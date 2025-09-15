О вычете «ввозного» НДС при импорте товаров, полученных безвозмездно

Организация ввозит на территорию РФ товары, полученные безмездно. Вправе ли в этом случае организация принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товара?

По нашему мнению, НДС, уплаченный при ввозе товара на территорию РФ на безвозмездной основе, может быть принят к вычету, если товары будут использоваться Организацией в деятельности, облагаемой НДС, а сам товар будет принят к учету на основании первичных документов.

Обоснование

На основании пункта 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления[1], переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ без таможенного оформления, в отношении:

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.

Из совокупности положений статей 171 и 172 НК РФ следует, что НДС, уплаченный при ввозе товара на территорию РФ в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, принимается к вычету при единовременном выполнении следующих условий:

- товары приняты к учету на основании соответствующих первичных документов;

- имеются в наличии документы, подтверждающие фактическую уплату суммы ввозного НДС;

- товары будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС.

Иных положений, касающихся, например, того обстоятельства, что ввезенные товары должны быть получены только на возмездной основе, нормы НК РФ не содержат.

На основании изложенного, считаем, что НДС, уплаченный при ввозе товара на территорию РФ на безвозмездной основе, может быть принят к вычету, если товары будут использоваться Организацией в деятельности, облагаемой НДС, а сам товар будет принят к учету на основании первичных документов.

Высказанная нами позиция подтверждается разъяснениями фискальных органов:

Письмо Минфина РФ от 11.01.2008 № 03-07-08/03:

«Вопрос: О порядке принятия к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе на таможенную территорию РФ безвозмездно полученных товаров, подлежащих на территории РФ передаче в рекламных целях. Ответ: Согласно п. 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления, подлежат вычетам в случае использования этих товаров для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость. В связи с этим суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации безвозмездно полученных товаров, принимаются к вычету у налогоплательщика налога на добавленную стоимость в порядке, установленном ст. 172 Кодекса, в случае исчисления налога при передаче этих товаров в рекламных целях».

Письмо Минфина РФ от 25.10.2016 № 03-07-08/62062:

«Согласно пункту 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории, подлежат вычету в случае использования ввезенных товаров для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость, в порядке, предусмотренном статьей 172 Кодекса, на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. Таким образом, в случае ввоза на территорию Российской Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления автокомпонентов, безвозмездного получаемых от иностранного лица в целях их использования для производства готовой продукции, в дальнейшем подлежащей реализации, в том числе на экспорт, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при их ввозе, принимаются к вычету».

Коллегия Налоговых Консультантов, 4 сентября 2025 года

[1] включая суммы налога, уплаченные или подлежащие уплате налогоплательщиком по истечении 180 календарных дней с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области