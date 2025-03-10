О расходах рекламного агентства по организации рекламы для заказчика

Организация является рекламным агентством, которое по заданию Заказчика размещает рекламные материалы о Заказчика на различных ресурсах, маркирует и получает ОРД. В связи с внесением изменений в статью 270 НК вправе ли Организация учитывать в составе расходов затраты на распространение рекламы о Заказчике?

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В связи с изменениями в НК РФ, внесенными Федеральным законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ, в расходах для целей налогообложения не учитываются расходы рекламодателей на распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» если:

информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в порядке, установленном статьей 18.1 Закона № 38-ФЗ [1];

такая реклама была распространена на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством РФ;

такая реклама была распространена на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Законом № 236-ФЗ [2] и иным законодательством РФ.

При этом положения пункта 44 статьи 270 НК РФ распространяются исключительно на расходы на рекламу, понесенные рекламодателем.

На Организацию не распространяются положения пункта 44 статьи 270 НК РФ, так как она не является рекламодателем.

Считаем, что Организация вправе учитывать в целях исчисления налога на прибыль расходы на распространение рекламы Заказчика, в качестве расходов, связанных с оказанием услуг рекламного агентства в общем порядке.

Обоснование

В соответствии с пунктом 44 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, на иные виды рекламы, не предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 4 статьи 264 НК РФ, сверх установленных абзацем пятым пункта 4 статьи 264 НК РФ предельных норм, а также расходы рекламодателей на распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если информация о такой рекламе не была представлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо если такая реклама была распространена на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством РФ, или на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» и иным законодательством РФ.

Из изложенного следует, что в связи с изменениями в НК РФ, внесенными Федеральным законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ, в расходах для целей налогообложения не учитываются расходы рекламодателей на распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» если:

информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в порядке, установленном статьей 18.1 Закона № 38-ФЗ [3];

такая реклама была распространена на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством РФ;

такая реклама была распространена на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Законом № 236-ФЗ[4] и иным законодательством РФ.

При этом положения пункта 44 статьи 270 НК РФ распространяются исключительно на расходы на рекламу понесенные рекламодателем.

Под рекламодателем понимается изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (пункт 5 статьи 3 Закона № 38-ФЗ).

Под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (пункт 2 статьи 3 Закона № 38-ФЗ).

В рассматриваемом случае рекламное агентство не является рекламодателем. Рекламодателем является сам Заказчик.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18.1 Закона № 38-ФЗ рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ, и соответствующие критериям, определенным Правительством РФ, обязаны предоставлять информацию или обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

Критерии отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ, к лицам, обязанным предоставлять информацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций установлены Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 948 (далее по тексту – Постановление № 948).

Согласно Постановлению № 948 к лицам, обязанным предоставлять информацию о размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») рекламе, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, относятся рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ, отвечающие следующим критериям:

рекламодатели, являющиеся юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, за исключением рекламодателей, обладающих исключительным правом на объекты рекламирования и (или) являющихся изготовителями или продавцами товаров, информацию о распространенной в сети «Интернет» рекламе которых в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или оператору рекламных данных обязаны предоставлять рекламораспространители, операторы рекламных систем в рамках исполнения договорных обязательств с такими рекламодателями и (или) лицами, уполномоченными рекламодателями.

Таким образом, рекламодатели обязаны предоставить информацию о рекламе в сети Интернет в Роскомнадзор, если реклама направлена на потребителей из РФ.

Данное требование не распространяется на рекламодателей, обладающих исключительным правом на объекты рекламирования и (или) являющихся изготовителями или продавцами товаров, если они поручили предоставлять такую информацию рекламораспространителю или оператору рекламной системы по договору.

Соответственно, представление информации о рекламе в сети Интернет в Роскомнадзор может быть возложено рекламодателем на рекламное агентство. При этом данный факт не делает рекламное агентство автоматически рекламодателем.

Таким образом, по нашему мнению, на Организацию не распространяются положения пункта 44 статьи 270 НК РФ, так как она не является рекламодателем.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе учитывать в целях исчисления налога на прибыль расходы на распространение рекламы Заказчика, в качестве расходов, связанных с оказанием услуг рекламного агентства в общем порядке.

Коллегия Налоговых Консультантов, 27 января 2025 года

[1] Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

[2] Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

[3] Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

[4] Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».