…».

По вопросу периода корректировки в налоговом учете стоимости товаров в связи с изменением их цены существует спорность.

Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.02.2020 № Ф08-12832/2019 по делу № А32-52738/2018 изложено:

«Согласно статье 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств.

Все последующие изменения стоимости или количества (объемов), совершенных в соответствующем налоговом или отчетном периоде хозяйственных операций, в том числе в виде возврата товара, непринятия части работ (услуг) или оспаривания сделки, на основании которой произведена хозяйственная операция, подлежат учету налогоплательщиком как новые факты (события) хозяйственной жизни в налоговом (отчетном) периоде их возникновения (периоде возврата товара, уменьшение его цены, реституции в связи с признанием сделки недействительной).

Налогоплательщик имеет право отразить возврат ранее полученного имущества или уменьшить налоговую базу только после фактического его получения и только в том периоде, в котором будут осуществлены операции по возврату.

Корректировка в налоговом учете должна быть произведена в том году, когда имел место новый факт хозяйственной деятельности, а именно расторжение договора и возврат имущества либо признание сделки ничтожной и составление акта передачи спорного имущества законному собственнику. При этом налоговые обязательства за период совершения сделки не подлежат корректировке ни у передающей стороны, ни у принимающей.

При этом, базой для налогообложения являются, по общему правилу, не сделки, а фактические действия - передача вещей, уплата денег, выполнение работ и оказание услуг».

В Определении Верховного Суда РФ от 26.03.2015 № 305-КГ15-965 по делу № А40-69367/2013-107-235 указано:

«Отказывая в удовлетворении требований общества в указанной части, суды, руководствуясь положениями статей 54, 247, 249, 271, 313 - 316 Налогового кодекса, а также разъяснениями, изложенными в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 148, указали, что все совершенные налогоплательщиком в определенном налоговом или отчетном периоде хозяйственные операции по реализации товаров (работ, услуг), соответствующие статье 39 Налогового кодекса, подтвержденные первичными документами, составленными сторонами этих операций (продавцом - налогоплательщиком и покупателем - организацией или предпринимателем), вне зависимости от их оплаты, признаются выручкой налогоплательщика и их стоимость, определенная в первичных документах, подлежит включению в состав дохода от реализации для исчисления налога на прибыль организаций. Все последующие изменения стоимости или количества (объемов), совершенных в соответствующем налоговом или отчетном периоде хозяйственных операций, в том числе в виде возврата товара, не принятия части работ (услуг) или оспаривания сделки, на основании которой была произведена хозяйственная операция, подлежат учету налогоплательщиком как новые факты (события) хозяйственной жизни в налоговом (отчетном) периоде их возникновения (периоде возврата товара, уменьшение его цены, реституции в связи с признанием сделки недействительной)».

Таким образом, суды придерживаются позиции, согласно которой изменение стоимости ранее отгруженного товара является новым фактом хозяйственной жизни, при котором корректируется налоговая база периода изменения стоимости товара.

В Письме Минфина РФ от 22.05.2015 № 03-03-06/1/29540 изложено:

«…Пунктом 1 статьи 54 Кодекса установлено, что налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения). В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. Таким образом, в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 54 Кодекса перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в случаях невозможности определения периода совершения ошибок (искажений), а также в случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. Учитывая изложенное, изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены договора, в том числе в связи с предоставлением скидок, учитываются в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса…».

Аналогичное мнение изложено в Письмах Минфина РФ от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81707, от 06.10.2020 № 07-01-09/87189, от 25.04.2018 № 03-03-06/1/28048, от 14.02.2017 № 03-07-09/8251.

Таким образом, по мнению Минфина РФ, изменение стоимости ранее отгруженного товара является ошибкой, при котором корректируется налоговая база прошлых периодов.По нашему мнению, в связи с изменением стоимости предмета лизинга Организация не должна корректировать налоговую базу прошедшего периода, в том числе корректировать ранее начисленную амортизацию, поскольку изменение цены предмета лизинга не является ошибкой (искажением) налоговой базы.