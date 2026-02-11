Об отложенном налоговом активе при создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете

При создании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете нужно ли создавать отложенный налоговый актив?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Ответ:

По нашему мнению, при формировании только в бухгалтерском учёте резервов по сомнительным долгам возникает вычитаемая временная разница, которая влечёт признание отложного налогового актива.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 18/02[1] разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

На основании пунктов 8 - 11 ПБУ 18/02 для целей Положения под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль.

Для целей Положения под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на:

вычитаемые временные разницы;

налогооблагаемые временные разницы.

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Временные разницы образуются в результате, в частности:

признания в бухгалтерском учете обесценения финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, запасов и других активов;

применения разных правил создания резервов по сомнительным долгам и других аналогичных резервов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;

признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств.

Пунктом 14 ПБУ 18/02 установлено, что для целей Положения под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах, а также за исключением суммы убытка, полученного участником консолидированной группы налогоплательщиков в отчетном периоде, учитываемой при определении консолидированной налоговой базы за этот период.

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что временные разницы возникают, в частности, в том случае, если расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного периода, учитываются при формировании налоговой базы последующего отчетного периода (периодах).

В рассматриваемом случае при формировании только в бухгалтерском учете резервов под обесценение вложений в ценные бумаги, а также по сомнительным долгам, по нашему мнению, возникает вычитаемая временная разница, которая влечет признание отложного налогового актива.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 января 2026 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.