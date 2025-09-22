Об учете денежного поощрения в составе среднего заработка с 01.09.2025

Обоснование

В соответствии со статьей 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.

Согласно пункту 2 Постановления № 540[1] для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат. К таким выплатам относятся, в том числе:

н) премии, денежные поощрения и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда.

При этом в силу пункта 3 Постановления № 540 для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

Таким образом, при определении среднего заработка учитываются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, при условии, что они не носят социальный характер.

ТК РФ не содержит понятия системы оплаты труда.

На основании статьи 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Следовательно, к системе оплаты труда можно отнести, в частности, премии, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. При этом, на наш взгляд, системой оплаты труда могут быть предусмотрены как стимулирующие, так и поощрительные премии.

Таким образом, выплаты стимулирующего характера, установленные локальными актами организации (например, положением о премировании или трудовым договором), являются частью системы оплаты труда.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, выплаты стимулирующего характера (премии, бонусы и т.д.), предусмотренные трудовыми договорами (положениями об оплате труда, приказами и т.д.), учитываются при определении среднего заработка.

В Письме Минтруда РФ от 03.08.2016 № 14-1/ООГ-7105 по вопросам порядка включения выплат в расчет среднего заработка были даны следующие разъяснения:

«… при исчислении среднего заработка при расчете отпускных премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, включаются в состав заработной платы, начисленной работнику за расчетный период (часть 2 статьи 139 ТК РФ, пункт 2 Положения). Однако необходимо учитывать, что согласно пункту 3 Положения для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие), то есть те, которые не соответствуют понятию "заработная плата" согласно статье 129 ТК РФ. Доплаты между средней заработной платой и пособием по временной нетрудоспособности, по нашему мнению, являются выплатами социального характера, предусматривающими возмещение утраченного заработка во время нетрудоспособности работника. Таким образом, полагаем, что доплаты между средней заработной платой и пособием по временной нетрудоспособности не могут быть включены в расчет среднего заработка. Что касается доплаты между окладом и средней заработной платой в период командировки, считаем, что, если организация предусмотрела системой оплаты труда выплату за нахождение в командировке (отразив ее в трудовом договоре работника), которая включена в фонд оплаты труда и учитывается при определении сумм страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации, данную выплату можно рассматривать как часть заработной платы и учитывать при расчете среднего заработка».

В приведенном письме Минтруд РФ исходит из того, что выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, составляют заработную плату. При этом Минтруд уточняет, что заработная плата это прямо или косвенно плата за труд. Если выплата не может быть отнесена к плате за труд, то такая выплата является социальной и не учитывается при исчислении среднего заработка, даже если она предусмотрена системой оплаты труда.

Обращаем Ваше внимание, что ранее Минтруд РФ полагал, что при исчислении среднего заработка не учитываются суммы, начисленные за время нахождения работника в служебной командировке (Письмо Минтруда России от 13.08.2015 № 14-1/В-608).

В письме от 13.10.2011 № 22-2/377012-772 Минздравсоцразвития РФ сделал следующий вывод относительно юбилейных выплат:

«Поскольку при исчислении среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (ст. 139 ТК РФ), то в расчет среднего заработка будут включаться премии и вознаграждения (в том числе выплаты в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат и по итогам работы), которые отражены в положениях об оплате (премировании) работников организации, независимо от периодичности выплат, при условии начисления их в расчетном периоде».

В Определении Верховного Суда РФ от 26.12.2018 № 307-КГ18-21657 по делу № А66-8838/2017 материальная помощь, предусмотренная системой оплаты труда, была квалифицирована в качестве стимулирующей выплаты, которая подлежит включению в расчет среднего заработка:

«… суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что материальная помощь в размере трех должностных окладов (два оклада при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, один оклад по заявлению работника) относится к выплатам стимулирующего характера и является частью системы оплаты труда, в связи с чем правомерно включена в расчет среднего заработка с учетом подпункта "о" пункта 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922, относящего к выплатам для расчета среднего заработка и другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего работодателя».

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2016 № Ф05-4985/2016 по делу № А40-142160/2015 были сделаны следующие выводы:

«…спорные единовременные выплаты работникам выходного пособия при их увольнении по соглашению сторон за 2012 - 2013 год в размере 1 567 386 руб. 98 коп. не связаны с трудовыми отношениями (не предусмотрены трудовыми договорами) и не входят в систему оплаты труда, не зависят от квалификации работников, носят исключительно социальный характер, поскольку установлены отдельным локальным нормативным актом - Положением об оплате труда и материальном стимулировании…».

Таким образом, по мнению судов, необходимость включения выплат в расчет среднего заработка зависит от того, предусмотрены ли выплаты системой оплаты труда.

Разъяснения в приведенных письмах и постановлениях арбитражных судов основаны на нормах утратившего силу Положения о средней заработной плате, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Несмотря на это, полагаем, что их можно учитывать и в настоящее время, поскольку нормы по исчислению среднего заработка для расчета отпускных в целом не изменились.

В связи с этим, учитывая вышеизложенное, поскольку приведенные в вопросе выплаты предусмотрены Положением об оплате труда, по нашему мнению, такие выплаты учитываются при исчислении среднего заработка.

Коллегия Налоговых Консультантов, 10 сентября 2025 года

[1] Постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»