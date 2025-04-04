О порядке уплаты НДС при утрате права на освобождение для налогоплательщиков, применяющих УСН

По итогам 2024 года доходы Организации не превысили 60 млн. руб. В феврале 2025 года Организация реализовала имущество за 260 млн. руб. С какого момента возникнет обязанность по уплате НДС и по какой ставке? Будет ли операция по реализации имущества облагаться НДС?

Если по итогам 2024 года сумма доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по единому налогу в случае применения УСН, не превысила 60 млн. руб., Организация в 2025 году будет освобождена от обязанностей по исчислению и уплате НДС.

В связи с тем, что в феврале 2025 года доходы превысят в совокупности сумму в размере 250 млн. руб. у Организации возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС с 1-го марта 2025 года по ставке 7%.

При этом сама операция по реализации имущества, осуществленная в феврале 2025 года, т.е. в периоде, когда Организация еще освобождена от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, не будет облагаться НДС.

Обоснование

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 НК РФ), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ).

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Пунктом 1 статьи 143 НК РФ налогоплательщиками НДС признаются, в частности организации.

На основании абзаца 3 пункта 1 статьи 145 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, при соблюдении одного из следующих условий:

- за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.

Таким образом, если по итогам 2024 года сумма доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по единому налогу в случае применения УСН, не превысила 60 млн. руб., Организация в 2025 году будет освобождена от обязанностей по исчислению и уплате НДС.

В силу абзаца 3 пункта 5 статьи 145 НК РФ если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысила в совокупности 60 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности налогоплательщика.

И приведенной нормы следует, что в случае, если в течении налогового периода, установленного для УСН, сумма доходов превысит 60 млн. руб., то с 1-го числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, у Организации возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС.

В рассматриваемом нами случае в связи с продажей имущества за 260 млн. руб. в феврале 2025 года сумма дохода, учитываемого при исчислении единого налога в связи с применением УСН, превысит 60 млн. руб. в феврале 2025 года.

Соответственно, с 1-го марта 2025 года у Организации возникнуть обязанности налогоплательщика по НДС.

Отметим, что на основании пункта 8 статьи 164 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе производить налогообложение соответствующих операций по одной из налоговых ставок:

1) 5 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

- в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысила в совокупности 250 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение налоговой ставки 5 процентов;

2) 7 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

- в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, либо утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 5 процентов.

По нашему мнению, из совокупности приведенных норм можно сделать вывод о том, что в связи с тем, что в феврале 2025 года доходы превысят в совокупности сумму в размере 250 млн. руб. у Организации возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС с 1-го марта 2025 года по ставке 7%.

При этом сама операция по реализации имущества, осуществленная в феврале 2025 года, т.е. в периоде, когда Организация еще освобождена от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, не будет облагаться НДС.

Высказанная нами позиция в части того, что реализованное имущество не будет облагаться НДС в периоде, в котором возникло превышение, подтверждается разъяснениями Минфина РФ, приведенными в Письме от 28.10.2024 № 03-07-11/104967:

«…у индивидуального предпринимателя, применяющего УСН и начавшего после утраты освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС исполнять обязанности налогоплательщика НДС с применением налоговой ставки в размере 5 процентов, налогообложению НДС по данной ставке будут подлежать операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществляемые им начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сумма доходов, определяемых в установленном порядке, превысила в совокупности 60 миллионов рублей».

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Коллегия Налоговых Консультантов, 28 февраля 2025 года