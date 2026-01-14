О порядке учета возмещения расходов страхователя, полученного от СФР

Просьба проконсультировать, получено возмещение от СФР, как отразить полученное возмещение в бухгалтерском и налоговом учете?

Ответ:

Действующим законодательством предусмотрено финансовое обеспечение расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет средств бюджета СФР в пределах суммы, согласованной им на эти цели.

После выполнения предупредительных мер страхователь получает возмещение от СФР фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на эти меры.

В бухгалтерском учете получение бюджетных средств от СФР подлежит отражению в следующем порядке:

Дт Кт Наименование операции 76 86 Отражены обязательства СФР по выплате субсидии на момент принятия решения о возмещении 86 91 Бюджетные средства учтены в составе прочих доходов на дату принятия решения о возмещении, если к моменту принятия решения стоимость приобретенных товаров, работ, услуг уже учтена в составе расходов либо 86 98 Бюджетные средства учтены в составе доходов будущих периодов на дату принятия решения о возмещении 98 91 Бюджетные средства учтены в составе прочих доходов по мере признания расходов или по мере начисления амортизации в течение СПИ

В налоговом учете бюджетные средства на возмещение расходов учитываются в следующем порядке:

- в отношении расходов, не связанных с приобретением амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату их зачисления;

- в отношении расходов, связанных с приобретением амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату зачисления в той сумме, в которой были признаны в составе расходов, в оставшейся части – по мере начисления амортизации.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона № 125-ФЗ[1] страховщик имеет право:

6) принимать решение о финансовом обеспечении расходов страхователя (за исключением страхователей, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения») на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, размер которых определяется ежегодно федеральным законом о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на очередной финансовый год. Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством РФ.

Приказом Минтруда РФ от 11.07.2024 № 347н утверждены Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - Правила).

Согласно пункту 1 Правил финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - предупредительные меры), осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением произведенных им расходов за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ в пределах суммы, согласованной отделением СФР на эти цели, но не более суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы), начисленных страхователем за текущий финансовый год, за вычетом расходов, произведенных в текущем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Пунктом 2 Правил определен перечень расходов страхователя на предупредительные меры, которые подлежат финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов.

Страхователь самостоятельно определяет перечень осуществляемых в текущем календарном году предупредительных мер в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников) и (или) перечня реализуемых страхователем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней (пункт 3 Правил).

Из пункта 4 Правил следует, что страхователь или обособленное подразделение страхователя, зарегистрированное в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Закона № 125-ФЗ, (далее - страхователь), в срок до 1 августа текущего календарного года обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в отделение СФР по месту своей регистрации и планом финансового обеспечения предупредительных мер, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящим Правилам (далее соответственно - заявление, план финансового обеспечения).

В силу пункта 5 Правил решение о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается отделением СФР:

а) в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и плана финансового обеспечения.

Согласно пункту 9 Правил страхователь после выполнения всех предупредительных мер или хотя бы одной предупредительной меры обращается с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер (далее - заявление о возмещении расходов) в отделение СФР по месту своей регистрации в срок до 15 ноября текущего календарного года.

Заявление о возмещении расходов с прилагаемыми к нему документами (копиями документов) представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

Решение о возмещении расходов и перечислении средств на расчетный счет страхователя или об отказе в возмещении расходов принимается отделением СФР в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления о возмещении расходов и полного комплекта документов, указанных в пунктах 10 - 13 настоящих Правил (пункт 15 Правил).

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено финансовое обеспечение расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет средств бюджета СФР в пределах суммы, согласованной им на эти цели.

После выполнения предупредительных мер страхователь получает возмещение от СФР фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на эти меры.

Бухгалтерский учет

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о получении и использовании государственной помощи, предоставляемой коммерческим организациям, установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (далее – ПБУ 13/2000).

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 13/2000 для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на:

- средства на финансирование капитальных затрат, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.). Предоставление этих средств может сопровождаться дополнительными условиями, ограничивающими приобретение определенных видов активов, их местонахождение или сроки приобретения и владения;

- средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, отличные от предназначенных на финансирование капитальных расходов.

Согласно пункту 5 ПБУ 13/2000 организация принимает бюджетные средства, включая ресурсы, отличные от денежных средств, к бухгалтерскому учету по мере фактического получения средств либо при наличии следующих условий:

- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;

- имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением могут быть утвержденная бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы.

В силу пункта 7 ПБУ 13/2000 бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету в соответствии с условиями, приведенными в пункте 5 настоящего Положения, отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п.

Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов, то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п.

Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых результатов организации (пункт 8 ПБУ 13/2000).

На основании пункта 9 ПБУ 13/2000 списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе:

- суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по мере начисления амортизации на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих амортизации, или в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации. При этом целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на финансовые результаты организации;

- суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера.

Если выделение бюджетных средств связано с выполнением определенных условий, то период, в течение которого производится списание суммы со счета учета целевого финансирования, должен определяться исходя из времени признания отдельных видов расходов.

Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, относятся на увеличение финансового результата организации (пункт 10 ПБУ 13/2000).

Таким образом, бюджетные средства принимаются к бухгалтерскому учету операцией:

- либо по мере фактического получения денежных средств, операцией Дт 51 Кт 86,

- либо при наличии уверенности, что условиях для их получения будут выполнены, а средства будут получены, операцией Дт 76 Кт 86.

Бюджетные средства на финансирование текущих расходов учитываются в составе прочих доходов в периоде признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом бюджетные средства списываются со счета 86 в состав доходов будущих периодов в момент принятия к учету актива с последующим отнесением в состав прочих доходов в периоде признания активов в составе расходов.

Бюджетные средства на финансирование капитальных затрат учитываются в составе прочих доходов по мере начисления амортизации. При этом бюджетные средства списываются со счета 86 в состав доходов будущих периодов при вводе объекта в эксплуатацию с последующим отнесением в состав прочих расходов в течение срока полезного использования по мере начисления амортизации.

По нашему мнению, наличие уверенности в том, что условия для получения субсидии будут выполнены и средства будут получены, появилась у Организации при получении Решения от СФР о возмещении расходов, следовательно, на дату вынесения соответствующих решений следует признавать обязательства СФР, связанные с выплатой субсидии.

Поскольку на момент принятия решения о возмещении субсидии Организацией уже приобретены и приняты к учету товары (работы, услуги), стоимость которых подлежит возмещению, то на дату принятия решения о возмещении также следует отразить списание бюджетных средств либо в составе прочих расходов, либо в составе доходов будущих периодов, в зависимости от того, признаны расходы в бухгалтерском учете на момент принятия Решения СФР или нет:

Дт Кт Наименование операции 76 86 Отражены обязательства СФР по выплате субсидии на момент принятия решения о возмещении 86 91 Бюджетные средства учтены в составе прочих доходов на дату принятия решения о возмещении, если к моменту принятия решения стоимость приобретенных товаров, работ, услуг уже учтена в составе расходов либо 86 98 Бюджетные средства учтены в составе доходов будущих периодов на дату принятия решения о возмещении 98 91 Бюджетные средства учтены в составе прочих доходов по мере признания расходов или по мере начисления амортизации в течение СПИ

Налоговый учет

В Письме Минфина РФ от 15.06.2021 № 03-03-06/1/46643 были даны следующие разъяснения по вопросам признания в целях исчисления налога на прибыль сумм возмещения расходов страхователя на предупредительные меры:

«В случае если произведенные организацией расходы на обеспечение предупредительных мер компенсированы ФСС путем перечисления средств на расчетный счет организации, то полученные средства учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе внереализационных доходов».

Положениями статьи 250 НК РФ прямо такой вид внереализационного дохода как возмещение расходов на предупредительные меры прямо не предусмотрен.

Между тем, учитывая, что перечень внереализационных доходов не является исчерпывающим, считаем, что суммы возмещения, полученные от СФР, подлежат признанию в составе внереализационных доходов в целях исчисления налога на прибыль.

В Письме Минфина РФ от 25.09.2023 № 03-03-10/91102 были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О налоге на прибыль в отношении компенсаций, полученных от ФСС РФ в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ответ: Порядок предоставления средств из бюджета установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ). Согласно пункту 2 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 статьи 78 БК РФ), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или актами уполномоченных им федеральных органов государственной власти (федеральных государственных органов). Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в редакции Федерального закона от 25.02.2022 N 18-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") предусмотрено финансовое обеспечение предупредительных мер, которое осуществляется Фондом за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы) в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (далее - Правила). Правилами было установлено, что финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда на текущий финансовый год. С учетом изложенного, по мнению Департамента, полагаем, что в рассматриваемом случае суммы, компенсированные из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, могут рассматриваются как субсидии, порядок учета которых предусмотрен пунктом 4.1 статьи 271 НК РФ».

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 271 НК РФ средства в виде субсидий, за исключением указанных в статье 251 настоящего Кодекса либо полученных в рамках возмездного договора, признаются в составе внереализационных доходов в следующем порядке:

- субсидии, полученные на финансирование расходов, не связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств (абзац 2);

- субсидии, полученные на финансирование расходов, связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств. При реализации, ликвидации или ином выбытии указанного имущества, имущественных прав полученные субсидии, не учтенные в составе доходов, признаются внереализационными доходами на последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли реализация, ликвидация или иное выбытие указанного имущества, имущественных прав (абзац 3);

- субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных расходов, не связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, или недополученных доходов, учитываются единовременно на дату их зачисления (абзац 4);

- субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных расходов, связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, учитываются единовременно на дату их зачисления в сумме, соответствующей сумме начисленной амортизации по ранее произведенным расходам, связанным с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав. Разница между суммой полученных субсидий и суммой, учтенной в составе доходов на дату их зачисления, отражается в составе доходов в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному абзацем третьим настоящего пункта (абзац 5).

Из приведенных положений следует, что в налоговом учете бюджетные средства на возмещение расходов учитываются в следующем порядке:

- в отношении расходов, не связанных с приобретением амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату их зачисления;

- в отношении расходов, связанных с приобретением амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату зачисления в той сумме, в которой были признаны в составе расходов, в оставшейся части – по мере начисления амортизации.

Коллегия Налоговых Консультантов, 8 декабря 2025 года

[1] Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.