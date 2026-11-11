Некорректная ставка по НДС в кассовом чеке – пути исправления

Обоснование:

На основании пункта 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ сумма расчета должна быть указана в чеке с указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам.

В Письме ФНС России от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@ был сделан следующий вывод:

«Учитывая информацию производителей внешнего программного обеспечения и крупных пользователей ККТ о неготовности внешнего программного обеспечения для реализации перехода с НДС 20% на 22%, ФНС России поручает территориальным налоговым органам на период первого квартала 2026 года сместить фокус внимания с контроля за соблюдением требований перехода с 01.01.2026 на отображение новой ставки НДС 22% в фискальных документах ККТ на информирование налогоплательщиков о вступлении в силу Федерального закона N 425-ФЗ, предусматривающего с 01.01.2026 установление ставки НДС 22%, и необходимости формирования налоговой отчетности за налоговый период с расчетом действующей ставки НДС».

Таким образом, ФНС РФ выпустила рекомендации не штрафовать налогоплательщиков за ошибки в указании ставки НДС в 1 квартале 2026г.

При этом указание в чеке ККТ некорректной ставки и суммы НДС после 1 квартала 2026 будет являться нарушением, за которое частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ[2] предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с Примечанием к статье 14.5 КоАП РФ лицо направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Таким образом, при выявлении ошибок, связанных с указанием неверной ставки и суммы НДС в чеках ККТ, Организация вправе направить в налоговый орган соответствующие чеки коррекции, которые при определенных обстоятельствах позволят избежать ответственности по статье 14.5 КоАП РФ.

В силу пункта 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.

Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Из приведенных норм следует, что кассовый чек коррекции формируется при выполнении корректировки ранее осуществленного расчета, в момент которого был выдан кассовый чек с нарушением порядка его формирования.

При это ввиду технологических особенностей фискальных накопителей способ исправления ошибки в виде указания некорректной ставки и суммы НДС зависит от используемой версии форматов фискальных документов.

Форматы фискальных документов, обязательные к использованию, утверждены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

В разделах III и IV Письма ФНС РФ от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ приведены разъяснения о порядке формирования чека коррекции в зависимости от формата фискальных документов для ситуаций, когда в чеке некорректно указана ставка НДС.

Так, при использовании форматов фискальных документов версии 1.1 и 1.2 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета «возврат прихода», позволяющий идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек, после чего формируется кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные.

При формировании чека коррекции необходимо обеспечить достаточность сведений в нем, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка, например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно сформированного.

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека чек коррекции не применяется. При этом необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека и все те же данные, которые присутствуют в некорректном чеке, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».

То есть в данном случае пробивается «обычный» кассовый чек «возврат прихода», полностью копирующий основной чек (со ставкой НДС 20%), а затем пробивается «обычный» кассовый чек «приход» с уже корректными данными (ставка НДС 22%).

В отношении предоставления чеков коррекции (исправленных чеков ККТ) покупателям отметим следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, пользователь обязан выдать покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе без его направления покупателю (клиенту) в электронной форме.

Таким образом нормами Закона № 54-ФЗ установлена обязанность продавца выдавать покупателю чек в момент совершения расчетов.

Как было отмечено нами ранее, в силу пункта 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ чек коррекции формируется пользователями в целях исполнения обязанности по применению ККТ. Таким образом, чек коррекции (исправленный чек) создается исключительно для уведомления контролирующих органов, а не для фиксации сделки с покупателем.

Соответственно, обязанность продавца выдать покупателю кассовый чек считается исполненной в момент выдачи покупателю кассового чека (хоть и содержащего технические ошибки) в момент проведения расчетов.

В Письме ФНС России от 14.04.2022 № ЗГ-3-20/3612@ указано следующее:

«Согласно пункту 4 статьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Обязанность передачи кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) покупателю (клиенту) Федеральным законом N 54-ФЗ не предусмотрена».

Таким образом, обязанность выдавать покупателю исправленные чеки или чеки коррекции действующим законодательством не установлена.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 29 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

[2] Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.