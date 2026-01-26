Возможно ли назначение единоличного исполнительного органа ООО автоматически без соблюдения требований пункта 1 статьи 40 Закона об ООО

Описание ситуации

В банк обратилось ООО «Ромашка» по вопросу открытия расчётного счёта. Было представлено решение единственного участника об утверждении типового устава № 26, в соответствии с которым

9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.

10. Каждый участник Общества является единоличным исполнительным органом Общества (директором) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества, и самостоятельно действует от имени Общества.

Смотрим действующий закон об ООО:

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран (назначен) также не из числа его участников.

(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 287-ФЗ)

Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен. Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

(абзац введен Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ)

Клиент уверяет, что отдельного, нотариально удостоверенного решения об избрании директора у компании нет. Версия клиента косвенно была подтверждена выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой дата введения в действие типового устава № 26 совпала с датой назначения участника директором компании.

Вопрос

Возможно ли избрание директора Общества «автоматически», согласно п.10 Типового устава 26, без соблюдения требований статьи 40 п.1. закона об ООО?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Мнение консультантов

Поскольку в Обществе, действующем на основании Типового устава № 26, избрания единоличного исполнительного органа не происходит, а такой орган образуется «автоматически», то требования части 2 пункта 1 статьи 40 Закона № 14-ФЗ на случай исполнения участником общества функций единоличного исполнительного органа на основании норм Типового устава № 26 не распространяются.

Обоснование мнения консультантов

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом (пункты 1, 2 статьи 48 ГК РФ).

Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично (пункты 1, 2 статьи 50.1 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 50.1 ГК РФ в решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса, о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица.

Пунктом 2 статьи 52 ГК РФ предусмотрено, что юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются настоящим Кодексом, другим законом и учредительным документом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом. Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 87 ГК РФ обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту – общество) признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и Законом № 14-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 11 Закона № 14-ФЗ в решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 2 статьи 11 Закона № 14-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 12 Закона № 14-ФЗ предусмотрено, что учредительным документом общества является устав общества. Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - типовой устав). Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, которым утвержден типовой устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об утверждении типового устава вступает в силу в срок, установленный этим нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.

О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Изменения в типовой устав вносятся уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, и вступают в силу в срок, установленный нормативным правовым актом, предусматривающим внесение таких изменений, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня официального опубликования указанного нормативного правового акта.

На основании пунктов 2, 2.1 статьи 12 Закона № 14-ФЗ типовой устав должен содержать:

сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;

права и обязанности участников общества ;

сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;

сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;

сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Пунктом 1 статьи 40 Закона № 14-ФЗ установлено, что:

- единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран (назначен) также не из числа его участников (часть 1);

- факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен. Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (часть 2);

- договор между обществом и его единоличным исполнительным органом подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников общества, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества (часть 3).

Положения о возможности обществу осуществлять свою деятельность на основании типового устава внесены в соответствующие статьи ГК РФ и Закона № 14-ФЗ Законом № 209-ФЗ, в пояснительной записке к проекту которого отмечается:

«законопроект исходит из того, что типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не потребует его последующего утверждения участниками ООО и придания такому уставу бумажной формы. Для целей регистрации юридического лица не потребуется представлять типовой устав в регистрирующий орган ни в бумажной форме, ни в форме электронного документа, что будет способствовать сокращению затрат как предпринимателей, так и регистрирующего органа (хранение, выдача удостоверенных экземпляров устава).

Использование типового устава представляется целесообразным не только для целей государственной регистрации, как это предусмотрено статьей 52 ГК РФ, но и для собственно осуществления деятельности ООО без необходимости придания такому уставу бумажной формы. При понимании типового устава как составной части нормативного правового акта индивидуальные сведения о конкретном ООО, использующем типовой устав (сведения о наименовании, месте нахождения, размере уставного капитала юридического лица), будут отражаться не в уставе, а только в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В этих целях законопроектом уточняются положения статей 50.1, 52 и 54 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ)».

Типовые уставы, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью, утверждены Приказом № 411.

В соответствии с Типовым уставом № 26 управление текущей деятельностью общества осуществляется с учетом следующего:

- каждый участник Общества является единоличным исполнительным органом Общества (директором) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества, и самостоятельно действует от имени Общества (пункт 10);

- права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а также его компетенция определяются Законом № 14-ФЗ (пункт 11).

В едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ. К таким сведениям, в частности, относятся:

сведения об учредителях или участниках юридического лица (подпункт «д»);

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридического лица - наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае, если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от друга (подпункт «л»).

Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц установлен статьей 9 Закона № 129-ФЗ, в соответствии с которой:

требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (пункт 1.1);

при государственной регистрации создания юридического лица заявителями могут быть учредитель или учредители юридического лица (подпункт «б» пункта 1.3).

Перечень документов, представляемых при государственной регистрации создаваемого юридического лица, приведен в статье 12 Закона № 129-ФЗ. К таким документам, в частности, относятся:

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (пункт «а»);

решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт «б»);

учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом «е» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (пункт «в»).

Формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств утверждены Приказом № ЕД-7-14/617@, разделом III Приложения 13 установлены требования к оформлению Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) (далее по тексту – Требования).

В соответствии с Требованиями:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании оформляется в случае создания юридического лица путем учреждения (пункт 25);

- пункт 8 «Если общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава, указать» заполняется в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое будет действовать на основании типового устава, утвержденного Приказом № 411. В поле, состоящем из двух знакомест, указывается номер соответствующего типового устава. При этом номер типового устава с первого по девятый указывается двумя цифрами - 01, 02, 03 и так далее (пункт 34);

- Лист Е «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» формы заявления заполняется в отношении каждого лица, которое будет вправе без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица, если иное не предусмотрено абзацем шестым настоящего пункта. При необходимости заполняется несколько листов Е формы заявления.

В случае если общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава, в котором предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) (в пункте 8 формы заявления в соответствии с пунктом 34 настоящих Требований указан номер типового устава с 01 по 06, с 19 по 24), в листе Е формы заявления заполняется только один пункт - 1 или 2, или 3.

В случае если общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава, в котором предусмотрено, что каждый участник общества является единоличным исполнительным органом общества (директором), действующим совместно или независимо друг от друга (в пункте 8 формы заявления в соответствии с пунктом 34 настоящих Требований указан номер типового устава с 07 по 18, с 25 по 36), лист Е формы заявления заполнять не требуется (пункт 44).

Порядок открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями банковских счетов определен Инструкцией № 204-И, в соответствии с пунктом 3.1 которой для открытия счета клиент обязан представить (банк обязан получить) документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящей Инструкцией и банковскими правилами.

Банк обязан располагать документами (сведениями о документах), подтверждающими (подтверждающих) полномочия представителей клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами (драгоценным металлом), находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи (пункт 3.2 Инструкции № 204-И).

Пунктом 8.1 Инструкции № 204-И установлено, что банковские правила являются внутренним документом кредитной организации и должны включать в себя, в том числе, положения:

о документах и сведениях, необходимых для открытия счета;

о порядке получения, в том числе в электронном виде, документов и сведений, а также о порядке проверки достоверности и полноты представленных при открытии и ведении счета документов и сведений, включая используемые в целях указанных проверок источники информации и порядок проверки (установления) сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также порядок проверки (установления) сведений о постановке на учет в налоговом органе указанных лиц и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения.

В Информационном письме Банка России от 20.03.2020г. № ИН-03-31/18 отмечается, что «кредитной организации для открытия расчетного счета не требуется получать от общества его типовой устав, при этом в рассматриваемой ситуации полагаем необходимым для кредитной организации располагать сведениями, на основании какого именно типового устава действует общество».

На основании изложенного приходим к следующим выводам.

Учредительным документом, на основании которого общество осуществляет свою деятельность, является устав. При этом Общество вправе использовать типовой устав, выбрав его из типовых уставов, предусмотренных Приказом № 411. В этом случае при государственной регистрации общества при его создании в заявлении на регистрацию указывается номер типового устава, а его представление на бумажном носителе не требуется. Типовой устав общества не содержит сведений о наименовании общества, размере его уставного фонда, а также о месте нахождения общества. Указанные сведения содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно Типовому уставу № 26 каждый участник Общества является единоличным исполнительным органом Общества (директором) до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества, и самостоятельно действует от имени Общества.

Таким образом, в Обществе, действующем на основании Типового устава № 26, единоличный исполнительный орган не избирается общим собранием участников (или советом директоров, если уставом общества решение вопроса о его образовании не отнесено к компетенции совета директоров), а в силу приобретения доли в уставном капитале каждый участник наделяется правами и обязанностью без доверенности действовать от имени общества в качестве его единоличного исполнительного органа.

Об отсутствии факта избрания (принятия решения) о назначении единоличного исполнительного органа в Обществе, действующем в соответствии с Типовым уставом № 26, свидетельствует и тот факт, что при государственной регистрации такого общества заявитель не заполняет Лист «Е» «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» формы № Р11001.

Частью второй пункта 1 статьи 40 Закона № 14-ФЗ предусмотрена необходимость заверения нотариально факта принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества.

Поскольку в Обществе, действующем на основании Типового устава № 26 избрания единоличного исполнительного органа не происходит, а такой орган образуется «автоматически», то требования части 2 пункта 1 статьи 40 Закона № 14-ФЗ на случай исполнения участником общества функций единоличного исполнительного органа на основании норм Типового устава № 26, по нашему мнению, не распространяются.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Документы и литература.

1. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.I) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, (ч.II) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, (ч. III) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, (ч. IV) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ;

2. Закон № 14-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3. Закон № 129-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

4. Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 29.06.2015г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов»;

5. Приказ № ЕД-7-14/617@ – Приказ ФНС России от 31.08.2020г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;

6. Приказ № 411 – Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью»;

Инструкция № 204-И – Инструкция Банка России от 30.06.2021г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».