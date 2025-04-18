О выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте при командировках

Ответ

Организация вправе при направлении сотрудников (как резидентов РФ, так и нерезидентов РФ) в командировку за пределы РФ выдавать авансы, возмещать расходы, принимать неизрасходованные авансы в наличной иностранной валюте.

Какие-либо риски, связанные с нарушением валютного законодательства, в данном случае не возникнут.

Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте для коммерческих организаций не регламентирован, в связи с чем, на практике применяют порядок, аналогичный порядку ведения кассовых операций в валюте РФ.

Операции, связанные с получением и выдачей наличной иностранной валюты следует оформлять приходными и расходными ордерами, а также отражать указанную информацию в кассовой книге в отдельных листах.

Организации целесообразно разработать самостоятельно формы листов кассовой книги, приходных и расходных ордеров, в которых будет отражаться информация в иностранной валюте. Кроме того, Организация может использовать формы 0310001, 0310002, 0310004, дополнив их реквизитами, позволяющими отразить иностранную валюту.

В целях нивелирования каких-либо рисков, связанных с возникновением претензий со стороны проверяющих органов, связанных с превышением лимита остатка денежных средств в кассе, целесообразно утвердить лимит остатка денежных средств в кассе с учетом того, что в кассе будут храниться наличные средства в иностранной валюте.

В этом случае лимит может быть установлен в целом в рублях, а для сопоставления остатка денежных средств в кассе в валюте их целесообразно переводить в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему в день сопоставления остатка с лимитом.