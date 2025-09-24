Об отражении в учете сделок РЕПО

Разбираем, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете сделки РЕПО по облигациям Минфина, осуществленные через брокера.

Вопрос

Организацией осуществляются сделки РЕПО через брокера. Предметом сделок РЕПО являются облигации Минфина РФ, по которым предусмотрена выплата купонного дохода.

Брокером ежемесячно предоставляются отчеты о совершенных сделках.

Так, например, Организацией перечислены денежные средства на брокерский счет 86 000 000 руб.

По первой части сделки РЕПО приобретены облигации на общую сумму 86 973 447,71 руб.

По второй части сделки РЕПО проданы облигации на сумму 86 014 667,86 руб.

Комиссия биржи составила 248,06 руб.

Услуги брокера составили 26 000,00 руб.

Как отражаются операции, совершенные брокером, в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ

В налоговом учете для покупателя по первой части РЕПО:

отрицательная разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается расходами в виде процентов по займу, полученному ценными бумагами, которые включаются в состав внереализационных расходов с учетом положений статьи 269 НК РФ. Указанные расходы в виде процентов признаются в налоговом учете равномерно на последнее число каждого месяца и на дату выполнения обязательств по второй части РЕПО.

положительная разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается доходами в виде процентов по размещенным средствам, которые включаются в состав внереализационных доходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете равномерно на последнее число каждого месяца и на дату выполнения обязательств по второй части РЕПО.

В рассматриваемом нами случае по сделкам РЕПО Организация получает положительную разницу 41 220,15 руб.

Следовательно, на дату исполнения второй части сделки РЕПО у Организации подлежит отражению процентный доход в виде разницы между стоимостью реализованных ценных бумаг, и стоимостью приобретенных ценных бумаг, который составит 41 220,15 руб.

При этом купонный доход, выплата которого предусмотрена по ценным бумагам, являющимся предметом сделки по договорам РЕПО, не является доходом покупателя этих ценных бумаг по первой части сделки РЕПО. Такой купонный доход отражается в налоговом учете продавца по первой части РЕПО.

Комиссия брокера, комиссия биржи, взимаемые за осуществление сделок РЕПО, учитываются в составе внереализационных расходов на дату их осуществления.

В бухгалтерском учете порядок отражения операций по сделкам РЕПО нормами действующего законодательства прямо не регламентирован.

В случае, когда покупатель по первой части сделки РЕПО уплачивает меньше денежных средств, чем получает по второй части сделки РЕПО, экономической сутью заключаемого договора РЕПО является выдача процентного займа под обеспечение ценными бумагами. С учетом изложенного, считаем, что покупка облигаций по первой части РЕПО является выдачей займа в сумме, равной стоимости приобретаемых ценных бумаг. Продажа облигаций по второй части РЕПО является возвратом займа, а сумма превышения полученной суммы при продаже ценных бумаг над суммой, уплаченной при их приобретении, является доходом в виде начисленных процентов.

Комиссия брокера, комиссия биржи учитываются в составе прочих расходов.

На примере конкретной сделки РЕПО, совершенной Организацией, порядок ее отражения в бухгалтерском учете будет выглядеть следующим образом:

счет 55/Брокер – отражаются денежные средства Организации, перечисленные счет брокера,

счет 76/РЕПО – отражаются сделки РЕПО, заключенные брокером,

счет 76/Брокер – отражаются расчеты с брокером,

Дт Кт Сумма, руб. Наименование операции 55/Брокер 51 86 000 000,00 Перечислены денежные средства на счет брокера 76/РЕПО 55/Брокер 85 973 447,71 Денежные средства со счета брокера использованы при заключении сделки РЕПО 58/РЕПО 76/РЕПО 85 973 447,71 Отражена операция по первой части сделки РЕПО как предоставление займа под обеспечение ценными бумагами на сумму, по которой приобретены ценные бумаги 76/РЕПО 58 85 973 447,71 Отражено исполнение второй части сделки РЕПО как возврат займа в той же сумме и получение дохода в виде процентов. 76/РЕПО 91.1 41 220,15 91.2 76/Брокер 248,06 Комиссия биржи 91.2 76/Брокер 26 000,00 Услуги брокера 76/Брокер 55/Брокер 26 248,06 Денежные средства со счета брокера зачтены в счет оплаты услуг брокера, биржи

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 51.3 Закона № 39-ФЗ [1] договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

В силу пункта 2 статьи 51.3 Закона № 39-ФЗ ценными бумагами по договору репо могут быть, в частности, эмиссионные ценные бумаги российского эмитента.

Таким образом, предметом сделки РЕПО могут быть облигации Минфина РФ.

На основании пункта 4 статьи 51.3 Закона № 39-ФЗ условие договора репо о цене ценных бумаг считается согласованным, если стороны согласовали цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора репо, или порядок ее определения.

Соответственно, в момент заключения сделки РЕПО стороны согласуют цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора РЕПО, или порядок ее определения.

Пунктом 13 статьи 51.3 Закона № 39-ФЗ установлено, что в случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по первой части договора репо или в соответствии с пунктами 10 - 12 и 14 настоящей статьи (далее - ценные бумаги, переданные по договору репо), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, покупатель по договору репо обязан передать продавцу по договору репо суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору репо, в срок, предусмотренный договором, если договором репо не предусмотрено, что цена ценных бумаг, передаваемых по второй части договора репо, уменьшается с учетом указанных сумм денежных средств и иного имущества.

В силу приведенных выше норм Закона № 39-ФЗ можно сделать вывод о том, что покупатель по первой части сделки РЕПО не имеет права на получение дивидендов, процентов, купонного дохода, выплачиваемых в период между совершением сделок по первым и вторым частям договора РЕПО. Право на получение таких дивидендов, процентов, купонного дохода имеет продавец по первой части сделки РЕПО.

По нашему мнению, из определения договора РЕПО следует, что указанный договор, по своей сути, является договором займа.

При этом, если, Организация, являясь покупателем по первой части РЕПО, от договора РЕПО в целом получит больше денежных средств, чем заплатит, то, по нашему мнению, такой договор РЕПО может быть классифицирован как договор выдачи процентного денежного займа под обеспечение ценными бумагами. В этом случае Организация является заимодавцем, и у нее возникает процентный доход в виде разницы между ценой приобретения облигаций по первой части РЕПО и ценой их реализации по второй части.

Налоговый учет

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами установлены статьей 282 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 282 НК РФ операцией РЕПО признается договор, отвечающий требованиям, предъявляемым к договорам РЕПО Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом первой и второй частями РЕПО признаются первая и вторая части договора РЕПО соответственно. Покупателем по первой части РЕПО и продавцом по первой части РЕПО признаются покупатель по договору РЕПО и продавец по договору РЕПО соответственно. В целях настоящей статьи обязательства по второй части РЕПО должны возникать при условии исполнения первой части РЕПО.

В целях настоящей статьи датами исполнения первой или второй части РЕПО считаются предусмотренные договором репо сроки исполнения участниками операции РЕПО своих обязательств по соответствующей части РЕПО. В случае исполнения обязательств по поставке ценных бумаг и по их оплате по первой или второй части РЕПО в разные даты датой первой и датой второй частей РЕПО соответственно признается наиболее поздняя из дат исполнения обязательств по оплате или поставке ценных бумаг.

В случае, если дата исполнения первой или второй части РЕПО, определенная договором, приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день в соответствии с законодательством РФ, датой исполнения первой или второй части РЕПО признается следующий за ним рабочий день. При этом применяется фактическая цена реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части РЕПО, так и по второй части РЕПО независимо от рыночной (расчетной) стоимости таких ценных бумаг. Такая цена реализации (приобретения) по обеим частям РЕПО исчисляется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода на дату фактического исполнения каждой части РЕПО (абзац 6 пункта 1 статьи 282 НК РФ).

В целях настоящей статьи ставка РЕПО определяется при заключении операции РЕПО и может быть фиксированной или расчетной. Ставка РЕПО должна позволять определить величину процентов на конец отчетного (налогового) периода и может быть изменена по соглашению сторон договора репо (абзац 9 пункта 1 статьи 282 НК РФ).

При реализации ценных бумаг по первой части РЕПО и по второй части РЕПО финансовый результат для целей налогообложения в соответствии со статьей 280 НК РФ не определяется (абзац 13 пункта 1 статьи 282 НК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 282 НК РФ в целях НК РФ для покупателя по первой части РЕПО разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается:

доходами в виде процентов по размещенным средствам, которые включаются в состав доходов в соответствии со статьями 250 и 271 НК РФ, - если такая разница положительная. расходами в виде процентов по займу, полученному ценными бумагами, которые включаются в состав расходов в соответствии со статьями 265, 269 и 272 НК РФ, - если такая разница отрицательная.

В силу пункта 5 статьи 282 НК РФ в целях настоящей статьи датой признания доходов (расходов) по операции РЕПО является дата исполнения (прекращения) обязательств участников по второй части РЕПО с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Из приведенных норм следует, что для покупателя по первой части РЕПО:

отрицательная разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается расходами в виде процентов по займу , полученному ценными бумагами, которые включаются в состав внереализационных расходов с учетом положений статьи 269 НК РФ. Указанные расходы в виде процентов признаются в налоговом учете равномерно на последнее число каждого месяца и на дату выполнения обязательств по второй части РЕПО (подпункт 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ, пункт 8 статьи 272 НК РФ, пункт 4 статьи 328 НК РФ).

положительная разница между ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается доходами в виде процентов по размещенным средствам, которые включаются в состав внереализационных доходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете равномерно на последнее число каждого месяца и на дату выполнения обязательств по второй части РЕПО (пункт 6 статьи 250 НК РФ, пункт 6 статьи 271 НК РФ).

В рассматриваемом нами случае по сделкам РЕПО Организация получает положительную разницу 41 220,15 руб.

Следовательно, на дату исполнения второй части сделки РЕПО у Организации подлежит отражению процентный доход в виде разницы между стоимостью реализованных ценных бумаг с учетом начисленных процентов, и стоимостью приобретенных ценных бумаг.

По сделке, совершенной Организацией, процентный доход, учитываемый в составе внереализационных доходов, составит 41 220,15 руб.

Отметим, что в силу пункта 2 статьи 282 НК РФ по операции РЕПО выплаты по ценным бумагам, право на получение которых возникло у покупателя по первой части РЕПО в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО, могут приниматься в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате продавцом по первой части РЕПО при последующем приобретении ценных бумаг по второй части РЕПО, либо перечисляться покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО в соответствии с договором репо. В указанных случаях такие выплаты не признаются доходами покупателя по первой части РЕПО и включаются в доходы продавца по первой части РЕПО в порядке, установленном настоящей главой.

Процентный (купонный) доход по ценным бумагам, являющимся объектом операции РЕПО, учитывается при определении налоговой базы продавца по первой части РЕПО в порядке, установленном статьями 271, 273 и 328 настоящего Кодекса, и не учитывается при определении налоговой базы по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, являющимся объектом операции РЕПО, у покупателя по первой части РЕПО с учетом особенностей, установленных абзацем первым настоящего пункта.

Налогообложение доходов, определяемых в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется по налоговым ставкам, установленным статьей 284 настоящего Кодекса. При этом указанные налоговые ставки применяются в зависимости от вида ценных бумаг (долговых обязательств), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что купонный доход, выплата которого предусмотрена по ценным бумагам, являющимся предметом сделки по договорам РЕПО, не является доходом покупателя этих ценных бумаг по первой части сделки РЕПО. Такой купонный доход отражается в налоговом учете продавца по первой части РЕПО.

Также отметим, что в силу пункта 5 статьи 282 НК РФ расходы, связанные с заключением и исполнением операций РЕПО, относятся к внереализационным расходам и учитываются в соответствии со статьями 265, 272 и 273 НК РФ.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 265 НК РФ установлено, что в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с получением информации в соответствии с законодательством РФ, и другие аналогичные расходы.

В силу подпункта 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не установлено статьями 261, 262, 266 и 267 НК РФ, дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода - для расходов в виде сумм комиссионных сборов.

Таким образом, комиссия брокера, комиссия биржи, взимаемые за осуществление сделок РЕПО, учитываются в составе внереализационных расходов на дату их осуществления.

Бухгалтерский учет

Порядок отражения операций по сделкам РЕПО нормами действующего законодательства о бухгалтерском учете прямо не регламентирован.

Следует учитывать, что одним из принципов отражения операций в бухгалтерском учете является требование отражать операции не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания над формой) (пункт 6 ПБУ 1/2008 [2]).

Как было отмечено нами выше, в случае, когда покупатель по первой части сделки РЕПО уплачивает меньше денежных средств, чем получает по второй части сделки РЕПО, экономической сутью заключаемого договора РЕПО является выдача процентного займа под обеспечение ценными бумагами.

Соответственно, операцию по первой части сделки РЕПО Организации следует отразить записью:

Дт 58/РЕПО Кт 76/РЕПО – в сумме денежных средств, переданных по первой части сделки РЕПО.

Продажа ценных бумаг по второй части договора РЕПО по своей экономической сути является возвратом займа.

Соответственно, на дату реализации ценных бумаг по второй части сделки РЕПО в бухгалтерском учете Организации формируются проводки:

Дт 76/РЕПО Кт 58/РЕПО – на стоимость приобретенных ценных бумаг

Дт 76/РЕПО Кт 91.1 – отражена положительная между стоимостью реализованных ценных бумаг с учетом суммы начисленных процентов и стоимостью приобретенных ценных бумаг.

Комиссия брокера, комиссия биржи учитываются в составе прочих расходов в силу пункта 11 ПБУ 10/99 [3]:

Дт 91.2 Кт 76/Брокер – на сумму комиссии, уплачиваемую брокеру, а также на сумму комиссии биржи.

На примере конкретной сделки РЕПО, совершенной Организацией, порядок ее отражения в бухгалтерском учете будет выглядеть следующим образом:

счет 55/Брокер – отражаются денежные средства Организации, перечисленные счет брокера,

счет 76/РЕПО – отражаются сделки РЕПО, заключенные брокером,

счет 76/Брокер – отражаются расчеты с брокером,

Дт Кт Сумма, руб. Наименование операции 55/Брокер 51 86 000 000,00 Перечислены денежные средства на счет брокера 76/РЕПО 55/Брокер 85 973 447,71 Денежные средства со счета брокера использованы при заключении сделки РЕПО 58/РЕПО 76/РЕПО 85 973 447,71 Отражена операция по первой части сделки РЕПО как предоставление займа под обеспечение ценными бумагами на сумму, по которой приобретены ценные бумаги 76/РЕПО 58 85 973 447,71 Отражено исполнение второй части сделки РЕПО как возврат займа в той же сумме и получение дохода в виде процентов. 76/РЕПО 91.1 41 220,15 91.2 76/Брокер 248,06 Комиссия биржи 91.2 76/Брокер 26 000,00 Услуги брокера 76/Брокер 55/Брокер 26 248,06 Денежные средства со счета брокера зачтены в счет оплаты услуг брокера, биржи

Коллегия Налоговых Консультантов, 10 сентября 2025 года

[1] Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н.