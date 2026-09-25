Теги в ККТ при оплате товара цифровым рублем

Обоснование:

В соответствии со статьей 16.1 «О защите прав потребителей» Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 продавец (исполнитель, владелец агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает двадцать миллионов рублей, обязан обеспечить потребителю возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей.

В силу пункта 3.1 статьи 7.1 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ перевод цифровых рублей плательщиком, являющимся физическим лицом, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты товаров (работ, услуг) осуществляется с использованием универсального платежного кода, если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля.

Таким образом, в настоящее время законодательством определены категории продавцов, которые обязаны обеспечить физическому лицу возможность оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг путем перевода цифровых рублей.

При этом перевод цифровых рублей может быть осуществлен с использованием универсального платежного кода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Из приведенной нормы следует, что ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета. При этом в качестве расчета понимается прием, получение денежных средств в наличной форме и в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Согласно пункту 1 статьи 140 ГК РФ платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми рублями.

Таким образом, расчеты цифровыми рублями являются безналичной формой расчетов. Следовательно, при осуществлении расчетов цифровыми рублями за товары, работы, услуги Организация обязана применить ККТ.

Перечень обязательных реквизитов кассового чека установлен положениями статьи 4.7 Закона 54-ФЗ.

В связи с появлением возможности по оплате приобретаемых товаров, работ, услуг цифровыми рублями действующим законодательством не было внесено каких-либо дополнительных реквизитов в кассовые чеки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пунктов 1.1 и 1.2 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты, в частности:

- форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке.

Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@[2] (далее по тексту – Приказ ФНС РФ) установлены дополнительные реквизиты фискальных документов: