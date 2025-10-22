Об ограничении доступа к отчетности в ГИРБО

Как ограничить доступ к отчетности за 2024 год в ГИР БО для внешних пользователей и есть ли такая возможность вообще?

Доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторскому заключению в ГИРБО ограничивается ФНС РФ на основании заявления, представленного субъектом, в следующих случаях:

а) организация включена в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса;

б) организация включена в перечень стратегических предприятий и организаций;

в) организация включена в перечень резидентов, предусмотренный частью 4.2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;

г) организация включена в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов;

д) решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, принято Центральным банком РФ или Правительством РФ.

Обоснование

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 402-ФЗ[1] государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - государственный информационный ресурс) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, и аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, а также аудиторских заключений о консолидированной финансовой отчетности, иных документов, составляемых по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в случаях, если консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту либо указанной проверке, вид и порядок проведения которой устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.

В силу части 2 статьи 18 Закона № 402-ФЗ государственный информационный ресурс формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – ФНС РФ).

Согласно части 3 статьи 18 Закона № 402-ФЗ в целях формирования государственного информационного ресурса экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - обязательный экземпляр отчетности), а также аудиторское заключение о ней в случае, если указанная отчетность подлежит обязательному аудиту, в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта, если иное не установлено настоящей статьей.

Таким образом, действующим законодательством создан государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ГИРБО), в котором содержится совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также совокупность аудиторских заключений тех субъектов, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту.

В целях формирования ГИРБО субъекты обязаны представлять экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также аудиторское заключение, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, в налоговый орган по месту своего нахождения.

Частью 4 статьи 18 Закона № 402-ФЗ предусмотрено, что от представления обязательного экземпляра отчетности, а также аудиторского заключения о ней в случае, если указанная отчетность подлежит обязательному аудиту, освобождаются:

1) организации бюджетной сферы;

2) Центральный банк РФ;

3) религиозные организации;

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством РФ.

По нашему мнению, положения части 4 статьи 18 Закона № 402-ФЗ на Организацию не распространяются.

Согласно части 9 статьи 18 Закона № 402-ФЗ заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе. Правительство РФ вправе определить случаи, в которых доступ к указанной информации, за исключением документов, предусмотренных частью 9.1 настоящей статьи, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа. В случаях, определенных Правительством РФ, ограничение или возобновление доступа к такой информации осуществляется ФНС РФ по заявлению организации, доступ к информации о которой ограничивается или возобновляется. Указанное заявление представляется в ФНС РФ по форме, формату и в порядке, которые утверждаются этим органом. Указанная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с настоящей частью и частью 9.1 настоящей статьи, может быть предоставлена исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Центральному банку РФ.

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2022 № 1624 (далее – Постановление № 1624) установлено, что доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен в следующих случаях:

а) организация включена в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса»;

б) организация включена в перечень стратегических предприятий и организаций, предусмотренный пунктом 2 статьи 190 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) организация включена в перечень резидентов, предусмотренный частью 4.2[2] статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;

г) организация включена в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, в соответствии с правилами формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, установленными Правительством РФ;

д) решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, принято:

- Центральным банком РФ в отношении организаций, представляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;

- Правительством РФ в отношении организаций, не указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, по представлению федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность организация, доступ к содержащейся в государственном информационном ресурсе информации о которой ограничивается.

Постановлением № 1624 также утверждены Правила ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - Правила).

В силу пункта 2 Правил ограничение (возобновление) доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, осуществляется на основании заявления об ограничении (возобновлении) доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе (далее - заявление).

Из пункта 3 Правил следует, что в заявлении указываются:

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика организации;

б) случай ограничения доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, предусмотренный пунктом 1 Постановления № 1624;

в) отчетный период (отчетные периоды), за который (которые) доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, должен быть ограничен (возобновлен), либо отчетный период, начиная с которого должен быть ограничен (возобновлен) доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе.

Заявление подписывается лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, доступ к содержащейся в ГИРБО информации о которой должен быть ограничен или возобновлен (пункт 4 Правил).

Заявление представляется организацией, доступ к содержащейся в ГИРБО информации о которой должен быть ограничен или возобновлен, в ФНС РФ в виде электронного документа по форме, в формате и в порядке, которые утверждаются этой Службой (пункт 5 Правил).

ФНС РФ принимает решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, в случаях, предусмотренных пунктом 1 Постановления № 1624 (пункт 7 Правил).

Ограничение доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, осуществляется ФНС РФ в течение 3 рабочих дней после дня получения заявления, в случае если ФНС РФ не принято решение об отказе в ограничении доступа к такой информации (пункт 8 Правил).

Пунктом 9 Правил установлено, что доступ ограничивается (возобновляется) к следующей информации, содержащейся в ГИРБО:

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность организации:

в составе, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и принятыми в соответствии с ним федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, включая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному;

за отчетный период (отчетные периоды), указанный (указанные) в заявлении, либо за отчетные периоды, начиная с отчетного периода, указанного в заявлении;

б) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Таким образом, доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторскому заключению в ГИРБО ограничивается ФНС РФ на основании заявления, представленного субъектом, в следующих случаях:

а) организация включена в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса;

б) организация включена в перечень стратегических предприятий и организаций;

в) организация включена в перечень резидентов, предусмотренный частью 4.2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;

г) организация включена в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов;

д) решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, принято Центральным банком РФ или Правительством РФ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 6 октября 2025 года

[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

[2] Резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае, если в отношении резидента иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера и такой резидент включен в перечень резидентов, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и Центральным банком РФ и размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (часть 4.2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ).