О порядке применения льготы по НДС при оказании услуг общественного питания

Обоснование:

В соответствии с подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации операции по оказанию услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Услугами общественного питания в целях настоящего подпункта не признается реализация:

продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли;

продукции общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, предусмотренные настоящим подпунктом, либо занимающимся розничной торговлей.

Кроме того, подпунктом 38 пункта 1 статьи 149 НК РФ установлены условия, при одновременном соблюдении которых налогоплательщик имеет право на освобождение[1].

В Письме Минфина РФ от 23.03.2026 № 03-07-07/23221 указано следующее:

«…согласно подпункту 38 пункта 3 статьи 149 Кодекса от налогообложения НДС освобождается оказание организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), при соблюдении условий, предусмотренных данным подпунктом.

Согласно пункту 41 Государственного стандарта Российской Федерации "ГОСТ 31985-2013. Международный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения", введенного в действие приказом Госстандарта от 27 июня 2013 г. N 191-ст (далее - ГОСТ 31985-2013), услугой общественного питания (индустрии питания) признается результат деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах.

Таким образом, рекомендуем при решении вопроса об отнесении услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателем, к услугам общественного питания, освобождаемым от налогообложения НДС, руководствоваться положениями вышеуказанных подпункта 38 пункта 3 статьи 149 Кодекса и ГОСТ 31985-2013».

В Письме Минфина РФ от 03.10.2024 № 03-07-07/95723 указано, что при решении вопросов, касающихся признания и подтверждения деятельности в качестве объекта общественного питания для целей применения положений подпункта 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, следует руководствоваться ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. "Услуги общественного питания. Термины и определения", введенным в действие приказом Росстандарта от 27 июня 2013 г. N 191-ст, а также ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования", введенным в действие приказом Госстандарта от 22 ноября 2013 г. N 1676-ст.

В Письме Минфина РФ от 21.04.2025 № 03-07-07/39836 отмечено, что виды услуг общественного питания (для целей применения подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ) поименованы в пунктах 4.1 - 4.9 Государственного стандарта Российской Федерации "ГОСТ 31984-2012. Международный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования", введенного в действие приказом Росстандарта от 27 июня 2013 г. № 192-ст.

Из приведенных норм и разъяснений следует, что при решении вопроса об отнесении услуг, оказываемых организациями общественного питания, к услугам, освобождаемым от обложения НДС на основании подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ, необходимо руководствоваться нормами НК РФ, а также ГОСТами.

Так, ГОСТ 31985-2013[2] содержит следующие определения:

- зал предприятия общественного питания (зал обслуживания) - специально оборудованное помещение предприятия общественного питания, предназначенное для реализации и организации потребления продукции общественного питания и покупных товаров с организацией досуга или без него;

- ресторан - предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров, в т.ч. табачных изделий;

- услуга общественного питания (индустрии питания) - результат деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах.

В соответствии с пунктом 5.16 ГОСТ 3089-2013[3] предприятие (объект) общественного питания самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг в сфере общественного питания. К дополнительным услугам относят:

- услуги по организации и проведению кейтеринга, в т.ч. по доставке продукции по заказам потребителей и выездное обслуживание;

- организация музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания;

- банкетное обслуживание, в т.ч. специальных мероприятий;

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;

- вызов такси по заказу (просьбе) потребителей;

- парковка или охраняемая стоянка автомобиля на территории предприятия (объекта).

Пунктом 4.1 ГОСТ 31984-2012[4] предусмотрены следующие виды услуг общественного питания:

- услуги питания;

- услуги по изготовлению продукции общественного питания;

- услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию;

- услуги по реализации продукции общественного питания и покупных товаров;

- услуги по организации досуга, в том числе развлекательные;

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;

- прочие услуги общественного питания.

В соответствии с пунктом 4.2 ГОСТ 31984-2012 услуги питания представляют собой услуги по изготовлению продукции общественного питания, созданию условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров на предприятиях общественного питания, а также с возможностью предоставления услуг по организации досуга и других дополнительных услуг.

Согласно пункту 4.4 ГОСТ 31984-2012 услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию включают:

- организацию питания и обслуживание различных мероприятий (банкетов, корпоративных вечеров, праздников и др.), в том числе выездное обслуживание (кейтеринг);

- организацию питания и обслуживание участников конференций, семинаров, совещаний, в том числе выездное обслуживание (кейтеринг);

- организацию питания и обслуживание потребителей в зонах отдыха, на культурно-массовых и спортивных мероприятиях и т.д.;

- организацию потребления алкогольных и безалкогольных напитков на месте оказания услуг, включая изготовление коктейлей, свежеотжатых соков и других напитков собственного производства;

- обслуживание потребителей в пути следования пассажирского железнодорожного, водного и воздушного транспорта;

- доставку продукции общественного питания и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому;

- доставку продукции общественного питания по заказам проживающих и обслуживание в номерах гостиниц и других средствах размещения (рум-сервис);

- организацию рационального комплексного питания для определенных контингентов потребителей.

Пунктом 4.6 ГОСТ 31984-2012 предусмотрены следующие виды услуг по организации досуга, оказываемые организациями общественного питания:

- организацию музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания;

- организацию проведения концертов, программ варьете и видеопрограмм и пр.;

- предоставление потребителям музыкального, развлекательного (анимационного) и телевизионного сопровождения;

- услуги для организации процесса курения (кальяны, сигары, сигареты, спички, зажигалки, пепельницы);

- предоставление потребителям прессы (газет, журналов);

- предоставление потребителям спортивных настольных игр, игровых автоматов, в том числе детям младшего возраста в детских игровых комнатах;

- организацию детских игровых комнат для детей младшего возраста.

В соответствии с пунктом 4.8 ГОСТ 31984-2012 прочие услуги общественного питания включают:

- бронирование мест в залах предприятия общественного питания по заказам потребителей;

- продажу талонов по реализации рационов питания (бизнес-ланчи, ланчи, бранчи и т.п.);

- услуги повара, кондитера на дому;

- услуги официанта, бармена для обслуживания на дому;

- прокат столового белья, посуды, приборов, передвижного (мобильного) кухонного оборудования и инвентаря;

- продажу цветов, сувениров и сопутствующих товаров;

- предоставление парфюмерии, средств личной гигиены, принадлежностей для чистки одежды, обуви и пр.;

- упаковку продукции общественного питания, оставшейся после обслуживания, для потребителей;

- упаковку продукции общественного питания, приобретенной на предприятии;

- предоставление потребителям телефонной и факсимильной связи на предприятии;

- предоставление Интернет-связи;

- предоставление условий для зарядки мобильных телефонов и переносных персональных компьютеров (ноутбуков);

- гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней одежды, сумок);

- вызов такси по заказу (просьбе) потребителя;

- предоставление организованной охраняемой стоянки для автомобилей потребителей на территории предприятия;

- организацию доставки продукции общественного питания.

Из приведенных ранее формулировок, указанных в ГОСТ, следует, что к услугам общественного питания относится комплекс услуг по предоставлению питания, обслуживанию и прочих сопутствующих услуг, оказываемых через объект общественного питания, или вне данного объекта (выездное мероприятие).

При этом услуга по предоставлению помещения для проведения каких-либо мероприятий, в качестве самостоятельной услуги общественного питания не предусмотрена.

В рассматриваемой ситуации Исполнитель (предприятие общественного питания – ресторан) оказывает Организации услуги по предоставлению помещения для проведения мероприятия, а также по организации питания и комплексному банкетному обслуживанию.

Из указанной формулировки, по нашему мнению, следует, что Исполнителем оказываются две самостоятельные услуги: услуга по предоставлению помещения и услуга по организации питания и комплексному обслуживанию.

Учитывая вышеизложенное, оказание услуг по предоставлению помещений ресторана для проведения мероприятия, по нашему мнению, не попадает под действие подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Отметим, что официальные разъяснения контролирующих органов по вопросу применения льготы, предусмотренной подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ, к услуге по предоставлению помещения (аренде зала) ресторана, выделенной в качестве самостоятельной платной услуги, в настоящее время отсутствуют.

По нашему мнению, в случае если услуга по предоставлению помещения для проведения мероприятия будет включена в состав услуг по организации питания и комплексному банкетному обслуживанию (без выделения ее в качестве самостоятельной услуги), то такие услуги будут соответствовать услугам, указанным в подпункте 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 11 сентября 2026 года

[1] В данном ответе мы исходим из того, что Исполнителем соблюдены данные условия

[2] «ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 № 191-ст

[3] «ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1676-ст

[4] «ГОСТ 31984-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 № 192-ст