О вычете НДС, предъявленного исполнителями — ИП, применяющими УСН, в 2025 году

Организация приобретает услуги у ИП, применяющих УСН. Имеет ли право Организация с 2025 года принимать к вычету НДС, предъявленный ИП по ставкам 5% и 7%?

Ответ

По нашему мнению, Организация вправе принять к вычету НДС, предъявленный организациями или ИП, применяющими УСН, в стоимости товаров, работ, услуг НДС по ставке 5% или 7%.

Обоснование

С 2025 года Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесены изменения в том числе в главу 21 НК РФ.

С 01.01.2025 вступят в силу положения статьи 145, пункта 8 статьи 164 НК РФ, согласно которым организации и ИП, применяющие УСН, будут признаваться налогоплательщиками НДС, которые будут обязаны исчислить НДС по ставкам 5% или 7% в зависимости от уровня их дохода.

Вместе с тем, в общем случае право на вычет НДС для налогоплательщиков, применяющих ОСНО, регулируется положениями статей 171 и 172 НК РФ.

Так, на основании пункта 1 статьи 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.

В силу пункта 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории РФ либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления[1], переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ без таможенного оформления, в отношении:

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 НК РФ;

3) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций по реализации работ (услуг), местом реализации которых в соответствии со статьей 148 НК РФ не признается территория РФ, за исключением операций, предусмотренных статьей 149 НК РФ, если иное не предусмотрено подпунктом 4 настоящего пункта.

Положения настоящего подпункта не применяются налогоплательщиками, применяющими налоговые ставки, указанные в пункте 8 статьи 164 НК РФ;

4) рекламных и маркетинговых услуг, приобретаемых для передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, местом реализации которых в соответствии со статьей 148 НК РФ не признается территория РФ.

Положения настоящего подпункта не применяются налогоплательщиками, применяющими налоговые ставки, указанные в пункте 8 статьи 164 НК РФ;

5) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций по реализации товаров посредством электронных торговых площадок покупателю - физическому лицу, получающему товары в другом государстве - члене Евразийского экономического союза.

Пунктом 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих исчисление сумм налога налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ.

Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.

Таким образом, в общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), а также имущественным правам, приобретенным на территории РФ, принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

сумма налога должна быть предъявлена, о чем свидетельствует соответствующий счет-фактура;

товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету на основании соответствующих первичных документов;

товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС.

Какие-либо ограничения, касающиеся возможности принятия к вычету НДС, исчисленного по ставкам 5% и 7%, статьями 171 и 172 НК РФ не предусмотрены.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе принять к вычету НДС, предъявленный организациями или ИП, применяющими УСН, в стоимости товаров, работ, услуг НДС по ставке 5% или 7%.

Коллегия Налоговых Консультантов, 12 декабря 2025 года

[1] включая суммы налога, уплаченные или подлежащие уплате налогоплательщиком по истечении 180 календарных дней с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.