Об изменения в законодательстве при осуществлении перевозок грузов в 2026 году

С 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон № 259-ФЗ (Статья 8) по грузоперевозкам. Какие документы Организация обязана запрашивать у грузоперевозчиков? Имеет ли право Организация работать с ИП? Нужна ли лицензия? В каких программах они должны быть зарегистрированы?

Ответ

С 01.09.2026 при заключении договора перевозки Организации следует обеспечить возможность оформления с перевозчиком транспортной накладной в электронной форме. В случае заключения договора по организации перевозки с экспедитором в электронном виде должны будут оформляться экспедиторские документы.

Организация вправе заключать договоры перевозки как с ЮЛ, так и с ИП. В том случае, если ЮЛ и/или ИП осуществляют транспортно-экспедиторскую деятельность, сведения о них должны быть размещены в Реестре уведомлений о транспортно-экспедиторской деятельности. Требование о внесении сведений в Реестр должно быть исполнено экспедиторами в течение 60 дней после 01.03.2026.

В 2026 году какие-либо дополнительные требования, связанные с лицензированием деятельности по перевозке грузов автомобильным транспортом, не устанавливаются.

Обоснование

Федеральным законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ (далее – Закон № 140-ФЗ) внесены изменения, в частности, в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ (далее – Закон о ТЭО) и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ (далее – Устав автомобильного транспорта), которые частично вступили в силу с 01.09.2025, частично вступят в силу с 01.03.2026 и частично вступят в силу с 01.09.2026.

В Пояснительной записке к Проекту закона, который впоследствии был принят в качестве Закона № 140-ФЗ, были даны следующие разъяснения:

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» разработан в целях повышения безопасности при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности и направлен на усиление контроля за перевозкой грузов. За последние годы в Российской Федерации произошел резкий рост рынка услуг перевозок грузов любыми видами транспорта и оформления перевозочных документов, в том числе с использованием сети «Интернет». В связи с чем с 2022 года фиксируется существенное увеличение количества выявляемых грузоотправлений, содержащих наркотические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и камни, контрафактную продукцию, а также товары двойного назначения. Пробелы в правовом регулировании указанной сферы способствуют бесконтрольному перемещению по территории Российской Федерации и за ее пределы запрещенных либо ограниченных в обороте предметов и веществ преступными группами и отдельными лицами, в том числе вынашивающими террористические намерения для целей совершения резонансных диверсионно-террористических актов. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается внести в Федеральный закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» следующие изменения: уточнить понятие транспортно-экспедиционной деятельности;

ввести запрет на перевозку экспедиторами оружия, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых и иных устройств, представляющих опасность для жизни и здоровья людей и др.;

наделить экспедитора правом задерживать груз, содержимое которого запрещено к перевозке, а также уничтожать или разрешать уничтожать груз, содержимое которого вызывает порчу (повреждение) других грузов, создает опасность для жизни или здоровья работников экспедитора или третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем;

создать реестр лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, определить порядок ведения реестра указанных лиц, а также правила уведомления о начале осуществления деятельности;

установить обязанность и правила хранения транспортно-экспедиционными компаниями информации о заключенных договорах в течение трех лет в информационных системах, состав хранимой информации, а также правила ее предоставления государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти в области транспорта;

ввести запрет на передачу за пределы территории Российской Федерации сведений, содержащих персональные данные клиентов транспортно-экспедиционной деятельности».

Приведем наиболее актуальные нормы, предусмотренные Законом № 140-ФЗ:

Момент вступления в силу Норма Текст С 01.09.2025 Закон о ТЭО дополнен статьей 2.1 Статья 2.1. Ограничения на организацию перевозки грузов При оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозкой предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, экспедитор обязан обеспечить соблюдение требований к их перевозке, установленных законодательством РФ. В случае невозможности обеспечить соблюдение таких требований оказание экспедиционных услуг не допускается. С 01.09.2025 Пункт 4 статьи 4 Закона о ТЭО изложен в следующей редакции 4. Экспедитор обязан получить информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения им обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции. В случае представления неполной информации экспедитор обязан запросить у клиента необходимую дополнительную информацию в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции. С 01.09.2025 Статья 4 Закона о ТЭО дополнен пунктами 4.1 – 4.3 4.1. После получения экспедитором информации, необходимой для исполнения обязанностей в соответствии с поручением клиента и договором транспортной экспедиции, экспедитор обязан: 1) в случае, если в соответствии с договором транспортной экспедиции груз экспедитором принимается: выдать клиенту экспедиторскую расписку; после подтверждения по результатам реализации организационных мер отсутствия в составе груза предметов и веществ, в отношении которых у экспедитора отсутствует возможность обеспечить соблюдение требований, указанных в статье 2.1 настоящего Федерального закона, заключить договоры, необходимые для организации перевозки груза, от имени клиента по доверенности (за исключением договоров перевозки и хранения) или от своего имени, выдать складскую расписку в случае приема груза на складское хранение; предоставить клиенту оригиналы (в случае заключения от имени клиента) либо копии (в случае заключения от имени экспедитора) указанных договоров; 2) в случае, если в соответствии с договором транспортной экспедиции груз экспедитором не принимается: заключить договоры, необходимые для организации перевозки груза, от имени клиента по доверенности или от своего имени (за исключением договоров перевозки и хранения); предоставить клиенту оригиналы (в случае заключения от имени клиента) либо копии (в случае заключения от имени экспедитора) указанных договоров. 4.2. Экспедитор не вправе приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, до представления клиентом необходимых документов, информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей по договору транспортной экспедиции, либо в случае выявления в ходе реализации организационных мер в составе груза предметов и веществ, в отношении которых у экспедитора отсутствует возможность обеспечить соблюдение требований, указанных в статье 2.1 настоящего Федерального закона. 4.3. В случае выявления в составе груза предметов и веществ, которые указаны в статье 2.1 настоящего Федерального закона и в отношении которых у клиента отсутствует специальное разрешение, экспедитор обязан незамедлительно проинформировать об этом уполномоченный государственный орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. С 01.09.2025 Закон о ТЭО дополнен статьей 6.1 Статья 6.1. Ответственность клиента и экспедитора за нарушение обязательных требований Клиент и экспедитор за нарушение обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. С 01.09.2025 Статья 10 Устава автомобильного транспорта дополнена частью 7 7. Грузоотправитель не вправе предъявлять к перевозке опасный груз, относящийся согласно Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, если у перевозчика отсутствует специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, выданное в соответствии с законодательством РФ. С 01.03.2026 Закон о ТЭО дополнен статьей 2.2 Статья 2.2. Условия осуществления транспортно-экспедиционной деятельности 1. Сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, размещаются в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности (далее также – реестр). 2. Право на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности предоставляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю со дня размещения в реестре сведений о них и утрачивается в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя со дня исключения из реестра соответствующей записи. 3. Лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность, сведения о котором отсутствуют в реестре, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. С 01.03.2026 Закон о ТЭО дополнен статьей 2.3 Статья 2.3. Требования к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, осуществляющим транспортно-экспедиционную деятельность Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, должны соответствовать следующим требованиям: 1) отсутствие у руководителя такого юридического лица, у такого индивидуального предпринимателя непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономической деятельности; 2) отсутствие в течение одного года двух и более фактов привлечения таких юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных статьями 2.1, 2.2 и 4 настоящего Федерального закона. С 01.03.2026 Закон о ТЭО дополнен статьей 2.4 Статья 2.4. Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности 1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на формирование и ведение реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, в том числе размещение в реестре сведений об экспедиторе, изменение таких сведений и исключение их из реестра (далее – федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра), порядок формирования и ведения реестра устанавливаются Правительством РФ. 2. Реестр ведется в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ «ГосЛог» (далее также – платформа «ГосЛог»), создание, эксплуатация и развитие которой осуществляются в соответствии со статьей 2.6 настоящего Федерального закона. 3. В реестре размещаются следующие сведения об экспедиторе: 1) номер и дата записи в реестре, содержащей сведения об экспедиторе; 2) в отношении юридического лица – полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, адрес и место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, абонентский телефонный номер и адрес электронной почты; 3) в отношении индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, абонентский телефонный номер и адрес электронной почты; 4) виды услуг, оказываемых при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, определяемых в установленном Правительством РФ порядке в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также информация о наличии у экспедитора возможности организации перевозок предметов и веществ, указанных в статье 2.1 настоящего Федерального закона, грузов, требующих особых условий перевозки. 4. Экспедитор вправе указать в уведомлении о транспортно-экспедиционной деятельности, предусмотренном пунктом 1 статьи 2.5 настоящего Федерального закона, следующие сведения для размещения в реестре: 1) наименования территорий, в пределах которых осуществляется транспортно-экспедиционная деятельность; 2) максимальная страховая сумма по договору страхования ответственности экспедитора (при его наличии), в пределах которой страховщик экспедитора обязуется возместить выгодоприобретателю причиненный вред при наступлении страхового случая, связанного с организацией перевозки груза, в период действия данного договора; 3) адрес сайта экспедитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». С 01.03.2026 Подпункт 1) пункта 4.1 статьи 4 Закона о ТЭО дополнен абзацем принять организационные меры по выявлению предметов и веществ, указанных в статье 2.1 настоящего Федерального закона. Перечень организационных мер, порядок и сроки начала их реализации определяются Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; С 01.03.2026 Закон о ТЭО дополнен статьей 2.6 Статья 2.6. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" 1. Платформа "ГосЛог" является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе единых стандартов информационного взаимодействия, программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о транспортной системе Российской Федерации, в том числе в целях реализации принципа "одного окна". 2. Положение о платформе "ГосЛог", определяющее в том числе перечень входящих в ее состав информационных систем, сервисов электронного взаимодействия, состав участников информационного взаимодействия, порядок, сроки и способы обмена информацией между ними, состав сведений, размещаемых на платформе "ГосЛог", утверждаются Правительством Российской Федерации. 3. Оператором платформы "ГосЛог" является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 4. Создание, эксплуатация и развитие платформы "ГосЛог" осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 5. Полномочия оператора платформы "ГосЛог", а также полномочия по созданию, эксплуатации и развитию платформы "ГосЛог" по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, могут быть возложены на подведомственные указанному органу организации. 6. Обладателем информации, размещенной на платформе "ГосЛог", является Российская Федерация. Правомочия обладателя такой информации от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 7. Информация, размещенная на платформе "ГосЛог", за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, является общедоступной и размещается на официальном сайте оператора платформы "ГосЛог" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность на 1 марта 2026 года, обязано в течение шестидесяти дней подать в федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности, указанное в пункте 1 статьи 2.5 Закона о ТЭО (пункт 5 статьи 5 Закона № 140-ФЗ). С 01.09.2026 Статья 2 Закона о ТЭО дополнена пунктами 3-7 3. Экспедиторские документы формируются в форме электронного документа. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых экспедиторские документы оформляются на бумажном носителе. 4. Форматы экспедиторских документов, сформированных в форме электронных документов (далее - электронные экспедиторские документы), утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 5. Электронные экспедиторские документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью физического лица (физического лица, действующего на основании доверенности), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством РФ порядке и при условии организации взаимодействия указанных физических лиц с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. 6. Электронные экспедиторские документы подлежат направлению в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предусмотренную Уставом автомобильного транспорта (далее - государственная информационная система электронных перевозочных документов). 7. Порядок обмена электронными экспедиторскими документами, сведениями, содержащимися в них, порядок направления электронных экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, а также порядок предъявления электронных экспедиторских документов и сведений, содержащихся в них, устанавливается Правительством РФ. С 01.09.2026 Часть 1 статьи 2 Устава автомобильного транспорта дополнена пунктом 27 27) электронные перевозочные документы - электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость, электронный договор фрахтования, электронный путевой лист, электронный заказ, электронная заявка, электронные экспедиторские документы, а также иные документы, в отношении которых федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ в области транспорта предусмотрены формирование в электронной форме и направление в государственную информационную систему электронных перевозочных документов; С 01.09.2026 Части 1 и 5 статьи 8 Устава автомобильного транспорта изложены в следующей редакции 1. Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем. Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых транспортная накладная оформляется на бумажном носителе. 5. Договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов – заявки грузоотправителя. Указанные заказ и заявка формируются в виде электронного заказа или электронной заявки. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых указанные заказ и заявка оформляются на бумажном носителе.

С учетом приведенных норм можно выделить следующие основные изменения и сроки их вступления в силу:

с 01.09.2025 – вступили в силу положения, касающиеся организации перевозок предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных;

с 01.03.2026 – вступят в силу положения, согласно которым будет формироваться в электронной форме реестр уведомлений о транспортно-экспедиторской деятельности, размещаемый на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ «ГосЛог» (далее - Реестр). Сведения о ЮЛ и ИП, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, будут размещаться в Реестре . Определены требования, предъявляемые к ЮЛ и ИП, которые могут осуществлять транспортно-экспедиторскую деятельность. Если ЮЛ или ИП, сведения о которых в Реестре отсутствуют, будут осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность, они будут нести ответственность . Действующие по состоянию на 01.03.2026 перевозчики обязаны в течение 60 дней подать уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности для включения в Реестр. Информация, размещенная на платформе «ГосЛог», будет общедоступной , за исключением информации, доступ к которой будет ограничен;

с 01.09.2026 – вступят в силу положения, согласно которым экспедиторские документы и транспортные накладные будут оформляться только в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписи. Случаи, когда указанные документы могут быть оформлены в бумажном виде, будут определяться отдельно уполномоченным органом. Электронные экспедиторские документы будут направляться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Отметим, что на основании пункта 1 статьи 12 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (далее – Закон № 99-ФЗ) лицензированию подлежат следующие виды деятельности, в частности:

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;

24) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами[1];

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;

29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения).

Какие-либо изменения, вступающие в силу в 2026 году, в статью 12 Закона № 99-ФЗ не вносились. Соответственно, с 2026 года не возникнет дополнительных требований по лицензированию деятельности, связанной с перевозкой грузов.

С учетом изложенного, считаем, что с 01.09.2026 при заключении договора перевозки Организации следует обеспечить возможность оформления с перевозчиком транспортной накладной в электронной форме. В случае заключения договора по организации перевозки с экспедитором в электронном виде должны будут оформляться экспедиторские документы. Организация вправе заключать договоры перевозки как с ЮЛ, так и с ИП. В том случае, если ЮЛ и/или ИП осуществляют транспортно-экспедиторскую деятельность, сведения о них должны быть размещены в Реестре уведомлений о транспортно-экспедиторской деятельности. Требование о внесении сведений в Реестр должно быть исполнено экспедиторами в течение 60 дней после 01.03.2026.

Коллегия Налоговых Консультантов, 15 октября 2025 года

[1] В целях настоящего Федерального закона лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области разведывательной деятельности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии РФ, следственных органов Следственного комитета РФ, органов прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде РФ и его управлений в субъектах РФ, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов РФ, федерального органа исполнительной власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, органов принудительного исполнения РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ (за исключением использования автобусов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ в целях осуществления приносящей доход деятельности), а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.