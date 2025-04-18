О выдаче наличных денежных средств в иностранной валюте при командировках

Ответ
Организация вправе при направлении сотрудников (как резидентов РФ, так и нерезидентов РФ) в командировку за пределы РФ выдавать авансы, возмещать расходы, принимать неизрасходованные авансы в наличной иностранной валюте.
Какие-либо риски, связанные с нарушением валютного законодательства, в данном случае не возникнут.
Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте для коммерческих организаций не регламентирован, в связи с чем, на практике применяют порядок, аналогичный порядку ведения кассовых операций в валюте РФ.
Операции, связанные с получением и выдачей наличной иностранной валюты следует оформлять приходными и расходными ордерами, а также отражать указанную информацию в кассовой книге в отдельных листах.
Организации целесообразно разработать самостоятельно формы листов кассовой книги, приходных и расходных ордеров, в которых будет отражаться информация в иностранной валюте. Кроме того, Организация может использовать формы 0310001, 0310002, 0310004, дополнив их реквизитами, позволяющими отразить иностранную валюту.
В целях нивелирования каких-либо рисков, связанных с возникновением претензий со стороны проверяющих органов, связанных с превышением лимита остатка денежных средств в кассе, целесообразно утвердить лимит остатка денежных средств в кассе с учетом того, что в кассе будут храниться наличные средства в иностранной валюте.
В этом случае лимит может быть установлен в целом в рублях, а для сопоставления остатка денежных средств в кассе в валюте их целесообразно переводить в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему в день сопоставления остатка с лимитом.
Обоснование
В соответствии с пунктом 16 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки[1] оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой за пределы территории РФ, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее – Закон № 173-ФЗ).
Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в командировку за пределы территории РФ осуществляется в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения.
На основании пункта 9 части 1 статьи 9 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами запрещены, за исключением операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории РФ, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой.
Таким образом, положениями Закона № 173-ФЗ прямо допускает осуществление расчетов в иностранной валюте с сотрудниками – резидентами РФ при направлении их в командировку за пределы РФ.
В силу пункта 1 статьи 6 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 4.2 статьи 5, статьями 7, 8 и 11 настоящего Федерального закона, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты РФ, а также для поддержания устойчивости платежного баланса РФ. Указанные ограничения носят недискриминационный характер и отменяются органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление.
Соответственно, валютные операции между Организацией и сотрудником – нерезидентом РФ могут осуществляться без ограничений.
На основании пункта 2 статьи 14 Закона № 173-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, счета цифрового рубля, открытые оператором платформы цифрового рубля, порядок открытия и ведения которых устанавливается ЦБ РФ, а также переводами электронных денежных средств.
Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках операции с наличной иностранной валютой при оплате и (или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы территории РФ, а также при погашении неизрасходованных авансов, выданных такими юридическими лицами - резидентами в связи со служебными командировками за пределы территории РФ.
На основании изложенного, считаем, что Организация вправе при направлении сотрудников (как резидентов РФ, так и нерезидентов РФ) в командировку за пределы РФ выдавать авансы, возмещать расходы, принимать неизрасходованные авансы в наличной иностранной валюте.
Какие-либо риски, связанные с нарушением валютного законодательства, в данном случае не возникнут.
Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте для коммерческих организаций не регламентирован, в связи с чем, на практике применяют порядок, аналогичный порядку ведения кассовых операций в валюте РФ.
Так, Указаниями Банка России от 11.03.2014 № 3210-У утвержден Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами (далее – Порядок).
В силу пункта 4.1 Порядка кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы).
Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001 (пункт 5 Порядка).
Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002 (пункт 6 Порядка).
На основании пункта 4.6 Порядка поступающие в кассу наличные деньги и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004.
Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).
Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде (пункт 4.7 Порядка).
Согласно пункту 2 Порядка для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег, размену банкнот, монеты Банка России одного номинала на банкноты, монету Банка России другого номинала (далее - кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее - касса), после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег).
Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к настоящему Указанию, исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.
С учетом изложенного, считаем, что операции, связанные с получением и выдачей наличной иностранной валюты следует оформлять приходными и расходными ордерами, а также отражать указанную информацию в кассовой книге в отдельных листах.
Отметим, что в кассовой книге, приходных и расходных ордерах предусмотрено отражение информации в рублях.
По нашему мнению, Организации целесообразно разработать самостоятельно формы листов кассовой книги, приходных и расходных ордеров, в которых будет отражаться информация в иностранной валюте. Считаем, что Организация может использовать формы 0310001, 0310002, 0310004, дополнив их реквизитами, позволяющими отразить иностранную валюту.
Порядок установления лимита остатка денежных средств в кассе в случае отражения операций в иностранной валюте не регламентирован и не разъяснен.
По нашему мнению, в целях нивелирования каких-либо рисков, связанных с возникновением претензий со стороны проверяющих органов, связанных с превышением лимита остатка денежных средств в кассе, целесообразно утвердить лимит остатка денежных средств в кассе с учетом того, что в кассе будут храниться наличные средства в иностранной валюте.
В этом случае лимит может быть установлен в целом в рублях, а для сопоставления остатка денежных средств в кассе в валюте их целесообразно переводить в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему в день сопоставления остатка с лимитом.
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Коллегия Налоговых Консультантов, 13 марта 2025 года
[1] Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749.
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