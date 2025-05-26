О порядке учета расходов на корпоративный транспорт

Обоснование

Налог на прибыль

Как следует из опроса, Организация приобретает автобусы в следующих целях:

доставка работников к месту работы и обратно;

перевозка сотрудников в иных целях;

использования для иных нужд Организации.

Соответственно, можно предположить, что ведущей причиной приобретения и основным видом использования автобуса будет доставка работников к месту работы и обратно.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ необходимыми условиями для признания расходов в целях исчисления налога на прибыль являются:

надлежащее документальное подтверждение;

экономическая обоснованность и направленность на получение дохода;

отсутствия расходов в перечне, предусмотренном статьей 270 НК РФ.

Таким образом, Организация вправе учесть при исчислении налога на прибыль любые обоснованные и документально подтвержденные расходы, в случае если они не поименованы в статье 270 НК РФ.

В соответствии с пунктом 26 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, что при исчислении налога на прибыль организация может учесть расходы на доставку работников к месту работы и обратно, только в случаях:

- если такая доставка обусловлена технологическими особенностями производства;

- если доставка предусмотрена трудовыми договорами.

По нашему мнению, из приведенной нормы следует, что имеют место два разных основания для признания таких расходов в целях исчисления налога на прибыль.

В первом случае расходы учитываются в соответствии с положениями статьи 264 НК РФ в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Осуществление таких расходов вызвано технологическими особенностями производства.

Во втором случае расходы учитываются в соответствии с положениями статьи 255 НК РФ в качестве расходов на оплату труда, предусмотренных трудовыми и/или коллективными договорами.

Данный подход подтверждается письмом Минфина РФ от 27.11.2015 № 03-03-06/1/69181:

«На основании пункта 26 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Учитывая изложенное, по мнению Департамента, организация вправе отнести в состав расходов затраты, связанные с перевозкой работников службами такси, если данные расходы обусловлены технологическими особенностями производства либо предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами как система оплаты труда, а также произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода».

В письме от 16.04.2019 № 03-03-07/26913 Минфин РФ указал:

«При этом на основании пункта 26 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. В соответствии со статьей 255 Кодекса в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Таким образом, если расходы организации по возмещению затрат работника по проезду на работу и возвращению с работы являются формой системы оплаты труда, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ. В случае если указанные расходы организации не являются формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций».

Аналогичный подход изложен в письме Минфина РФ от 16.03.2017 № 03-04-06/15198:

«Установленный статьей 255 Кодекса перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25 указанной статьи Кодекса к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором. При этом на основании пункта 26 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Вместе с тем расходы на оплату проезда к месту работы работников, предусмотренные трудовыми и (или) коллективными договорами, рассматриваются в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах в качестве расходов, уменьшающих размер налоговой базы по налогу на прибыль организаций, только если они являются частью системы оплаты труда, так как включение указанных сумм в состав расходов на оплату труда, как и в случае иных начислений по оплате труда, предполагает возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением налога на доходы физических лиц). При отсутствии такой возможности расходы на оплату проезда к месту работы работников в целях налогообложения прибыли организаций не могут быть учтены в составе расходов на оплату труда, а иной порядок учета такого рода выплат в пользу работников, являющихся по сути социальными выплатами, не предусмотрен. В этом случае указанные расходы не будут являться исключением, оговоренным в пункте 26 статьи 270 Кодекса».

Из приведенных выше разъяснений можно сделать вывод о том, что расходы на проезд сотрудника к месту работы и обратно могут быть учтены при исчислении налога на прибыль при выполнении одного из условий, установленных пунктом 26 статьи 270 НК РФ.

Позднее Минфином РФ были даны разъяснения следующего содержания (письма Минфина РФ от 17.01.2023 № 03-03-06/1/2763, от 19.01.2021 № 03-03-06/1/2239, от 06.11.2020 № 03-04-06/96911):

«В соответствии с пунктом 26 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Следовательно, в случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства, а также если такие расходы являются формой системы оплаты труда у данного налогоплательщика, то они могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии соблюдения критериев статьи 252 Кодекса. В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании пункта 26 статьи 270 Кодекса».

По нашему мнению, из данных писем невозможно сделать однозначный вывод о том, нужно ли для признания в расходах по прибыли выполнения двух условий или достаточно одного. Специалисты придерживаются мнения, что Минфин РФ подразумевает выполнение одного условия: либо технологические условия производства, либо трудовой договор.

Учитывая изложенное, документальное оформление необходимости доставки сотрудников к месту работы и обратно будет зависеть от того какое из вышеуказанных условий выполняется.