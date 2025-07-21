О безвозмездной передаче учредителем транспортного средства

Учредитель решил передать свой автомобиль компании. Учредитель владеет долей в УК 55 процентов. Как оформить такую передачу? Какие налоги возникают у учредителя и общества?

При передаче имущества — транспортного средства на безвозмездной основе экономической выгоды, дохода, признаваемого объектом налогообложения НДФЛ, у физического лица не возникает. Следовательно, у физического лица не возникнет налоговых последствий по НДФЛ.

При получении от учредителя на безвозмездной основе транспортного средства у Организации не возникнет налогооблагаемого внереализационного дохода в том случае, если полученное имущество не будет передано третьим лицам в течение года с момента его фактического получения.

Поскольку при получении транспортного средства у Организации не возникает налогооблагаемого дохода, а также при отсутствии у Организации дополнительных затрат, связанных с доведением безвозмездно полученного имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования, первоначальная стоимость такого имущества равна нулю, вследствие чего амортизация по такому имуществу в налоговом учете не начисляется.

В рассматриваемой ситуации при безвозмездной передаче транспортного средства от учредителя Организации, сторонам следует заключить договор дарения в письменной форме, при этом сам факт передачи безвозмездного транспортного средства рекомендуем оформить актом приема-передачи.

Обоснование

Учредитель — физическое лицо

НДФЛ

В соответствии со статьей 209 НК РФ объектом налогообложения НДФЛ признается доход, полученный налогоплательщиками:

от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ; от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Пунктом 1 статьи 41 НК РФ установлено, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

При передаче имущества — транспортного средства на безвозмездной основе экономической выгоды, дохода, признаваемого объектом налогообложения НДФЛ, у физического лица не возникает. Следовательно, у физического лица не возникнет налоговых последствий по НДФЛ.

Организация

Для целей главы 25 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги). Это следует из пункта 2 статьи 248 НК РФ.

На основании пункта 8 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ.

Подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

в виде имущества (за исключением денежных средств, указанных в подпункте 48.14 пункта 1 статьи 264 настоящего Кодекса), имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно , в том числе: от организации, если передающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) получающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов; от физического лица , если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном (складочном) капитале (фонде) такой организации , определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов ;



При этом полученное имущество, имущественные права не признаются доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных средств) не передаются третьим лицам.

Из приведенных норм следует, что стоимость полученного на безвозмездной основе имущества не будет признаваться для целей исчисления налога на прибыль внереализационным доходом при условии, что:

доля учредителя в уставном капитале ООО не менее 50% ;

имущество в течении одного года не передается третьим лицам.

В рассматриваемом нами случае доля участия учредителя в уставном капитале Организации составляет 55%. Следовательно, при получении от учредителя на безвозмездной основе транспортного средства у Организации не возникнет налогооблагаемого внереализационного дохода в том случае, если полученное имущество не будет передано третьим лицам в течении года с момента его фактического получения.

В силу пункта 6 статьи 252 НК РФ стоимость имущества (имущественного права), полученного (принятого к учету) налогоплательщиком без несения соответствующих расходов на его приобретение, определяется в размере дохода, подлежащего налогообложению, признанного при получении данного имущества (имущественного права), если иное не предусмотрено настоящей главой, с учетом расходов, связанных с доведением его до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Таким образом, поскольку при получении транспортного средства у Организации не возникает налогооблагаемого дохода, а также при отсутствии у Организации дополнительных затрат, связанных с доведением безвозмездно полученного имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования, первоначальная стоимость такого имущества равна нулю, вследствие чего амортизация по такому имуществу в налоговом учете не начисляется.

Такая точка зрения подтверждается Письмом Минфина РФ от 17.04.2023 № 03-03-08/34107, от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31986).

По вопросу документального оформления сообщаем следующее.

В рассматриваемой ситуации одна сторона планирует безвозмездно передать другой стороне имущество, что, по сути, является дарением.

Так, согласно пункту 1 статьи 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 НК РФ.

Случаи запрещения дарения установлены статьей 575 ГК РФ. Так, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 руб., в частности (пункт 1 статьи 575 ГК РФ):

от имени физических лиц - малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; в отношениях между коммерческими организациями; лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей [1].

Иных случаев запрещения дарения между физическими и юридическими лицами ГК РФ не установлено, следовательно, дарение в рассматриваемом случае возможно.

Согласно пункту 1 статьи 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 574 ГК РФ.

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

Так, в общем случае, силу пункта 2 статьи 574 ГК РФ договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей;

договор содержит обещание дарения в будущем.

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен.

Следовательно, в остальных случаях договор дарения между физическим и юридическим лицами может быть заключен в устной форме. Иными словами, при передаче дара от физического лица юридическому лицу, обязанность заключения договора в письменной форме отсутствует.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае следует учитывать, что на основании пункта 28 Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 (далее - Правила), документами, являющимися основаниями для постановки транспортного средства на государственный учет за его владельцем, являются документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, а также документы, удостоверяющие иные права владельца транспортного средства в соответствии с законодательством РФ.

Как следует из пункта Правил, при совершении регистрационных действий в паспорта транспортных средств (при отсутствии электронных паспортов) в случаях, предусмотренных Правилами, регистрационными подразделениями вносятся соответствующие отметки о проведенном регистрационном действии. При отсутствии в паспортах транспортных средств записей о собственниках, наименовании и реквизитах документов, подтверждающих право собственности, при проведении регистрационных действий регистрационными подразделениями осуществляется заполнение этих строк на основании представленных владельцем транспортных средств при совершении регистрационных действий документов, подтверждающих право собственности.

Согласно пункту 27.4.1 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, утв. Приказом МВД РФ от 21.12.2019 № 950, документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства, основные компоненты транспортных средств (кузов, кабину, раму), предоставляются для получения соответствующей государственной услуги.

Таким образом, для постановки транспортного средства на государственный учет, внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства потребуется предоставление полного комплекта документов, включающего договор в письменной форме.

Обобщив вышеизложенное, приходим к выводу, что в рассматриваемой ситуации при безвозмездной передаче транспортного средства от учредителя Организации, сторонам следует заключить договор дарения в письменной форме, при этом сам факт передачи безвозмездного транспортного средства рекомендуем оформить актом приема-передачи.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 03 июля 2025 года

[1] Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, при этом подарки стоимостью выше 3 000 руб. признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность (пункт 2 статьи 575 ГК РФ).