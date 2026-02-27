Заявление и документы на возврат государственной пошлины

Вопрос:

Организация подавала иск в суд по истребованию задолженности. При подаче Иска в суд была оплачена госпошлина.

Так как иск был оставлен без рассмотрения, Организация подала заявление в налоговый орган на возврат госпошлины, но получила отказ.

Какие действия Организации предпринять для возврата государственной пошлины?

Ответ:

По нашему мнению, Организации целесообразно вновь подать заявление о возврате госпошлины в следующем порядке:

- составить заявление по форме КНД 1122030, утвержденной Приказом ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@;

- приложить оригинал определения арбитражного суда;

- приложить копию платежного поручения.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае:

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой;

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами. Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, административного иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к повторному иску, административному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины;

3) прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

В рассматриваемом нами случае Определением арбитражного суда исковое заявление Организации оставлено без рассмотрения в связи с тем, что Организацией не был соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком.

Следовательно, Организация вправе вернуть уплаченную ранее государственную пошлину.

На основании пункта 3 статьи 333.40 НК РФ заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются копии платежных документов.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело, либо в налоговый орган по месту учета указанного плательщика государственной пошлины.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, мировыми судьями, прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также копии платежных документов.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате.

Из приведенных норм следует, что возврат ранее уплаченной государственной пошлины осуществляется на основании заявления, к которому следует приложить определение суда и копию платежного поручения.

В Письме Минфина РФ от 04.03.2020 № 03-05-06-03/15997 были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О возврате излишне уплаченной (взысканной) госпошлины в электронной форме по делам, рассматриваемым судами, и представлении решения суда.

Ответ: Позиция Департамента по вопросу подачи заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины через личный кабинет налогоплательщика была изложена и направлена письмами Минфина России от 22 марта 2019 г. N 03-05-06-03/19218 и от 2 августа 2019 г. N 03-05-06-03/58166.

В дополнение к вышеуказанным письмам сообщаем.

Согласно абзацу первому пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.

Из положения абзаца первого пункта 14 статьи 78 Кодекса следует, что правила, установленные статьей 78 Кодекса, применяются также в отношении зачета или возврата сумм излишне уплаченных сборов.

Абзацем вторым пункта 14 статьи 78 Кодекса установлено, что положения статьи 78 Кодекса в отношении возврата или зачета излишне уплаченных сумм государственной пошлины применяются с учетом особенностей, установленных главой 25.3 Кодекса.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 333.40 Кодекса заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины аналогичным способом.

При этом указанное положение не содержит запрета на подачу заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в электронной форме иными способами, не указанными в абзаце втором пункта 3 статьи 333.40 Кодекса.

Основания и порядок возврата государственной пошлины определены в статье 333.40 Кодекса.

В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 333.40 Кодекса к заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, мировыми судьями (далее - суды), прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины (далее - решение суда), а также подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов.

Из буквального толкования указанного положения абзаца шестого пункта 3 статьи 333.40 Кодекса следует, что к заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами, прилагаются подлинные решения суда, а не их копии.

Подпунктом 21 пункта 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013. "Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденного приказом Росстандарта от 17 октября 2013 года N 1185-ст, предусмотрено, что подлинником документа является первый или единственный экземпляр документа.

Согласно пункту 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" электронный документ - документированная информация, предоставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Положениями части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) установлено, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

При этом первым предложением части 2 статьи 6 Федерального закона N 63-ФЗ предусмотрено, что информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В соответствии с частью 2 статьи 197 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.

В абзаце втором части 1 статьи 197 ГПК РФ указано, что решение суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе.

Учитывая изложенное, полагаем, что если у налогоплательщика имеется подлинный экземпляр решения суда только на бумажном носителе, то для целей абзаца шестого пункта 3 статьи 333.40 Кодекса к заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины требуется прикладывать подлинный экземпляр решения суда на бумажном носителе».

В Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.08.2022 № Ф01-3925/2022 по делу № А43-33988/2021 была рассмотрена следующая ситуация:

«К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, мировыми судьями, прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов (абзац восьмой пункта 3 статьи 333.40 Кодекса).

Согласно подпункту 21 пункта 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденного приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст, подлинником документа является первый или единственный экземпляр документа.

В пункте 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" установлено, что электронный документ - это документированная информация, предоставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Таким образом, судебный акт в электронной форме признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, только в том случае, если этот судебный акт подписан квалифицированной электронной подписью.

Материалами дела подтверждается, что вместе с заявлением от 11.07.2021 о возврате государственной пошлины, поданным ИП Яковлевым Е.А. в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, была представлена также копия определения Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.06.2021 по делу N А79-13351/2019.

Вместе с тем суды установили, что приложенное в электронном виде определение не является электронным образом подлинного судебного акта и не содержит электронной цифровой подписи.

При таких обстоятельствах суды обоснованно признали, что представленный заявителем судебный акт не отвечал установленным требованиям для целей возврата государственной пошлины, и отказали ИП Никитину И.Н. и ИП Яковлеву Е.А. в удовлетворении заявления о признании незаконным решения МИФНС N 18 от 27.07.2021 N 18-12-ЗГ/00011442@».

Таким образом, для обоснованного возврата государственной пошлины должен быть представлен оригинал определения арбитражного суда в электронном или в бумажном виде.

Также отметим, что Приказом ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ утверждена форма заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по КНД 1122030.

К вопросу прилагается:

- заявление о возврате излишне уплаченной государственной пошлины, составленное в произвольной форме;

- копия определения суда;

- копия платежного поручения;

- сообщение налогового органа об отказе в исполнении заявления.

Из текста сообщения налогового органа следует, что отказ в возврате госпошлины связан с тем, что к заявлению о возврате не приложены (не в полном объеме приложены) документы, предусмотренные статьей 333.40 НК РФ.

По нашему мнению, отказ в возврате госпошлины мог быть связан с приложением к заявлению копии определения арбитражного суда, а также с составлением заявления не по форме КНД 1122030, утвержденной Приказом ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@

На основании изложенного, считаем, что в рассматриваемом нами случае Организации целесообразно вновь подать заявление о возврате госпошлины в следующем порядке:

- составить заявление по форме КНД 1122030, утвержденной Приказом ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@;

- приложить оригинал определения арбитражного суда;

- приложить копию платежного поручения.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 2 февраля 2026 года