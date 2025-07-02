Об указании НДС в счете сервисного центра на сумму франшизы

Вопрос: как правильно выставить счет на сумму франшизы — с НДС или без НДС?

Сервисный центр по договору со страховой компанией ремонтирует застрахованный автомобиль юридического лица. Договором предусмотрена франшиза, которую владелец автомобиля оплачивает непосредственно Сервисному центру по окончании работ.

Сервисный центр оформляет УПД на Страховую компанию, с которой заключен договор и 2 счета на оплату - один для Страховой компании и другой для владельца автомобиля (в части франшизы).

Вопрос: как правильно выставить счет на сумму франшизы — с НДС или без НДС?

Ответ

В рассматриваемом нами случае Сервисный центр (Исполнитель) выполняет услугу по ремонту транспортного средства клиента страховой компании (Заказчика). Стоимость услуг подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

При этом, в связи с наличием условия о франшизе между клиентом и страховой компанией, часть работ (услуг) по ремонту транспортного средства отплачивает Заказчик (страховая компания), а часть оплачивает клиент – владелец транспортного средства.

В общем случае, счет - документ, содержащий предложение об оплате и платежные реквизиты. Следовательно, при выставлении счета как в адрес страховой компании, так и в адрес клиента, сумма, указанная в счете, содержит в себе сумму НДС.

Обоснование

Отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела регулируются Законом № 4015-1[1].

В соответствии с пунктом 9 статьи 10 Закона № 4015-1 франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).

Согласно представленным выдержкам из Договора, заключенного между Заказчиком (Страхования компания) и Исполнителем (Сервисный центр), Заказчик принимает на себя обязательства, в том числе, в направлении на ремонт сообщать Исполнителю размер франшизы (не возмещаемого убытка) пропорции и лимита ответственности Заказчика перед Клиентом в оплате восстановительного ремонта.

Направление на ремонт должно содержать, в частности (п. 3.4.):

- размер франшизы;

- лимит ответственности Заказчика (максимальная сумма оплаты ремонта Заказчиком).

Объем работ, произведенных Исполнителем и подлежащих оплате Заказчиком, определяется согласно Направлению на ремонт и дополнений к нему, согласованным обеими сторонами (п. 4.1.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 НК РФ налогоплательщиками НДС признаются, в частности, организации.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Согласно пункту 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Порядок определения места реализации услуг установлен положениями статьи 148 НК РФ.

В силу пункта 1 статьи 148 НК РФ местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если:

5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 настоящего пункта).

Таким образом, объект налогообложения НДС возникает в случае реализации на территории РФ товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В рассматриваемом нами случае Сервисный центр (Исполнитель) выполняет услугу по ремонту транспортного средства клиента страховой компании (Заказчика). Стоимость услуг подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

При этом, в связи с наличием условия о франшизе между клиентом и страховой компанией, часть работ (услуг) по ремонту транспортного средства отплачивает Заказчик (страховая компания), а часть оплачивает клиент – владелец транспортного средства.

В общем случае, счет - документ, содержащий предложение об оплате и платежные реквизиты. Следовательно, при выставлении счета как в адрес страховой компании, так и в адрес клиента, сумма, указанная в счете, содержит в себе сумму НДС.

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Коллегия Налоговых Консультантов,10 июня 2025 года

[1] Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»