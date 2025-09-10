О применении ККТ организацией, участвующей в расчетах по распоряжению физического лица

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ понятие расчеты подразумевает, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг, либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Также статьей 1.1 Закона № 54-ФЗ определено, что пользователем является организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что организация, непосредственно участвующая в расчетах с физическим лицом, обязана применить ККТ и выдать кассовый чек. При этом в качестве расчета понимается, в частности, получение денежных средств за реализуемые товары, услуги.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что организация, участвующая в расчетах обязана применить ККТ несмотря на то, что указанное лицо может не являться фактическим продавцом товаров, услуг.

Косвенно, высказанная позиция подтверждается разъяснениями фискальных органов, для случая передачи товаров организациями, оказывающими услуги по доставке, но самостоятельно не реализующими товары - Письмо УФНС России по г. Москве от 24.04.2012 № 17-26/037701@:

«Организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют курьерские услуги по предварительным заказам с доставкой товаров по указанному покупателем адресу (на дом, в офис, в торговые точки), при наличных денежных расчетах обязаны применять контрольно-кассовую технику, а именно: курьер доставляет товар, принимает наличные деньги и выдает покупателю кассовый чек».

Кроме того, в Письме ФНС РФ от 05.10.2020 № АБ-4-20/16229@ был сделан вывод о том, что:

«…контрольно-кассовую технику применяют организация или индивидуальный предприниматель, которые непосредственно осуществляют расчеты с покупателем-клиентом, а именно принимают (получают) и выплачивают денежные средства наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги».

По нашему мнению, в рассматриваемом нами случае у Организации возникает обязанность применить ККТ в отношении следующих расчетов:

в связи с получением денежных средств за оказываемые ею услуги;

в связи с получением денежных средств для перечисления их в адрес иностранного поставщика.

В Письмах Минфина РФ от 15.06.2018 № 03-01-15/41171, № 03-01-15/41174 были даны следующие разъяснения:

«… в случае реализации товаров (работ, услуг) сторонних организаций в структуре кассового чека (бланка строгой отчетности) необходимо указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика", а также "ИНН поставщика" к соответствующей товарной позиции».

В Письме ФНС РФ от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@ также было отмечено:

«…в случае реализации агентом, комиссионером товаров (работ, услуг) сторонних организаций (ИП) в структуре кассового чека необходимо указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика", а также "ИНН поставщика" к соответствующей товарной позиции. Реквизит "признак агента по предмету расчета" (тег 1222) включается в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059) в зависимости от применяемой версии ФФД в соответствии с примечаниями к таблицам 21, 59, 97 приложения N 2 к Приказу. Необходимо обратить особое внимание, что в случае отсутствия в структуре кассового чека указанных реквизитов к соответствующей товарной позиции вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента, комиссионера».

Таким образом, в кассовом чеке, оформляемом в отношении операций, связанных с получением денежных средств для перечисления их в адрес иностранного поставщика необходимо указать реквизиты «признак агента», «данные поставщика», «ИНН поставщика». В случае не указания хотя бы одного из приведенных реквизитов, сумма расчета будет расцениваться как выручка Организации.

Отметим, что в Таблице 5 «Описание общих значений реквизитов ФД» Приказа ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ приведен следующий порядок заполнения реквизитов:

Тег Наименование реквизита Тип Формат ЭФ Формат ПФ Фикс. Длина Примечания 1223 данные агента Структура STLV - Нет 512 Принимает значения, указанные в таблицах 22, 60, 98 1225 наименование поставщика Текст Строка {С} Нет 256 1226 ИНН поставщика Текст Строка ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ или ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ Да 12 Если ИНН имеет длину меньше 12 цифр, то он дополняется справа пробелами. Данный реквизит принимает значение "000000000000" в случае если поставщику не присвоен ИНН на территории Российской Федерации

На основании изложенного, считаем, что при заполнении реквизита «ИНН поставщика» в отношении иностранного поставщика, Организации следует указать значение «000000000000».

Коллегия Налоговых Консультантов, 1 сентября 2025 года

[1] Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.