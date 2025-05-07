О наименовании услуг в кассовом чеке

Вправе ли Организация в кассовом чеке указать в качестве наименования услуги информацию и реквизиты договора, в котором приведен подробный перечень оказанных услуг?

Из разъяснений фискальных органов можно сделать вывод о том, что в кассовом чеке должно быть указано наименование оказанных услуг, таким образом, чтобы покупатель мог их однозначно определить, идентифицировать.

Следовательно, указание в качестве наименования услуги номера и даты договора будет являться недостаточным. Организации следует указать в кассовом чеке весь перечень услуг, оказанных по договору.

Обоснование

В силу пункта 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ[1] кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС).

Порядок отражения наименования услуги в кассовом чеке Законом № 54-ФЗ четко не регламентирован.

В Письмах фискальных органов по вопросам, связанным с указанием наименования услуг, даны следующие разъяснения:

Письмо Минфина РФ от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114196:

«Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности установлены статьей 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ. В частности, кассовый чек должен содержать наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), их количество, цену (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок (пункт 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ). Учитывая изложенное, при осуществлении расчета за оказываемые услуги в кассовом чеке должна быть отражена каждая такая услуга. При этом если организацией комплекс из нескольких услуг выделен в отдельный реализуемый продукт, который имеет собственную цену, то в качестве предмета расчета в кассовом чеке может быть указан такой продукт без детализации входящих в стоимость процедур».

Письмо УФНС РФ по г. Москве от 29.12.2021 № 17-16/193515@:

«Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных указанным Федеральным законом, в том числе: - наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты. Одновременно следует отметить, что Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, конкретизирующих требования к реквизиту "Наименование товара (работ, услуг)", содержащемуся на кассовом чеке, бланке строгой отчетности. Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами».

Письмо ФНС РФ от 31.03.2021 № АБ-4-20/4309@:

«Федеральным законом N 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цену (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок (пункт 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ). Учитывая изложенное, в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) должны быть отражены конкретные позиции, позволяющие покупателю (клиенту) однозначно определить, какие именно товары (работы, услуги) являются предметом расчета».

Письма Минфина РФ от 30.06.2020 № 03-01-15/56446, № 03-01-15/56467:

«При этом отмечаем, что указанное в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) наименование должно позволить покупателю (клиенту) однозначно определить соответствующие товар, работу, услугу».

Письмо ФНС РФ от 22.02.2017 № ЕД-4-20/3420@:

«Согласно пункту 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой отчетности должны содержать обязательные реквизиты, в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цену за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость). Более того, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. Таким образом, в случае осуществления наличных расчетов между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями за реализованный товар (работы, услуги) наименование таких товаров (работ, услуг) необходимо отражать на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) независимо от их количества».

Учетом приведенных разъяснений, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что в кассовом чеке должно быть указано наименование оказанных услуг, таким образом, чтобы покупатель мог их однозначно определить, идентифицировать.

Следовательно, указание в качестве наименования услуги номера и даты договора будет являться недостаточным. Организации следует указать в кассовом чеке весь перечень услуг, оказанных по договору.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 31 марта 2025 года

[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.