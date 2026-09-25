Теги в ККТ при оплате товара цифровым рублем

С 1 сентября 2026 года в России начал действовать универсальный QR-код для оплаты, который объединил СБП и цифровой рубль.
1. Как должен отражаться Цифровой рубль в чеке, с какими тегами?
2. Какой тип оплаты используется для Цифрового рубля?
Ответ:
В настоящее время законодательством определены категории продавцов, которые обязаны обеспечить физическому лицу возможность оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг путем перевода цифровых рублей.
При этом перевод цифровых рублей может быть осуществлен с использованием универсального платежного кода.
ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета. При этом в качестве расчета понимается прием, получение денежных средств в наличной форме и в безналичном порядке за товары, работы, услуги.
Расчеты цифровыми рублями являются безналичной формой расчетов. Следовательно, при осуществлении расчетов цифровыми рублями за товары, работы, услуги Организация обязана применить ККТ.
В случае оплаты товаров, работ, услуг цифровыми рублями тип оплаты определяется как «безналичными», т.е. заполняется тег 1081.
Кроме того, в чеке может быть заполнен дополнительно составной тег 1234, состоящий из тегов 1082, 1235 – 1238, в которых раскрывается, в частности, информация о том, что оплата была осуществлена цифровыми рублями.
Обоснование:
В соответствии со статьей 16.1 «О защите прав потребителей» Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 продавец (исполнитель, владелец агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает двадцать миллионов рублей, обязан обеспечить потребителю возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей.
В силу пункта 3.1 статьи 7.1 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ перевод цифровых рублей плательщиком, являющимся физическим лицом, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты товаров (работ, услуг) осуществляется с использованием универсального платежного кода, если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля.
Таким образом, в настоящее время законодательством определены категории продавцов, которые обязаны обеспечить физическому лицу возможность оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг путем перевода цифровых рублей.
При этом перевод цифровых рублей может быть осуществлен с использованием универсального платежного кода.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.
Из приведенной нормы следует, что ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета. При этом в качестве расчета понимается прием, получение денежных средств в наличной форме и в безналичном порядке за товары, работы, услуги.
Согласно пункту 1 статьи 140 ГК РФ платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми рублями.
Таким образом, расчеты цифровыми рублями являются безналичной формой расчетов. Следовательно, при осуществлении расчетов цифровыми рублями за товары, работы, услуги Организация обязана применить ККТ.
Перечень обязательных реквизитов кассового чека установлен положениями статьи 4.7 Закона 54-ФЗ.
В связи с появлением возможности по оплате приобретаемых товаров, работ, услуг цифровыми рублями действующим законодательством не было внесено каких-либо дополнительных реквизитов в кассовые чеки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пунктов 1.1 и 1.2 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты, в частности:
- форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке.
Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@[2] (далее по тексту – Приказ ФНС РФ) установлены дополнительные реквизиты фискальных документов:
Общий перечень реквизитов ФД
Тег
Наименование реквизита
Заголовок реквизита ФД в ПФ
Описание реквизита
1081
сумма по чеку (БСО) безналичными
"БЕЗНАЛИЧНЫМИ" или "БЕЗНАЛ."
сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате в безналичном порядке
1082
сумма оплаты безналичными
-
сведения об оплате в безналичном порядке способом, признак которого указан в реквизите "сведения об оплате безналичными" (тег 1235)
1234
сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
-
сведения обо всех оплатах в безналичном порядке суммы расчета, указанной в кассовом чеке (БСО), включающие в себя все реквизиты "сведения об оплате безналичными" (тег 1235)
1235
сведения об оплате безналичными
-
сведения об оплате в безналичном порядке суммы расчета, указанной в кассовом чеке (БСО), способом, признак которого указан в этом реквизите
1236
признак способа оплаты безналичными
-
признак способа оплаты безналичными
1237
идентификаторы безналичной оплаты
-
сведения об оплате в безналичном порядке, позволяющие идентифицировать эту оплату
1238
дополнительные сведения о безналичной оплате
-
дополнительные сведения о безналичной оплате
В силу пункта 18(3) Приказа ФНС РФ значения реквизита «сведения об оплате безналичными» (тег 1235) указаны в таблице 11.3.
Таблица 11.3
Значения реквизита «сведения об оплате безналичными»
(тег 1235)
Наименование реквизита
Тег
Обяз.
Форм.
Повт.
Хран.
ФП
N прим.
сумма оплаты безналичными
1082
1
Э
Нет
30д
4
-
признак способа оплаты безналичными
1236
1
Э
Нет
30д
4
1
идентификаторы безналичной оплаты
1237
1
Э
Нет
30д
4
1
дополнительные сведения о безналичной оплате
1238
2
Э
Нет
30д
4
1
Примечания:
1) ФНС России устанавливает порядок формирования и заполнения реквизитов «признак способа оплаты безналичными» (тег 1236), «идентификаторы безналичной оплаты» (тег 1237), «дополнительные сведения о безналичной оплате» (тег 1238) в соответствии с абзацем шестым пункта 5 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ.
В силу пункта 18(4) Приказа ФНС РФ значения реквизита «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) указаны в таблице 11.4.
Таблица 11.4
Значения реквизита «сведения обо всех оплатах по чеку
Безналичными» (тег 1234)
Наименование реквизита
Тег
Обяз.
Форм.
Повт.
Хран.
ФП
N прим.
сведения об оплате безналичными
1235
1
Э
Да
30д
4
1
Примечания:
1) реквизит «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) включает в свой состав все реквизиты «сведения об оплате безналичными» (тег 1235) для каждого из способов оплаты и каждого электронного средства платежа.
Для каждой версии 1.05, 1.1, 1.2 Тег 1234 предусмотрен в качестве необязательного:
Таблица 20
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО)
Наименование реквизита
Тег
Обяз.
Форм.
Повт.
Хран.
ФП
N прим.
сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
1234
3
Э
Нет
30д
4
Примечания:
20) в случае если значение реквизита «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081) отлично от нуля, в кассовый чек (БСО) может включаться реквизит «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) в порядке, установленном ФНС РФ в соответствии с абзацем шестым пункта 5 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ.
III. Форматы фискальных документов версии 1.1
Таблица 58
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО)
Наименование реквизита
Тег
Обяз.
Форм.
Повт.
Хран.
ФП
N прим.
сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
1234
3
Э
Нет
30д
4
Примечания:
24) в случае если значение реквизита «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081) отлично от нуля, в кассовый чек (БСО) может включаться реквизит «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) в порядке, установленном ФНС РФ в соответствии с абзацем шестым пункта 5 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ.
IV. Форматы фискальных документов версии 1.2
Таблица 96
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО)
Наименование реквизита
Тег
Обяз.
Форм.
Повт.
Хран.
ФП
N прим.
сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
1234
3
Э
Нет
30д
4
Примечания:
27) в случае если значение реквизита «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081) отлично от нуля, в кассовый чек (БСО) может включаться реквизит «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) в порядке, установленном ФНС РФ в соответствии с абзацем шестым пункта 5 статьи 4.1 Закона № 54-ФЗ.
Пунктом 6 Приказа ФНС РФ установлено, что атрибут «Обязательность» для реквизитов ФД должен принимать значения, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Значения атрибута «Обязательность»
Значения атрибута «Обяз.»
Условия использования реквизита в ФД
1
реквизит должен быть в составе ФД в формате, предусмотренном настоящими ФФД
2
реквизит должен быть в составе ФД в формате, предусмотренном настоящими ФФД, в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту, и может не включаться в состав ФД в иных случаях. При включении реквизита в состав ФД в случаях, не указанных в примечаниях, его формат должен соответствовать формату, предусмотренному ФФД
3
реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать формату, предусмотренному настоящими ФФД
Кроме того, в отношении тегов 1082, 1234 – 1238 на официальном сайте ФНС РФ были даны следующие разъяснения[3]:
В соответствии с приказом ФНС РФ от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к оформлению кассовых чеков, призванные сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателей, так и для контролирующих органов.
В первую очередь нововведения затронут пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.
Кассовые чеки будут содержать больше технической информации. Это касается как интернет-продаж, так и оплаты банковскими картами и другими безналичными способами.
В чеках появятся новые теги:
1011 - часовой пояс места расчета;
1082 - сумма безналичной оплаты;
1125 - признак расчёта через интернет;
1234 - сведения обо всех безналичных оплатах по чеку;
1235 - детальная информация о каждой безналичной оплате;
1236 - способ безналичной оплаты (СБП, банковская карта, цифровой рубль и другие);
1237 - идентификаторы безналичной оплаты;
1238 - дополнительные данные о безналичной оплате;
2040 - номер фискального документа, связанного с маркированными товарами.
Таким образом, в случае оплаты товаров, работ, услуг цифровыми рублями тип оплаты определяется как «безналичными», т.е. заполняется тег 1081.
Кроме того, в чеке могут быть заполнен дополнительно составной тег 1234, состоящий из тегов 1082, 1235 – 1238, в которых раскрывается, в частности, информация о том, что оплата была осуществлена цифровыми рублями.
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Коллегия Налоговых Консультантов, 7 сентября 2026 года
[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
[2] «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».
[3] https://www.nalog.gov.ru/rn21/news/activities_fts/16541574/