О порядке исчисления НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО юридическому лицу

При продаже доли в уставном капитале ООО физическим лицом в адрес юридического лица возникает ли у юридического лица обязанности налогового агента по уплате НДФЛ? Если нет, то нужно ли в 3-НДФЛ отражать физическому лицу операцию по продаже доли, если полученный доход равен сумме расходов физического лица на приобретение такой доли?

Ответ:

При продаже доли в уставном капитале юридическому лицу, обязанностей налогового агента у юридического лица не возникает, физическое лицо самостоятельно исчисляет и уплачивает налог.

Физическое лицо при продаже доли обязано представить налоговую декларацию, в которой следует отразить сумму дохода, полученного в связи с продажей доли, а также – налоговый вычет, на который уменьшается сумма полученного дохода. В случае неотражения информации о сумме полученного дохода и сумме фактически понесенных расходов в налоговой декларации, налоговый вычет не будет предоставлен.

Обоснование:

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Таким образом, в общем случае при продаже доли в ООО у физического лица возникает доход, подлежащий обложению НДФЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

В силу пункта 2 статьи 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Так, на основании пункта 6 статьи 210 НК РФ налоговые базы, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224 НК РФ, включают в себя следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ отдельно:

7) налоговая база по доходам в виде материальной выгоды, полученной от приобретения долей участия в уставном капитале российских организаций, и (или) от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, если иное не установлено настоящим пунктом;

При определении налоговых баз, указанных в подпунктах 7 и 8 настоящего пункта, доходы от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций уменьшаются на сумму налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ (в части, относящейся к проданной доле (ее части) в уставном капитале российской организации).

Согласно пункту 1 статьи 220 НК РФ в случаях, предусмотренных настоящей главой, при определении размера налоговых баз налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей главой:

1) имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном капитале общества[1].

В силу пункта 2 статьи 220 НК РФ имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:

2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

При продаже доли (ее части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (имущественных прав).

В состав расходов налогоплательщика, связанных с приобретением доли в уставном капитале общества, могут включаться следующие расходы:

- расходы в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества (имущественных прав), внесенных в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или при увеличении его уставного капитала;

- расходы в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества (имущественных прав) на приобретение или увеличение доли в уставном капитале общества.

В Письме Минфина РФ от 13.07.2017 № 03-04-05/44797 были даны следующие разъяснения:

«…особенности и порядок получения имущественного налогового вычета, установленные в подпункте 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса, применяются в отношении доходов, не связанных с продажей долей в уставном капитале организаций.

Вместе с тем абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса предусмотрено, что при продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик вместо использования имущественного налогового вычета, предусмотренного в подпункте 1 пункта 2 указанной статьи, вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этих имущественных прав.

То есть в отношении доходов, полученных при продаже долей в уставном капитале организаций, применяется имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов, связанных с приобретением этих долей».

Таким образом, при продаже доли в уставном капитале ООО возникает доход, облагаемый НДФЛ, который может быть уменьшен на сумму расходов, связанных с приобретением этой доли.

Пунктом 1 статьи 226 НК РФ установлено, что российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения или постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами.

В силу абзаца 2 пункта 2 статьи 226 НК РФ особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 226.2, 227 и 228 НК РФ.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 228 НК РФ исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:

- физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению, а также если иное не предусмотрено настоящей главой.

Таким образом, при продаже доли в уставном капитале юридическому лицу, обязанностей налогового агента у юридического лица не возникает, физическое лицо самостоятельно исчисляет и уплачивает налог.

На основании пункта 1 статьи 229 НК РФ налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и пункте 1 статьи 228 НК РФ.

В силу пункта 4 статьи 229 НК РФ в налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода.

Пунктом 7 статьи 220 НК РФ установлено, что имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, статьей 214.10, пунктом 11 статьи 226 и абзацами третьим - пятым пункта 4 статьи 229 настоящего Кодекса.

Абзацами 3 – 5 пункта 4 статьи 229 НК РФ предусмотрены случаи, когда физическое лицо вправе не отражать информацию в налоговой декларации, которые к рассматриваемой нами ситуации не относятся:

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 НК РФ (за исключением доходов, указанных в пунктах 60 и 66 статьи 217 НК РФ), а также доходы, указанные в статье 214.2 НК РФ, доходы, сведения о которых представлены в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226, пунктом 14 статьи 226.1 и пунктом 9 статьи 226.2 НК РФ, доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ (абзац 3).

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи недвижимого имущества, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, если в отношении такого недвижимого имущества налогоплательщик в налоговом периоде имеет право на имущественный налоговый вычет в размере, предусмотренном абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, и если сумма всех таких доходов от продажи такого имущества в налоговом периоде не превышает установленный размер такого имущественного налогового вычета (абзац 4).

Налогоплательщики также вправе не указывать в налоговой декларации сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи недвижимого имущества, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, и (или) сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи имущества, указанного в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, если в отношении такого недвижимого имущества (имущества) налогоплательщик в налоговом периоде имеет право на имущественный налоговый вычет в размере, предусмотренном абзацем третьим и (или) четвертым подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, и если сумма всех таких доходов от продажи такого недвижимого имущества (имущества) в налоговом периоде не превышает установленный размер такого имущественного налогового вычета (абзац 5).

На основании изложенного, считаем, что физическое лицо при продаже доли обязано представить налоговую декларацию, в которой следует отразить сумму дохода, полученного в связи с продажей доли, а также – налоговый вычет, на который уменьшается сумма полученного дохода. В случае неотражения информации о сумме полученного дохода и сумме фактически понесенных расходов в налоговой декларации, налоговый вычет не будет предоставлен.

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 февраля 2026 года

[1] при выходе из состава участников общества, при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством).