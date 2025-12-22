О налогообложении при передаче неисключительных прав на аудиовизуальное произведение резиденту РБ

ООО — российская организация планирует передавать права на объект авторского права — музыкальное произведение резиденту РБ. Как будет облагаться НДС и налогом на прибыль плата за передачу неисключительных прав?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Местом реализации услуг в целях исчисления НДС будет признаваться территория РБ, а у покупателя услуг возникнет обязанность по исчислению и уплате НДС.

У ООО обязанности по исчислению и уплате НДС на территории РФ не возникнет.

Доходы, получаемые ООО от передачи прав на музыкальное произведение на территории РБ, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагаются налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.

Указанные доходы могут также облагаться налогом на территории РБ, при этом ставка налога не может превышать 10%.

В случае удержания покупателем из суммы выплачиваемого дохода налога, подлежащего уплате на территории РБ, ООО будет вправе зачесть такой налог в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в размере, не превышающем размер налога, подлежащего уплате на территории РФ, при наличии документов, подтверждающих уплату налога на территории РБ.

Обоснование:

НДС

РФ и РБ являются членами Евразийского экономического союза, деятельность которого регулируется, в частности, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о ЕАЭС).

В силу пункта 2 статьи 72 Договора о ЕАЭС взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг, в соответствии с приложением № 18 «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» к настоящему Договору (далее - Протокол).

На основании пункта 28 Протокола взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг (за исключением работ, указанных в пункте 31 настоящего Протокола).

При выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства-члена, территория которого признается местом реализации работ, услуг, если иное не установлено настоящим разделом.

На основании подпункта 4 пункта 29 Протокола местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена, если налогоплательщиком этого государства-члена приобретаются:

- консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации (за исключением услуг в электронной форме), а также научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы;

- работы, услуги по разработке программного обеспечения для любых видов электронных устройств и баз данных (программных средств и информационных продуктов для любых видов электронных устройств), их адаптации и модификации, сопровождению (обслуживанию) и доработке таких программ и баз данных (за исключением услуг в электронной форме);

- услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте деятельности покупателя.

Положения настоящего подпункта применяются также при:

- передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных документов, удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышленной собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогичных прав (за исключением услуг в электронной форме);

- аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях движимого имущества, за исключением аренды, лизинга и предоставления в пользование на иных основаниях транспортных средств;

- оказании услуг лицом, привлекающим от своего имени для основного участника договора (контракта) либо от имени основного участника договора (контракта) другое лицо для выполнения работ, услуг, предусмотренных настоящим подпунктом;

- оказании услуг в электронной форме (место осуществления деятельности покупателя таких услуг определяется в соответствии с приложением к настоящему Протоколу).

Таким образом, в целях исчисления НДС в соответствии с Договором о ЕАЭС место реализации услуг определяется по месту нахождения покупателя при передаче авторских и иных аналогичных прав.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности, музыкальные произведения с текстом или без текста.

В рассматриваемом нами случае ООО - российская организация передает права на объект авторского права – музыкальное произведение резиденту РБ. В этом случае местом реализации услуг будет признаваться территория РБ, а у покупателя услуг возникнет обязанность по исчислению НДС.

Соответственно, у ООО обязанности по исчислению и уплате НДС на территории РФ не возникнет.

Косвенно высказанная позиция подтверждается разъяснениями Минфина РФ, приведенными в Письме от 16.11.2022 № 03-07-11/111868, из которого следует, что в случае передачи прав на произведение резидентом Казахстана (член ЕАЭС) местом реализации услуг признается территория РФ, т.е. рассматривалась обратная ситуация:

«Применение косвенных налогов в торговых отношениях государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), в том числе Российской Федерации и Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - Протокол), являющимся приложением N 18 к указанному Договору.

На основании пункта 28 раздела IV "Порядок применения косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг" Протокола взимание косвенных налогов при выполнении работ (оказании услуг) осуществляется в государстве - члене ЕАЭС, территория которого признается местом реализации работ, услуг. При этом при выполнении работ (оказании услуг) налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС, территория которого признается местом реализации работ (услуг).

Подпунктом 4 пункта 29 Протокола предусмотрен перечень услуг, местом реализации которых признается территория государства - члена ЕАЭС, налогоплательщиком которого приобретаются услуги.

Положения данного подпункта применяются в том числе при передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных документов, удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышленной собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания авторских, смежных прав или иных аналогичных прав.

Таким образом, местом реализации оказываемых казахстанским индивидуальным предпринимателем российской организации услуг по предоставлению прав на музыкальные и аудиовизуальные произведения, пересылаемые через сеть Интернет, признается территория Российской Федерации, и, соответственно, такие услуги являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации».

Налог на прибыль

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 311 НК РФ доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктом 4 статьи 251 НК РФ. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так и за ее пределами.

Таким образом, доходы, получаемые ООО – российской организацией от передачи прав на музыкальное произведение на территории РБ, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль в составе доходов от реализации и облагаются налогом на прибыль на территории РФ в общеустановленном порядке.

Отметим, что между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь заключено Соглашение «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995 (далее - Соглашение).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 11 Соглашения доходы от авторских прав и лицензий, возникающие в одном Договаривающемся Государстве (РБ) и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве (РФ), могут облагаться налогом в этом другом Государстве (РФ).

Однако такие доходы от авторских прав и лицензий могут облагаться налогами в Договаривающемся Государстве (РБ), в котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого Государства (РБ), но если получатель фактически имеет право на эти доходы, налог, взимаемый таким образом, не может превышать 10% валовой суммы доходов от авторских прав и лицензий.

Термин «доходы от авторских прав и лицензий» при использовании в настоящей статье означает платежи любого вида, полученные в качестве вознаграждения за использование или за предоставление права использования авторских прав на любое произведение литературы, искусства и науки, включая кинофильмы и записи для радиовещания и телевидения, любого патента, торгового знака, чертежа или модели, схемы, секретной формулы или процесса, или за информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта, или за использование или предоставление права использования промышленного, коммерческого или научного оборудования (пункт 3 статьи 11 Соглашения).

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что доходы, получаемые ООО от передачи прав на музыкальное произведение в соответствии с положениями Соглашения облагаются налогом как на территории РФ, так и на территории РБ, при этом ставка налога на территории РБ не может превышать 10%.

В соответствии со статьей 20 соглашения, если лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве (РФ) получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве (РБ), которые в соответствии с положениями настоящего Соглашения могут облагаться налогом в другом Государстве (РБ), сумма налога на этот доход или имущество, подлежащая уплате в этом другом Государстве (РБ), может быть вычтена из суммы налога, взимаемого с такого лица в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве (РФ). Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.

Кроме того, на основании пункта 3 статьи 311 НК РФ суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, за исключением налога, уплаченного с доходов, не учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 251 НК РФ, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ.

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента.

Подтверждение, указанное в настоящем пункте, действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налогоплательщику.

Таким образом, в случае удержания покупателем из суммы выплачиваемого дохода налога, подлежащего уплате на территории РБ, ООО будет вправе зачесть такой налог в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ в размере, не превышающем размер налога, подлежащего уплате на территории РФ, при наличии документов, подтверждающих уплату налога на территории РБ.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 18 ноября 2025 года