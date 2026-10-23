О порядке признания в бу и ну расходов на оформление деклараций соответствия

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона № 126-ФЗ[1] для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в:

1) сети связи общего пользования;

2) технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

В силу подпункта 28 статьи 2 Закона № 126-ФЗ к средствам связи относятся технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.

Согласно пункту 2 статьи 41 Закона № 126-ФЗ подтверждение соответствия указанных в пункте 1 настоящей статьи средств связи техническому регламенту, принятому в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области связи по вопросам применения средств связи, осуществляется посредством их обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии.

Из приведенных норм следует, что бытовая техника, имеющая модуль для подключения к беспроводным сетям (Wi-Fi/Bluetooth), относится к средствам связи и в отношении нее требуется оформление декларации соответствия.

С 01.03.2026 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.10.2025 № 1667 (далее – Постановление № 1667), в соответствии с которым под угрозой безопасности функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования понимается, в частности, предоставление доступа к информации или информационным ресурсам в сети «Интернет», посредством которых создается возможность приобретения средств связи, в отношении которых обязательное подтверждение соответствия в нарушение законодательства Российской Федерации не проводилось.

Разделом III Постановление № 1667 определен порядок выявления угроз безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети «Интернет» и сети связи общего пользования и меры по их устранению[2].

Таким образом, с 01.03.2026 ужесточен контроль за реализацией средств связи, в отношении которых требуется сертификация или декларация соответствия.

Из вопроса следует, что Организация планирует оформление декларации соответствия на определенные виды товаров (средств связи).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны.

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

- документально подтверждены;

- экономически обоснованы;

- направлены на получение дохода;

- отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

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Таким образом, в общем случае Организация вправе признать в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, суммы затрат на декларирование соответствия реализуемых ею товаров при наличии надлежащего документального подтверждения.

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

По вопросу периода признания расходов на обязательную сертификацию и декларирование товаров у контролирующих органов отсутствует единая позиция.

Так, в Письме Минфина РФ от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747 указано следующее:

«…в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в том числе относятся расходы налогоплательщика на сертификацию продукции и услуг.

Порядок признания расходов при методе начисления установлен статьей 272 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 НК РФ при условии соответствия требованиям статьи 252 НК РФ.

Учитывая изложенное, расходы на приобретение сертификата продукции, действующего определенный период времени, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в течение этого периода».

Аналогичные выводы содержатся в письмах Минфина РФ от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8186, от 25.05.2011 № 03-03-06/1/307.

Вместе с тем имеются разъяснения, в которых была высказана противоположная позиция.

В письме Минфина РФ от 20.03.2017 № 03-03-06/1/15663 сделан следующий вывод:

«На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны.

Статьей 272 Кодекса предусмотрено, что расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Согласно пункту 2 статьи 318 Кодекса сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Кодексом.

Вместе с тем подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Кодекса предусмотрено, что датой осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Учитывая изложенное, затраты на сертификацию продукции могут быть единовременно включены в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов».

Аналогичные выводы содержат письма Минфина РФ от 08.06.2017 № 03-03-06/1/35781, от 29.07.2019 № 03-03-06/1/56593.

Учитывая более позднюю позицию контролирующих органов, по нашему мнению, расходы на декларацию соответствия, в которой обозначен срок действия, более безопасно учитывать для целей налогового учета равномерно в течение указанного срока.

В случае, если срок действия декларации отсутствует (бессрочная), по нашему мнению, Организация вправе учесть расходы на нее единовременно на дату подписания акта и регистрации декларации, так как в этом случае отсутствует обоснованный период для распределения затрат.

Как было отмечено нами ранее, расходы на оформление декларации соответствия, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Статьей 320 НК РФ установлены особенности формирования расходов на реализацию (издержек обращения) налогоплательщиками, осуществляющими оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю.

Так, в течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответствии с настоящей главой. При этом в сумму издержек обращения включаются также расходы налогоплательщика - покупателя товаров на доставку этих товаров, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров. К издержкам обращения не относится стоимость приобретения товаров по цене, установленной условиями договора. При этом налогоплательщик имеет право сформировать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 настоящего Кодекса. Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения товаров определяется налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и применяется в течение не менее двух налоговых периодов.

Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

Из приведенных норм статьи 320 НК РФ следует, что расходы, связанные с реализацией товаров, являются косвенными расходами, которые уменьшают доходы от реализации текущего периода, и не включаются в стоимость приобретения товаров.

Поскольку декларация соответствия требуется для дальнейшей реализации товаров (средств связи), то затраты на получение такой декларации, не относятся к расходам на приобретение товаров, а являются расходами, связанными с реализацией.

В связи с этим порядок учета таких затрат не зависит от того, оформляется ли декларация до ввоза партии товара (как условие для продажи) или после.

Нормы НК РФ прямо не устанавливают перечень документов, которыми подтверждаются затраты на оформление декларации соответствия.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации подтверждающими документами могу быть:

1. Договор с организацией-исполнителем на оказание услуг (если Организация пользуется услугами подрядной организации по оформлению деклараций соответствия);

2. Акт оказанных исполнителем услуг;

3. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию декларации соответствия;

4. Протоколы испытаний (исследований) и акты, выданные лабораторией;

5. Копия декларации о соответствии с присвоенным регистрационным номером;

6. Выписка из реестра зарегистрированных деклараций о соответствии средств связи.

Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО. Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru +7915-329-02-05

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Коллегия Налоговых Консультантов, 18 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

[2] В частности, при отсутствии декларации соответствия может быть установлен запрет на реализацию средств связи; блокировка Интернет-сайта, через который осуществляется продажа средств связи.