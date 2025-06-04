Об указании места потребления услуги в Уведомлении о контролируемых сделках в отношении экспедиторских услуг

В Разделе 1Б Уведомления о контролируемых сделках заполняется п. 3.6.2 «Место потребления услуги». В отношении экспедиторских услуг что указывать в качестве места потребления услуги?

По нашему мнению, учитывая отсутствие разъяснений, касающихся порядка заполнения формы Уведомления, применяемой в 2025 году, Организации целесообразно руководствоваться разъяснениями, приведенными в отношении ранее применяемых форм Уведомления, поскольку требования к порядку заполнения поля/пункта «Место совершения сделки» для бывших и действующих форм Уведомления одинаковы.

На основании изложенного, считаем, что в отношении сделок, связанных с оказанием экспедиторской услуги, в поле 3.6.2 Раздела 1Б Уведомления целесообразно указывать адрес пункта назначения.

Обоснование

Приказом ФНС РФ от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@ утверждена форма Уведомления, применяемая с 28.01.2025, и Порядок ее заполнения.

В силу пункта 75 Порядка заполнения Раздела 1Б «Сведения о предмете сделки (группы однородных сделок)» Уведомления в поле 3.6.2 «Место совершения сделки» указывается наименование места, в котором происходит переход права собственности на товар (например, наименование населенного пункта, порта, ж/д станции, аэропорта, пограничного перехода).

В случае заполнения поля 3.6 поле 3.6.2 не заполняется.

Если предметом сделки, совершенной налогоплательщиком (в том числе сделки, совершенной комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору), являются результаты работ, то в качестве места совершения сделки указывается местонахождение результатов данных работ, имеющих материальное выражение. Если предметом сделки, совершенной налогоплательщиком (в том числе сделки, совершенной комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому договору), является оказание услуг, то в качестве места совершения сделки указывается место потребления данных услуг.

Соответственно, в отношении договоров оказания услуг в поле 3.6.2 «Место совершения сделки» Раздела 1Б указывается место потребления услуги. При этом отсутствуют какие-либо более подробные разъяснения, касающиеся порядка определения места потребления услуги и способа его указания.

Отметим, что в более ранних формах Уведомлений также было предусмотрено поле «Место совершения сделки».

Так, в форме Уведомления, утвержденной Приказом ФНС РФ от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@, которая применялась в период с 13.11.2012 по 24.08.2018, место совершения сделки указывалось в пункте 090 Раздела 1Б.

Из пункта 5.13 Порядка заполнения Раздела 1Б «Сведения о предмете сделки (группы однородных сделок)» следовало, что в пункте 090 «Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара; оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами гражданских прав)» для товаров указывается населенный пункт (в формате код страны/области/населенного пункта), в котором происходит переход рисков утраты или повреждения товара, а также обязанности нести расходы, связанные с товаром, в терминах Инкотермс, если данные термины используются участниками сделки. В случае если участники сделки не применяют правила Инкотермс, указывается место перехода права собственности на товар.

Если предметом сделки являются работы, то в качестве места совершения сделки указывается местонахождение результатов данных работ, имеющих материальное выражение. Если предметом сделки являются услуги, то в качестве места совершения сделки указывается место потребления результатов данных услуг.

В отношении ранее применяемой формы Уведомления ФНС РФ давало следующие разъяснения, в отношении порядка заполнения пункта 090 «Место совершения сделки»:

Письмо ФНС РФ от 16.05.2014 № ОА-4-13/9463:

«3.1. Согласно пункту 5.13 Порядка в пункте 090 "Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара; оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами гражданских прав)". Если предметом сделки являются услуги, то в качестве места совершения сделки указывается место потребления результатов данных услуг. Следовательно, при заполнении показателя строки 090 раздела 1Б Уведомления следует указывать: по договорам страхования - местонахождение потребителя услуг, то есть страхователя; по договорам перестрахования - местонахождение страховщика; по договорам аренды - местонахождение арендуемого имущества».

Письмо ФНС России от 06.06.2014 № ЕД-3-13/1940@:

«1. Порядок заполнения формы уведомления о контролируемых сделках (далее - Порядок) утвержден приказом ФНС России N ММВ-7-13/524@. Пунктом 5.13 Порядка установлены правила заполнения пункта 090 раздела 1Б Уведомления. Для товаров в пункте 090 "Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара; оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами гражданских прав)" указывается населенный пункт (в формате код страны/области/населенного пункта), в котором происходит переход рисков утраты или повреждения товара, а также обязанности нести расходы, связанные с товаром, в терминах Инкотермс, если данные термины используются участниками сделки. В случае если участники сделки не применяют правила Инкотермс, указывается место перехода права собственности на товар. Если предметом сделки являются работы, то в качестве места совершения сделки в пункте 090 "Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара; оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами гражданских прав)" указывается местонахождение результатов данных работ, имеющих материальное выражение. Если предметом сделки являются услуги, то в качестве места совершения сделки указывается место потребления результатов данных услуг. В соответствии с положениями Порядка количественные, стоимостные и иные показатели Раздела 1Б Уведомления заполняются в соответствии с данными первичных документов и (или) правилами формирования доходов, расходов, стоимости активов в целях бухгалтерского учета. Согласно пункту 1 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. При этом заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (пункт 2 статьи 785 ГК РФ). На основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором. Аналогичное правило закреплено в пункте 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272. Форма транспортной накладной предусматривает поле "адрес места выгрузки". По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора - заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой (пункт 1 статьи 801 ГК РФ). Следовательно, транспортная экспедиция - это самостоятельный вид договора. Сделки, совершенные в рамках указанного договора, подлежат отражению в отдельных листах Раздела 1Б Уведомления. Согласно пункту 5 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 N 554, экспедиторскими документами являются экспедиторская расписка, складская расписка, а также поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции), предусматривает указание "пункта назначения". Следовательно, при заполнении пункта 090 "Место совершения сделки" листа Раздела 1Б Уведомления по сделкам, совершенным в рамках вышеуказанных договоров (перевозки и транспортной экспедиции), указывается адрес места выгрузки или пункт назначения соответственно».

На основании приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в зависимости от вида оказываемых услуг в качестве места совершения сделки рекомендовалось указывать:

- по договору аренды – адрес места нахождения имущества;

- по договору транспортной экспедиции – адрес пункта назначения.

По нашему мнению, учитывая отсутствие разъяснений, касающихся порядка заполнения формы Уведомления, применяемой в 2025 году, Организации целесообразно руководствоваться разъяснениями, приведенными в отношении ранее применяемых форм Уведомления, поскольку требования к порядку заполнения поля/пункта «Место совершения сделки» для бывших и действующих форм Уведомления одинаковы.

В рассматриваемом нами случае в отношении экспедиторской услуги в поле 3.6.2 Раздела 1Б Уведомления целесообразно указывать адрес пункта назначения.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 14 мая 2025 года