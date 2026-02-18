О зачете встречных требований по договору поставки и договору займа

Разбираемся, как зачесть встречные требования по договору поставки и договору займа с условием, что предметы договоров отличаются.

Организацией был заключён договор поставки, по которому товар был отгружен покупателю. В настоящее время в учёте Организации числится дебиторская задолженность покупателя по оплате товара.

Кроме того, ранее покупателем были предоставлены денежные средства в заем в адрес Организации, в связи с чем в учёте Организации числится кредиторская задолженность перед покупателем по возврату займа.

Вправе ли Организация осуществить зачёт встречных требований по договору поставки и договору займа, учитывая, что предметы договоров отличаются?

Ответ

Стороны вправе осуществить зачет встречных денежных требований независимо от вида обязательств, из которых эти требования возникли.

В рассматриваемом нами случае имеется денежное требование у поставщика к Организации по договору поставки и денежное требование у Организации к поставщику по договору займа.

Следовательно, стороны вправе осуществить зачет встречных требований, поскольку они являются однородными.

Обоснование

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Таким образом, для проведения взаимозачета необходимо, чтобы требования, обязательства являлись «однородными».

Гражданское законодательство не раскрывает понятие «однородного» требования, обязательства.

В пункте 3 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 [1] даны следующие разъяснения:

«Однородными обязательствами, по которым кредиторы могут заключить соглашение о порядке удовлетворения их требований к должнику (пункт 1 статьи 309.1 ГК РФ), являются, в частности, обязательства, предусматривающие передачу определенных родовыми признаками вещей или прав, например, денежные обязательства или обязательства по передаче бездокументарных ценных бумаг определенной категории (типа)».

В Постановлении Первого ААС от 04.06.2014 по делу № А38-5396/2013 отмечено следующее:

«По смыслу статьи 410 ГК РФ критерием однородности требований в данном случае является их денежное выражение, так как требование однородности относится только к предмету требований, но не к основаниям их возникновения. Положения названной статьи не требуют, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида».

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 № 1394/12 по делу № А53-26030/2010 указано.

«Встречные требования об уплате неустойки и о взыскании задолженности являются, по существу, денежными, то есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам статьи 410 ГК РФ».

Вопрос «однородности требований» анализировался в Постановлении Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 № 2241/12. В деле рассматривалась возможность зачета неустойки в счет взыскания долга по договору. Суд кассационной инстанции пришел к выводу о невозможности зачета встречных требований о взыскании долга и неустойки. Однако ВАС РФ посчитал мнение ошибочным и разъяснил следующее:

«Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (в частности, в случае просрочки исполнения)….

Встречные требования об уплате неустойки и о взыскании задолженности являются, по существу, денежными, то есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам статьи 410 Гражданского кодекса».

Президиум ВАС в пункте 7 Информационного письма от 29.12.2001 № 65 [2] разъяснил, что статья 410 ГК РФ не предусматривает, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что стороны вправе осуществить зачет встречных денежных требований независимо от вида обязательств, из которых эти требования возникли.

В рассматриваемом нами случае имеется денежное требование у поставщика к Организации по договору поставки и денежное требование у Организации к поставщику по договору займа.

Следовательно, стороны вправе осуществить зачет встречных требований, поскольку они являются однородными.

[1] «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».

[2] Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований».