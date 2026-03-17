Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2026 года вступила в силу новая редакция подпункта 3 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ, согласно которой к сделкам между взаимозависимыми лицами приравняли в том числе сделки, заключенные с иностранными организациями, зарегистрированными в стране или на территории, где предусмотрена ставка по налогу на прибыль 15% и ниже.

Соответственно, в том случае если по итогам 2026 года суммарный доход по сделкам с указанной организацией составит 120 млн. руб. и более, такие сделки будут признаваться контролируемыми. В этом случае у российских организаций возникнет обязанность по итогам 2026 года подать в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, а также составить документацию по ТЦО.

Рекомендуем при заключении сделок с иностранными партнерами уточнять ставку по налогу на прибыль в стране их резидентства в целях отслеживания сделок, которые будут признаваться контролируемыми.

