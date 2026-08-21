О возврате денежных средств покупателю – физическому лицу

Имеет ли клиент законные основания требовать возврат наличными, если денежные средства поступили на расчетный счет организации (безналичным способом)? В чеке ККТ указан способ оплаты: безналичными.

В адрес организации поступили денежные средства в безналичной форме.

Платеж был инициирован клиентом – физическим лицом самостоятельно через отделение банка путем внесения наличных денежных средств и переводом на наш расчетный счет (оплата по заказу).

Денежные средства поступили на расчетный счет организации по платежному поручению.

В настоящий момент клиент обратился к организации с требованием вернуть указанные денежные средства (далее – ДС) не в безналичной форме (на банковские реквизиты), а выдать наличными деньгами из кассы организации.

Имеет ли клиент законные основания требовать возврат наличными, если денежные средства поступили на расчетный счет организации (безналичным способом)? В чеке ККТ указан способ оплаты: безналичными.

Ответ:

Если физическое лицо оплатило покупку посредством платежного поручения через банк, но без открытия соответствующего счета (т.е. предоставив банку наличные денежные средства), расчет считается безналичным.

Продавец вправе расходовать наличные денежные средства, поступившие в кассу, на возврат покупателю только при условии, если покупатель оплачивал товары (работы, услуги) наличными денежными средствами.

Поскольку в рассматриваемом случае оплата товара была произведена безналичным способом, то Организация не имеет права осуществить возврат наличными денежными средствами.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 3 статьи 861 ГК РФ безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

Таким образом, перевод денежных средств без открытия счета считается безналичным расчетом.

При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями (пункт 1 стати 863 ГК РФ).

Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с осуществлением расчетов поручениями о переводе денежных средств без открытия банковского счета, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 866.1 настоящего Кодекса (пункт 4 статьи 863 ГК РФ).

В свою очередь статьей 866.1 ГК РФ установлено, что при переводе денежных средств без открытия банковского счета банк плательщика обязуется перевести без открытия банковского счета плательщику-гражданину на основании его распоряжения предоставленные им наличные денежные средства получателю средств в этом или ином банке.

Достаточность денежных средств для исполнения распоряжения о переводе без открытия банковского счета определяется исходя из суммы предоставленных банку плательщиком наличных денежных средств.

Таким образом, перевод денежных средств без открытия счета предполагает, что физическим лицом были предоставлены наличные денежные средства для осуществления такого перевода.

Также из указанных норм можно сделать вывод о том, что принятие от физического лица наличных денежных средств для перевода юридическому лицу не меняет способ расчета с этим юридическим лицом, так как банк осуществляет безналичный перевод денежных средств.

Учитывая изложенное, если физическое лицо оплатило покупку посредством платежного поручения через банк, но без открытия соответствующего счета (т.е. предоставив банку наличные денежные средства), расчет считается безналичным.

В соответствии с пунктом 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У[1] наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы на следующие цели:

- возврат денежных средств за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

Таким образом, юридическое лицо вправе расходовать наличные денежные средства, поступившие в кассу, на возврат покупателю только при условии, если покупатель оплачивал товары (работы, услуги) наличными денежными средствами.

Поскольку в рассматриваемом случае оплата товара была произведена безналичным способом, то Организация не имеет права осуществить возврат наличными денежными средствами.

За нарушение данного требования Организация может быть привечена к административной ответственности по статье 15.1 КоАП РФ с наложением штрафа:

- на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей;

- на юридических лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 24 июля 2026 года

[1] «О правилах наличных расчетов».