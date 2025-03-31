Об объеме документов, запрашиваемых налоговыми органами в рамках проверок

Вправе ли налоговый орган в рамках камеральной налоговой проверки Декларации по НДС, в которой заявлен НДС к возмещению, истребовать оборотно-сальдовые ведомости и карточки по счетам? Вправе ли налоговый орган в рамках проверки конкретных сделок истребовать оборотно-сальдовые ведомости и карточки по счетам?

Ответ

1. По нашему мнению, в связи с тем, что положениями пункта 8 статьи 88 НК РФ не регламентирован перечень документов, которые налоговый орган вправе запрашивать, вопрос о необходимости представления карточек по счетам бухгалтерского учета и ОСВ является спорным. В большинстве случаев суды встают на сторону налогоплательщика, однако, существование арбитражной практики свидетельствует о том, что существует риск привлечения налоговыми органами Организации к штрафу на основании статьи 126 НК РФ за непредставление карточек по счетам и ОСВ. При этом отказ в возмещении НДС только на этом основании маловероятен.

Отметим, что при вынесении решения суд исходит из конкретных обстоятельств дела, поэтому оценить вероятность положительного исхода дела в суде исходя из общих доводов, не касающихся конкретной ситуации, не представляется возможным.

2. При запросе документов, информации по конкретной сделке налоговые органы вправе запрашивать карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости. Отказ в их представлении может повлечь применение к Организации налоговой ответственности в виде штрафа, предусмотренного статьей 126 или 129.1 НК РФ.

Обоснование

Вопрос 1. Существует обязанность предоставления карточек счета, ОСВ по другим счетам в рамках камеральной проверки (Декларация НДС)? Налоговый орган может привлечь к ответственности за непредоставление запрашиваемых документов? Существует риск не возмещения НДС?

На основании пункта 1 статьи 93 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранным лицом, состоящим на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, документов, представленных в налоговый орган, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, проводится в течение двух месяцев со дня представления такой налоговой декларации (в течение шести месяцев со дня представления иностранным лицом, состоящим на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).

В силу пункта 7 статьи 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено настоящим Кодексом.

Пунктом 8 статьи 88 НК РФ установлено, что при подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с НК РФ.

Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.07.2013 № 57 даны следующие разъяснения:

«25. В силу пункта 8 статьи 88 НК РФ, регламентирующей порядок проведения камеральной налоговой проверки, при подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение названного налога, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов. Из положений главы 21 НК РФ, в том числе статьи 176, следует, что заявление в конкретной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость права на возмещение этого налога означает, что в данной декларации сумма предъявленных налогоплательщиком налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную им по операциям, признаваемым объектом налогообложения, и что разница между этими суммами подлежит возврату (зачету) налогоплательщику. Принимая во внимание взаимосвязанное толкование приведенных норм, судам необходимо иметь в виду, что под действие пункта 8 статьи 88 Кодекса подпадают не все декларации по налогу на добавленную стоимость, а только те, которые предполагают возврат (зачет) налогоплательщику соответствующих денежных средств».

В Письме ФНС РФ от 22.08.2014 № СА-4-7/16692 со ссылкой на приведенное выше Постановление Пленума ВАС РФ был сделан вывод о том, что:

«…налоговый орган может истребовать документы, подтверждающие право на предъявление к вычету сумм налога на добавленную стоимость, только если в налоговой декларации заявлено право на возмещение налога на добавленную стоимость. Вместе с тем, при применении данного пункта необходимо учитывать, что налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Кодекса вправе запросить у налогоплательщика письменные пояснения, указав в запросе на возможность представления в добровольном порядке подтверждающих документов».

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:

1. В рамках камеральной проверки налоговой декларации, в которой не заявлены какие-либо льготы, налоговый орган вправе запросить только письменные пояснения. При этом налогоплательщик вправе в добровольном порядке предъявить подтверждающие документы.

2. В рамках камеральной проверки налоговой декларации по НДС, в которой сумма НДС заявлена к возмещению, налоговый орган вправе запросить документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.

В Письме Минфина РФ от 02.05.2007 № 03-02-07/1-209 были даны следующие разъяснения:

«Согласно п. 1 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Налоговый орган в ходе камеральной налоговой проверки вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика пояснения и документы в случаях, предусмотренных ст. 88 Кодекса. При проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы вправе также истребовать в установленном порядке у налогоплательщиков, использующих налоговые льготы, документы, подтверждающие право этих налогоплательщиков на эти налоговые льготы (п. 6 ст. 88 Кодекса). В соответствии с п. 8 ст. 88 Кодекса при подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с Кодексом. Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов. Налоговые органы имеют возможность истребовать документы, которые обосновывают вычеты по НДС, в том числе и регистры налогового и бухгалтерского учета».

В Письме Минфина РФ от 01.11.2011 № 03-07-08/302 было разъяснено следующее:

«Пунктом 8 ст. 88 Кодекса установлено, что при подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная проверка проводится на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с Кодексом. При этом налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что перечень документов, которые налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, предусмотренный ст. 172 Кодекса, не является закрытым, налоговый орган при проведении камеральной проверки декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлены суммы этого налога к возмещению, вправе истребовать у налогоплательщика необходимые документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов. При этом на основании положений ст. 23 Кодекса налогоплательщик обязан выполнять законные требования налогового органа, в том числе в части представления документов, необходимых для контроля за исчислением и уплатой налога».

Из приведенных разъяснений следует, что перечень документов, которые вправе запросить налоговый орган в рамках проведения камеральной проверки декларации по НДС, в которой НДС заявлен к возмещению, не является закрытым, могут быть истребованы регистры бухгалтерского учета.

Между тем, в Письме ФНС РФ от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@ для общего случая истребования документов были сделаны иные выводы:

«4. Вопрос: Имеет ли право налоговый орган истребовать у налогоплательщика отчеты или аналитические справки (обобщения), не являющиеся первичными бухгалтерскими документами?

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 31 Кодекса налоговые органы вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в электронном виде, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, пени.

В силу положений подпункта 6 пункта 1 статьи 23 Кодекса налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.

Таким образом, налоговые органы не вправе истребовать у налогоплательщика отчеты или аналитические справки (обобщения), не являющиеся первичными бухгалтерскими документами».

Из приведенных разъяснений следует, что налоговый орган не вправе запрашивать отчеты и аналитические справки, не являющиеся первичными бухгалтерскими документами.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.05.2021 № Ф01-2121/2021 по делу № А28-8268/2020:

«Как установили суды, и это не противоречит материалам дела, Общество 25.10.2019 представило в Инспекцию налоговую декларацию по НДС за третий квартал 2019 года с суммой налога, заявленной к возмещению из бюджета, в размере 108 160 349 рублей. Налоговый орган 29.10.2019 в рамках камеральной проверки налоговой декларации направил в адрес ООО "Мурашинский фанерный завод" требование от 28.10.2019 N 2413 о представлении документов (информации). В установленный срок ООО "Мурашинский фанерный завод" представило в Инспекцию истребованные документы частично, не представив оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"…. Инспекция в акте 10.02.2020 установила факт непредставления Обществом оборотно-сальдовых ведомостей по счетам: 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", в связи с чем, 27.03.2020 принял решение N 53 о привлечении ООО "Мурашинский фанерный завод" к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 НК РФ, за непредставление указанных документов в виде штрафа в размере 350 рублей. Руководствуясь статьями 31, 88, 93, 126, 172 НК РФ, Арбитражный суд Кировской области установил, что у налогового органа не имелось оснований для привлечения Общества к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 НК РФ, и удовлетворил заявленное ООО "Мурашинский фанерный завод" требование о признании недействительным решения Инспекции от 27.03.2020 N 53. Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил его решение без изменения. Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения…. Пунктом 1 статьи 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ. Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов…. Суды установили, и материалам дела не противоречит, что в ходе камеральной проверки декларации по НДС за третий квартал 2019 года налоговый орган у Общества истребовал документы, в том числе оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 01, 02, 08, 10, 60, 62, 76, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов в размере 7 000 000 рублей по приобретению оборудования у ООО "СевЛесПил". В ответ на требования Инспекции от 28.10.2019 N 2413 и от 12.01.2020 N 78 ООО "Мурашинский фанерный завод" своевременно представило счет-фактуру от 30.09.2019 и товарную накладную от 30.09.2019, а также договор купли-продажи оборудования от 27.09.2019. Решением налогового органа от 04.02.2020 N 4 Обществу возмещен НДС за третий квартал 2019 года в размере 108 159 994 рублей. Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи суды установили, что истребованные налоговым органом оборотно-сальдовые ведомости не являются документами, подтверждающими правомерность налоговых вычетов, правомерно установили, что у Инспекции не имелось оснований для привлечения Общества к налоговой ответственности за их непредставление».

Из приведенного Постановления следует, что оборотно-сальдовые ведомости не являются документами, подтверждающими правомерность налоговых вычетов

При этом налоговый орган за непредставление ОСВ привлек налогоплательщика на основании статьи 126 НК РФ, в возмещении НДС отказано не было.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2021 № Ф07-15509/2020 по делу № А56-38742/2020:

«По мнению Инспекции, перечень документов, указанных в статье 172 НК РФ не является закрытым…. Суд обоснованно отметил, что из содержания пункта 8 статьи 88 НК РФ следует, что право налогового органа на истребование документов ограничено определенным кругом документов и отсылка к статье 172 НК РФ указывает на то, что истребованию подлежат лишь те документы, которые поименованы в данной статье, как основания налоговых вычетов. Аналогичная позиция отражена и в письме Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 03-02-07/2-209 и в письме Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 17.01.2008 N ШС-6-03/24@. Проанализировав требование Инспекции от 27.05.2019 года N 6612, и подробно исследовав и дав оценку каждому оспариваемому пункту требования Инспекции, что отражено в обжалуемом судебном акте, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что документы, указанные в требовании (за исключением полученных счетов-фактур и первичных учетных документов), не подтверждают правомерность налоговых вычетов, отсутствие какой-либо связи запрошенных документов с налоговыми вычетами по НДС очевидно, и такие документы не указаны в качестве таковых в статье 172 НК РФ. Суд отметил, что положениями пункта 1 статьи 172 НК РФ предусмотрено, что право на применение налоговых вычетов поставлено в зависимость от наличия у налогоплательщика счетов-фактур и первичных документов, подтверждающих принятие на учет (работ, услуг), имущественных прав. Какие-либо иные документы (в том числе, договоры и регистры бухгалтерского учета) в качестве основания для применения налогового вычета в статье 172 НК РФ не упоминаются».

Из приведенного мнения суда можно сделать вывод, что в рамках пункта 8 статьи 88 НК РФ налогоплательщику достаточно представить счета-фактуры и первичные документы, подтверждающие правомерность вычета НДС. Регистры бухгалтерского учета налоговый орган запрашивать не вправе.

При этом из этого же постановления можно сделать вывод, что налоговая инспекция считает, что перечень запрашиваемых по пункту 8 статьи 88 НК РФ документов не является закрытым, поэтому оштрафовал налогоплательщика в связи с непредставлением регистров бухгалтерского учета на основании статьи 126 НК РФ. Решение о возмещении НДС при этом было принято.

При этом в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 25.09.2023 № Ф06-8331/2023 по делу № А55-24555/2022 была высказана противоположная точка зрения:

«… ООО "Волга Эсто" привлечено также к ответственности по пункта 1 статьи 126 НК РФ за непредставление карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по бухгалтерским счетам в количестве 6 документов…. Судами установлено, что ООО "Волга Эсто" не представлены налоговому органу карточки бухгалтерских счетов за 2018 год (2 шт. - по счетам 41 "Товары" и 10 "Материалы") и оборотно-сальдовые ведомости за 2018 год (4 шт. - по счетам 41 "Товары", 10 "Материалы", 60 "Расчеты с поставщиками" и 62 "Расчеты с покупателями"). Суды признали, что истребование данных документов соответствовало целям проводимой выездной налоговой проверки. Карточки по счетам 10, 41 и оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 10, 41 содержат данные об отражении в учете операций по оприходованию/реализации товарно-материальных ценностей; содержащаяся в них информация необходима для налоговой проверки, в том числе по НДС, поскольку право налогоплательщика на применение налогового вычета обусловлено необходимостью выполнения ряда определенных НК РФ условий, в том числе принятие товара на учет. Таким образом привлечение к ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ признано правомерным».

По нашему мнению, в связи с тем, что положениями пункта 8 статьи 88 НК РФ не регламентирован перечень документов, которые налоговый орган вправе запрашивать, вопрос о необходимости представления карточек по счетам бухгалтерского учета и ОСВ является спорным. В большинстве случаев суды встают на сторону налогоплательщика, однако, существование арбитражной практики свидетельствует о том, что существует риск привлечения налоговыми органами Организации к штрафу на основании статьи 126 НК РФ за непредставление карточек по счетам и оборотно-сальдовых ведомостей. При этом отказ в возмещении НДС только на этом основании маловероятен.

Отметим, что при вынесении решения суд исходит из конкретных обстоятельств дела, поэтому оценить вероятность положительного исхода дела в суде исходя из общих доводов, не касающихся конкретной ситуации, не представляется возможным.

Вопрос: Существует обязанность предоставления карточек счета, ОСВ по любым счетам в рамках предоставления документов, в связи с мероприятиями вне рамках налоговой проверки? Налоговый орган может привлечь к ответственности за непредоставление запрашиваемых документов?

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 93.1 НК РФ лицо, получившее требование о представлении документов (информации) в соответствии с пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи, исполняет его в течение десяти дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

При этом в силу пункта 2 статьи 93.1 НК РФ в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

Пунктом 6 статьи 93.1 НК РФ установлено, что отказ лица от представления истребуемых в соответствии с настоящей статьей документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 126 НК РФ.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) истребуемой информации признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 НК РФ.

В Письме Минфина РФ от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833 даны следующие разъяснения в отношении объема представляемых документов в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК РФ:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в случае если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке…. В рамках пункта 2 статьи 93.1 Кодекса налоговые органы не вправе истребовать документы (информацию), которые непосредственно не относятся к конкретной сделке. Вместе с тем отмечаем, что в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 N 302-КГ17-15714 указано, что статья 93.1 Кодекса не устанавливает обязанности указания реквизитов или иных индивидуализирующих признаков документов (информации) в требовании налогового органа об их представлении. Нормы законодательства о налогах и сборах также не содержат запрета на истребование документов (информации) по нескольким сделкам. Учитывая изложенное, полагаем, что лицу, у которого истребуются документы, необходимо представить все документы, относящиеся к конкретной сделке или нескольким сделкам».

В Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2017 № Ф02-3705/2017 по делу № А19-22283/2016 (Определением Верховного Суда РФ от 26.10.2017 № 302-КГ17-15714 отказано в передаче дела N А19-22283/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления) было отмечено следующее:

«Полученное обществом требование от 07.12.2015 N 20-10/76 о предоставлении документов (информации), выставленное на основании вышеуказанных положений статьи 93.1 Кодекса, содержит необходимые и достаточные данные, позволяющие идентифицировать, какая информация (документы) запрашиваются. Так, в требовании указаны наименование запрашиваемых документов (договоры, счета-фактуры, справки о выполненных работах, акты о приемке выполненных работ, акты сверки расчетов, сводный сметный расчет, товарно-транспортные накладные, накладные, книга продаж, книга покупок, оборотно-сальдовые ведомости, карточки бухгалтерских счетов); период, за который следует представить документы (с 01.01.2011 по 31.12.2014); контрагенты, по взаимоотношениям с которыми запрошены документы, а также указано, что истребование документов проводится вне рамок проведения налоговых проверок. При этом, как правильно указали суды двух инстанций, статья 93.1 Кодекса не устанавливает обязанности указания реквизитов или иных индивидуализирующих признаков документов (информации) в требовании налогового органа об их представлении. Нормы законодательства о налогах и сборах также не содержат запрета на истребование документов (информации) по нескольким сделкам. В рассматриваемом случае налоговый орган в силу объективных причин может и не располагать сведениями о реквизитах первичных учетных документов, что не исключает его права истребовать необходимые документы (информацию), указав идентифицирующие признаки соответствующих сделок. В рассматриваемом случае требование инспекции изложено таким образом, что позволяет определить конкретно, какие документы и информацию за какой период общество обязано было представить в инспекцию. Налоговый орган не обязан сообщать контрагенту соответствующего лица, документы (информация) о сделках которого запрошена, причины, по которым он посчитал необходимым направить требование в порядке, установленном статьей 93.1 Кодекса; иной вывод привел бы к незаконному разглашению налоговой тайны (статья 102 Кодекса). При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований полагать, что требование от 07.12.2015 N 20-10/76 по своему содержанию не соответствует положениям статьи 93.1 Кодекса. В силу пункта 5 статьи 93.1 Кодекса лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информацией). Отказ лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 129.1 Кодекса (пункт 6 статьи 93.1 Кодекса). Общество в нарушение пункта 5 статьи 93.1 Кодекса не представило истребованные документы (информацию) в установленный срок и не сообщило о том, что не располагает этими документами (информацией). На основании изложенного суды пришли к обоснованному выводу о правомерном привлечении АК "Кадастрсъемка" к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 129.1 Кодекса, и отказали в удовлетворении заявленных требований».

Из приведенного Постановления следует, что если в требовании содержится достаточная информация, идентифицирующая признаки сделок, то документы, информация, запрашиваемые в требовании по сделкам, должны быть представлены, в частности, карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости.

В Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2024 № 15АП-12010/2024 по делу № А53-8429/2024 были сделаны следующие выводы:

«Лицо, у которого истребуются документы (информация) не вправе давать оценку ее необходимости и достаточности, а выставление требования налоговым органом о представлении информации (документов) не нарушают права этого лица. Оценивать насколько документы относятся к проверяемому периоду - это компетенция налогового органа. Из норм действующего налогового законодательства не следует, что инспекция должна обосновать связь запрашиваемых документов с проводимой проверкой, достаточно на это указать в требовании. Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает ограничений по объему и составу истребуемых документов».

На основании изложенного, считаем, что при запросе документов, информации по конкретной сделке налоговые органы вправе запрашивать карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости. Отказ в их представлении может повлечь применение к Организации налоговой ответственности в виде штрафа, предусмотренного статьей 126 или статьей 129.1 НК РФ.

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Коллегия налоговых Консультантов, 27 февраля 2025 года