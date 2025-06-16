О ставке НДС в отношении медицинских изделий

Какую ставку НДС применять при продаже медицинских изделий, разбираемся в материале.

Вопрос

Организация перепродает медицинские изделия.

Организацией были приобретены следующие товары:

Набор инфузионный АККУ-ЧЕК Репид-Д Линк с иглой 6 мм №25.

Удлинитель системы АККУ-ЧЕК Репид-Д Линк 50 см №10).

Продавцом был предъявлен НДС по ставке 10%.

В регистрационном удостоверении товарам присвоен код ОКП 93 9800, но есть заключение Центра сертификации и декларирования, что данному коду ОКП соответствует код ТН ВЭД 9018 39 000 и ОКПД2 товара 32.50.13.110.

Какую ставку НДС применять при продаже указанных товаров?

Ответ

На наш взгляд, указанным в вопросе изделиям может быт присвоен код ОКПД2:

инфузионный набор - 32.50.13.110;

удлинитель - 32.50.50.190.

Реализация инфузионных наборов на территории РФ не облагается НДС, а реализация удлинителей облагается НДС по ставке 10%.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 164 НК РФ налогообложение НДС производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства:

медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Положения настоящего абзаца применяются при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством РФ.

Коды видов продукции, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 утвержден Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов (далее - Перечень).

До 01.01.2017 года Перечень содержал коды ОК 005-93 «Общероссийский классификатор продукции»[1].

В представленном регистрационным удостоверении, выданном в 2016 году указан код 93 9800 «Материалы и средства медицинские прочие».

С 01.01.2017 года Перечень содержит коды ОК 034-2014 «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» [2] (ОКПД2).

В ОКПД2 отсутствуют прямые коды для набора инфузионного и удлинителя системы.

Также отсутствует переходной ключ кода ОКП 93 9800 коду ОКПД2.

В связи с этим, по нашему мнению, указанным позициям товара должны присваиваться коды ОКПД2, наиболее соответствующие из приведенных в классификаторе.

На наш взгляд, наиболее подходящими кодами ОКПД2 являются следующие:

32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты;

32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки;

32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки.

Инфузионный набор состоит из канюли (иглы) и катетера (тонкой трубочки), который соединяется с помпой.

Соответственно, такому набору может быть присвоен код 32.50.13.110, потому что каждая из отдельных частей набора относятся именно к этому коду ОКПД2.

В свою очередь, удлинители представляют собой гибкие прозрачные трубки с наконечниками Луер-лок (male и fеmale), которые адаптированы к инъекционным иглам, венозным катетерам, шприцам Луер-лок.

ОКПД2 не содержит определений таких понятий как инструмент, приспособления и изделия.

По нашему мнению, указанная продукция может в равной степени быть названа как приспособлением, так и изделием.

Вместе с этим отметим, что согласно введению в ОКПД2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код состоит из 2 - 9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

XX класс XX.X подкласс XX.XX группа XX.XX.X подгруппа XX.XX.XX вид XX.XX.XX.XX0 категория XX.XX.XX.XXX подкатегория

Исходя из этой иерархии код 32.50.13.190 является категорией, входящей в вид 32.50.13 «Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки».

По нашему мнению, удлинители не относятся к приведенному виду продукции в целом.

В связи с этим, для удлинителей может быть применен только код ОКПД2 32.50.50.190.

Учитывая изложенное, на наш взгляд, указанным в вопросе изделиям может быть присвоен код ОКПД2:

инфузионный набор - 32.50.13.110;

удлинитель - 32.50.50.190.

Перечень кодов медицинских изделий содержит оба указанных кода ОКПД2. Однако в отношении кода 32.50.13.110 перечень содержит примечание, что данный код применяется только в отношении шприцев медицинских.

В связи с этим, ставка НДС 10 процентов применяется только в отношении реализации удлинителей.

В отношении инфузионного набора отметим следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ:

следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ: медицинских изделий. Положения настоящего абзаца применяются при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством РФ.

Перечень медицинских товаров, реализация которых на территории РФ и ввоз которых на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042.

Указанный перечень включает в себя код ОКПД2 32.50.13.110 (за исключением шприцев медицинских).

Учитывая изложенное, по нашему мнению, реализация наборов инфузионных не облагается НДС.

Таким образом, на наш взгляд, реализация инфузионных наборов на территории РФ не облагается НДС, а реализация удлинителей облагается НДС по ставке 10%.

Также обращаем Ваше внимание, что в случае сомнений в правильности определения кодов ОКПД2 Организация вправе обратиться Минпромторг РФ (Письмо Минфина РФ от 03.04.2018 № 03-07-07/21477).

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Коллегия Налоговых Консультантов, 23 мая 2025 года.

[1] утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301.

[2] утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.