Об НДФЛ при выплате выходного пособия при увольнении по соглашению сторон

Как определить не облагаемый НДФЛ размер выплат при увольнении с 1 января 2025 года по соглашению сторон, поменялся порядок только по выплате компенсаций при ликвидации компании или на оглашение сторон это тоже отразилось?

С 01.01.2025г. новой редакцией абзаца 7 пункта 1 статьи 217 НК РФ установлен иной порядок расчета среднего заработка в целях определения базы по НДФЛ при выплате дохода при увольнении. Каких-либо иных ограничений, в том числе в части выплаты компенсации по соглашению сторон действующий порядок не предусматривает.

Главное условие, как и прежде, чтобы такие выплаты были предусмотрены сторонами в трудовом или коллективном договоре. Кроме того, обращаем внимание, что такая компенсация может быть оформлена отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора (статья 57 ТК РФ).

Таким образом, с 01.01.2025г. компенсация за увольнение по соглашению сторон не подлежит налогообложению (освобождается от НДФЛ) в части, не превышающей трехкратный (для уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – шестикратный) размер среднего месячного заработка (дохода, денежного довольствия), исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Для расчета среднего заработка в целях определения базы по НДФЛ необходимо использовать нормы Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является, в том числе соглашение сторон.

Согласно статье 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора.

В соответствии со статьей 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Соответственно, Организация вправе предусмотреть в самом трудовом договоре (соглашении о расторжении) условия, улучшающие положение работника по сравнению с условиями, содержащимися в ТК РФ.

Выплата выходного пособия предусмотрена статьей 178 ТК РФ.

Согласно статье 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Условие о выплате выходного пособия в связи с расторжением договора по соглашению сторон, по нашему мнению, является условием, улучшающим положение сотрудника.

Таким образом, Организация может предусмотреть выплату выходного пособия в случае увольнения работника по соглашению сторон.

Поскольку возможность выплаты выходного пособия по соглашению сторон предусмотрена ТК РФ, то, соответственно, такую выплату, по нашему мнению, можно рассматривать как установленную законодательством РФ.

С 01.01.2025г. действует новая редакция абзаца 7 пункта 1 статьи 217 НК РФ, согласно которой не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходов физических лиц, выплачиваемые при увольнении, за исключением сумм выплат в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (дохода, денежного довольствия), исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а для физических лиц, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в части, превышающей шестикратный размер такого среднего месячного заработка (дохода, денежного довольствия).

Таким образом, с 01.01.2025г. новой редакцией абзаца 7 пункта 1 статьи 217 НК РФ установлен иной порядок расчета среднего заработка в целях определения базы по НДФЛ при выплате дохода в связи с увольнением. Каких-либо иных ограничений, в том числе в части выплаты компенсации по соглашению сторон действующий порядок не предусматривает.

Разъяснения относительно того, что компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников по соглашению сторон, предусмотренные коллективным или трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК РФ неоднократно высказывались в письмах финансовых и налоговых ведомств (Письма Минфина РФ от 13.01.2021 № 03-04-05/519, ФНС РФ от 27.10.2023 № ЗГ-3-11/13952, от 15.03.2019 № БС-4-11/4681@).

В приведенных Письмах разъяснения даны на основании предыдущей редакции положения статьи 217 НК РФ, однако, поскольку действующая редакция НК РФ содержит аналогичные положения (за исключением порядка расчета среднего заработка), считаем, что они по-прежнему актуальны.

Главное условие, как и прежде, чтобы такие выплаты были предусмотрены сторонами в трудовом или коллективном договоре. Кроме того, обращаем внимание, что такая компенсация может быть оформлена отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора (статья 57 ТК РФ).

Таким образом, с 01.01.2025г. установлен порядок расчета среднего заработка в целях определения базы по НДФЛ при выплате дохода при увольнении. Как следствие, аналогичный порядок предусмотрен и для выплаты компенсации при увольнении по соглашению сторон, при условии, что данная выплата предусмотрена в трудовом договоре или коллективном договоре.

Иными словами, чтобы определить размер необлагаемой НДФЛ выплаты, необходимо рассчитывать средний заработок по правилам, установленным для расчета среднего заработка при назначении пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.

В Письме Минфина РФ № 03-04-06/117554 от 22.11.2024 указано, что для расчета среднего заработка в целях определения базы по НДФЛ необходимо использовать нормы Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 (далее – Положение № 1540).

Указанным Положением № 1540 определяется порядок расчета среднего дневного заработка для целей определения размера пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком. Следует отметить, что порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком также установлен статьей 14 Закона № 255-ФЗ[1].

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Коллегия Налоговых Консультантов, 6 июня 2025 года

[1] Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»