О признании в налоговом учете расходов на адаптацию и модификацию ПО

Организацией приобретены неисключительные права на «1С:Предприятие». Как отразить работы по разработке, адаптации и модификации программ «1С:Предприятие» в налоговом учете?

Ответ

Расходы по разработке, адаптации и модификации программ «1С:Предприятие» в налоговом учете целесообразно учитывать равномерно в течение оставшегося срока полезного использования ПО, начиная с момента, когда разработка (адаптация, модификация) будут завершены, т.е. результаты данных работ начнут использоваться Организацией.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), а также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 НК РФ. Указанные расходы, связанные с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.

Пунктом 1 статьи 272 НК РФ установлено, что расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ.

По вопросу признания расходов на адаптацию и модификацию программ для ЭВМ, неисключительные права на которые принадлежат налогоплательщику, контролирующими органами даны следующие разъяснения.

Письмо Минфина РФ от 21.02.2025 № 03-03-06/2/16813:

«…согласно подпункту 26 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), а также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 Кодекса. Пунктом 1 статьи 272 Кодекса установлено, что расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 статьи 272 Кодекса, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса. При этом расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Таким образом, налогоплательщик, применяющий метод начисления, учитывает расходы на модификацию программы для ЭВМ с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов».

Письмо Минфина РФ от 10.12.2024 № 03-03-06/1/124667:

«Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов на улучшение и обеспечение текущего функционирования программ для ЭВМ, баз данных. Ответ: В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", положения которого вступают в силу с 01.01.2025) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), а также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. Согласно пункту 1 статьи 272 Кодекса расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают, исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Учитывая изложенное, расходы, соответствующие положениям подпункта 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций равномерно в течение периода действия договора».

Письмо Минфина РФ от 18.03.2014 № 03-03-06/1/11743:

«…если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программы для ЭВМ, налогоплательщик, применяющий метод начисления, распределяет произведенные расходы с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Аналогичный порядок действует и в отношении затрат на последующую модификацию соответствующей программы для ЭВМ. При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанное расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли организаций».

Письмо Минфина РФ от 30.12.2010 № 03-03-06/2/225:

«Вопрос: Организация планирует приобрести и внедрить сложное программное обеспечение (далее - ПО), которое будет использоваться в основной деятельности. В рамках проекта по внедрению ПО с правообладателем заключается несколько договоров: - лицензионный договор, в соответствии с которым организации предоставляется неисключительная лицензия на ПО. Лицензионное вознаграждение уплачивается одним платежом при заключении договора; - договор на работы по доработке/настройке ПО под специфику операций организации; - договор на тестирование и внедрение ПО в промышленную эксплуатацию. Право на лицензию предоставляется организации сразу после заключения договора и оплаты лицензионного вознаграждения. Работы по доработке/настройке, тестированию и внедрению могут осуществляться достаточно длительный период времени после предоставления организации лицензии на ПО и закончиться в следующем налоговом периоде. Передача права на использование ПО до начала выполнения работ обусловлена тем, что без этого организация не будет иметь права осуществлять настройку, тестирование и внедрение ПО. ПО устанавливается в опытной/тестовой среде организации, после чего работники организации и работники правообладателя начинают его дорабатывать, тестировать и так далее. После окончания всех работ ПО внедряется в промышленную эксплуатацию. Таким образом, с даты приобретения лицензии и до даты окончания работ по внедрению ПО в промышленную эксплуатацию организация не использует лицензии непосредственно в основной деятельности, но при этом лицензия используется для выполнения необходимых подготовительных мероприятий. С какой даты организация вправе начать равномерное признание расходов по приобретенным лицензиям в целях исчисления налога на прибыль - сразу по получении, поскольку необходимо осуществлять действия для подготовки ПО к промышленному внедрению, либо с даты внедрения ПО в промышленную эксплуатацию, так как именно с этого момента ПО начинает использоваться по назначению? Ответ: При определении налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик - российская организация уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов в порядке, предусмотренном гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). При этом ст. 252 Кодекса предусмотрены критерии, в соответствии с которыми осуществленные затраты (за исключением расходов, указанных в ст. 270 Кодекса) признаются расходами для целей налогообложения и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Так, расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. В соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 264 Кодекса в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, учитываются расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). Пунктом 1 ст. 272 Кодекса предусмотрено, что расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Организации, применяющие метод начисления, учитывают расходы на приобретение программы для ЭВМ в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке: если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов; если из условий договора на приобретение неисключительных прав или требований гражданского законодательства Российской Федерации (ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации) нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, то, по нашему мнению, произведенные расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов; при этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли. По нашему мнению, учитывая положения ст. 252 Кодекса, расходы по приобретенным неисключительным лицензиям на программное обеспечение учитываются для целей налогообложения прибыли на дату начала использования налогоплательщиком программного обеспечения для осуществления своей деятельности, то есть с момента внедрения программного обеспечения в промышленную эксплуатацию».

Таким образом, по мнению контролирующих органов, затраты на модификацию и адаптацию программного обеспечения признаются в составе расходов по налогу на прибыль с учетом принципа равномерности.

В случае, если из условий договора нельзя определить срок, то налогоплательщик вправе установить его самостоятельно.

При этом расходы на приобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ, а также на их модификацию и адаптацию учитываются с момента начала использования (внедрения) данных программ / модификаций.

Существует арбитражная практика, подтверждающая указанный подход.

Так, в Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.07.2019 по делу № А74-16385/2018 позиция налогоплательщика, который самостоятельно определил срок использования программ для ЭВМ и списывал расходы пропорционально в течение установленного срока полезного использования с момента начала пользования данными программами, признана правомерной.

В Постановлении Седьмого ААС от 08.07.2013 № 07АП-4496/13 суд поддержал налоговый орган, указав, что расходы по внедрению полнофункциональной интегрированной системы управления предприятиями на платформе SAP Business Suite (ERP-система) следовало списывать пропорционально в течение 60 месяцев с момента начала использования данной программы.

Отметим, что существует арбитражная практика, в соответствии с которой расходы на адаптацию и внедрение программного обеспечение могут быть учтены единовременно (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2011 по делу № А56-48512/2009, Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.12.2016 №Ф01-5237/2016).

Вместе с тем, учитывая позицию контролирующих органов, а также наличие противоположной арбитражной практики, в случае если Организация будет признавать расходы на модификацию и адаптацию в составе расходов по налогу на прибыль единовременно, это с большой долей вероятности приведет к спорам с налоговым органом.

Подводя итоги вышеизложенному, по нашему мнению, расходы по разработке, адаптации и модификации программ «1С:Предприятие» в налоговом учете целесообразно учитывать равномерно в течение оставшегося срока полезного использования ПО, начиная с момента, когда разработка (адаптация, модификация) будут завершены, т.е. результаты данных работ начнут использоваться Организацией.

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 декабря 2025 года