Об отражении операции по передаче приза в рекламных целях

Вопрос
Наша организация проводит конкурс в социальных сетях в рекламных целях с вручением приза.
Победителю будет передан приз в натуральной форме, а также будут уплачены денежные средства, равные сумме НДФЛ, подлежащей удержанию. Приз приобретен подотчетным лицом и включает сумму «входного» НДС.
Как будет облагаться НДФЛ и НДС операция по передаче приза?
Как подлежит отражению в учете такая операция?
Ответ
В целях определения налоговой базы по НДФЛ доход в натуральной форме определяется исходя из стоимости приза с учетом НДС.
Общая сумма приза, превышающая 4 000 руб., переданного в рекламных целях, облагается НДФЛ по ставке 35%.
При выплате дохода в адрес физического лица у Организации возникнет обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДФЛ.
При передаче призов стоимостью более 300 руб. третьим лицам в рекламных целях у Организации возникает обязанность исчислить НДС.
В связи с приобретением товаров для их передачи в рекламных целях, которая облагается НДС, суммы входного НДС Организация вправе принять к вычету.
По нашему мнению, операция по передаче приза третьему лицу подлежит отражению в бухгалтерском учете следующим образом:
Дт
Кт
Наименование операции
10
71
Принято к учету имущество, приобретенное подотчетным лицом, в составе запасов
19
71
Принята к учету сумма предъявленного НДС
68/НДС
19
НДС принят к вычету
44
10
Стоимость имущества, переданного в качестве приза в рекламных целях, учтена в составе рекламных расходов
44
68/НДС
Сумма НДС, исчисленного при передаче приза, включена в состав рекламных расходов
44
76
Денежные средства, подлежащие передаче третьему лицу, отражены в составе рекламных расходов
76
68
Удержан НДФЛ с суммы выплаченного приза
Обоснование
НДФЛ
В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.
На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.
Таким образом, стоимость имущества, а также сума денежных средств, переданных физическому лицу при проведении рекламной компании в качестве приза, будут признаваться доходом, облагаемым НДФЛ.
В силу пункта 1 статьи 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом, если иное не установлено настоящей главой.
При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных им товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг.
Следовательно, в целях определения налоговой базы по НДФЛ доход в натуральной форме определяется исходя из стоимости приза с учетом НДС.
Согласно пункту 28 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:
- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
Пунктом 2 статьи 224 НК РФ установлено, что налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:
- стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ.
Таким образом, общая сумма приза, превышающая 4 000 руб., переданного в рекламных целях, облагается НДФЛ по ставке 35%.
В соответствии с пунктом 1 статьи 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения или постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями.
Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами.
В силу пункта 3 статьи 226 НК РФ исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 НК РФ, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1, 1.1, 1.2 или 3.1 статьи 224 НК РФ, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом (пункт 4 статьи 226 НК РФ).
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что при выплате дохода в адрес физического лица у Организации возникнет обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДФЛ.
НДС
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.
В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).
Подпунктом 25 пункта 3 статьи 149 НК РФ установлено, что не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 300 рублей.
Таким образом, при передаче призов стоимостью более 300 руб. третьим лицам в рекламных целях у Организации возникает обязанность исчислить НДС.
В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), а также имущественным правам принимаются к вычету при выполнении следующих условий:
- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);
- товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);
- товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ).
По нашему мнению, в связи с приобретением товаров для их передачи в рекламных целях, которая облагается НДС, суммы входного НДС Организация вправе принять к вычету.
Бухгалтерский учет
В соответствии с пунктом 3 ФСБУ 5/2019[1] для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
В силу пункта 9 ФСБУ 5/2019 запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено настоящим Стандартом.
Пунктом 12 ФСБУ 5/2019 установлено, что суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов:
а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов.
На основании изложенного, считаем, что призы, приобретенные для передачи в рекламных целых, принимаются к учету в качестве запасов в сумме, оплаченной подотчетным лицом при их приобретении, за вычетом НДС.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99[2] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Согласно пункту 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;
Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.
Из пункта 5 ПБУ 10/99 следует, что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
В рассматриваемом нами случае в качестве приза передаются запасы и денежные средства. Поскольку их передача приводит к уменьшению экономических выгод, стоимость запасов и сумма денежных средств признаются расходами в бухгалтерском учете. Если проводимая компания связана с рекламой основного виде деятельности Организации, то расходы подлежат признанию в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Отметим, что сумма НДС, исчисленная со стоимости передаваемого приза, также может учитываться в составе расходов по обычным видам деятельности, так как связана с проведением рекламной компании.
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Коллегия Налоговых Консультантов, 9 апреля 2025 года
[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.
[2] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
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