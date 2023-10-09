7 советов от юристов. Как составить договор на разработку сайта и защитить интересы IT компании

Разработка сайтов — одна из востребованных услуг, оказываемых IT компаниями и агентствами бизнесу и частным лицам.

Успех, репутация и прибыльность IT бизнеса зависят не только от самой разработки, но и от качества юридических документов, которые заключаются с клиентами.

Нередко на практике мы сталкиваемся с судебными делами, в рамках которых разработчики вынуждены взыскивать долги со своих заказчиков в судебном порядке. Во многом причиной возникновения такой ситуации является слабый договор на разработку сайта, который не учитывает в должной мере интересы IT компании.

Когда мы представляем интересы IT организаций в арбитражном суде, то часто встречаемся с отсутствием подписанных документов, актов выполненных работ, нередко в качестве единственного подтверждения сдачи результатов работ у клиента является переписка в мессенджере WhatsApp или Telegram. Это существенно усложняет работу судебным юристам и повышает риск проигрыша в судебном процессе.

В рамках ведения судебного дела в качестве бонуса мы предоставляем клиенту рекомендации по улучшению его договора.

На основе нашего опыта сопровождения различных IT проектов и судебных споров в этой области мы подготовили несколько рекомендаций по составлению договора на разработку сайта и оформлению отношений с заказчиками.

1. Всегда подписывать договор на бумаге

Наша рекомендация № 1. Без подписанного со стороны заказчика договора интересы IT разработчиков вообще не защищены. При возникновении спорной ситуации решить будет что-то очень трудно, а взыскать долг и вовсе затруднительно.

Договор может быть рамочным и заключен на длительный срок (например, календарный год), если предполагается множество задач и выполняться они будут длительное время.

Или разовый договор на конкретную разработку, например, сайта.

Как правило, в договоре прописываются права и обязанности сторон, срок действия, порядок расторжения, стоимость и порядок оплаты, а также иные важные для сторон условия.

Возможно также предусмотреть условие об авто-пролонгации действия договора, если предполагаются длительные отношения.

2. Задание на разработку — обязательное приложение к договору

Если говорить о разработке сайта, то мы всегда рекомендуем составлять в качестве приложения к договору задание на разработку сайта, в котором фиксировать все основные требования и условия по созданию сайта. В задании могут определяться следующие условия:

цели и задачи сайта,

описание бизнеса заказчика, его целевой аудитории,

требования к дизайну – использование тех или иных стилей, элементов и проч.,

технические требования,

содержание страниц, структура сайта, наполнение, блоки,

интерактивные элементы (корзины, заказы и т.д.),

управление сайтом и требования к админке.

Желательно, чтобы описание в задании было сформулировано четко, конкретно и объективно, без обтекаемых субъективных формулировок.

3. Предоплата и расчеты

В договоре стоит предусмотреть обязательное условие о предварительной оплате хотя бы части стоимости работ, например 50-70%.

Нередки случаи, когда заказчики задерживают оплату после сдачи результата работ, необоснованно отказываются от приемки выполненных работ, принимают решение ликвидировать предприятие и не платят по счетам.

При получении предоплаты интересы IT компании хотя бы в какой-то степени будут защищены.

Расчеты по договору лучше всего совершать в безналичном порядке по банковским реквизитам, прописанным в договоре или в счете исполнителя. Никаких наличных расчетов, поскольку часто при расчетах наличными клиенты забывают оформлять расписки и это может создать проблемы в будущем. К тому же есть ограничения по сумме при расчетах наличными между компаниями и организациями, установленные ЦБ РФ.

4. Сдача — приемка выполненных работ

Чтобы максимально защитить интересы IT бизнеса мы рекомендуем прописывать в договорах строгие и четкие правила сдачи приемки выполненных работ по разработке сайта.

В частности, предусмотреть условие об автоматической приемке, согласно которому работы считаются принятыми заказчиком по акту выполненных работ, если в течение 5 календарных дней с даты направления акта от заказчика не поступят мотивированные возражения.

В договоре стоит прописать, что акты выполненных работ могут передаваться по электронной почте, и это будет признаваться имеющим юридическую силу. Но для перестраховки, мы рекомендуем дублировать отправку актов заказчику в бумажном виде по почте.

Если заказчик имеет возражения и отказывается от подписания акта, то в этом случае он обязан составить официальный мотивированный отказ от приемки работ на официальном бланке с указанием объективных причин и оснований от приемки выполненных работ и направить его официально исполнителю. В противном случае мотивированный отказ будет признаваться не составленным и не направленным надлежащим образом, а значит не будет иметь юридической силы.

5. Разбивать выполнение работ по этапам

Если договор предполагает разработку большого проекта в течение длительного времени на значимую сумму, то в этом случае лучше всего разбить в договоре выполнение работ на этапы с указанием стоимости каждого этапа и сроков его выполнения.

Это поможет защитить интересы IT компании при возникновении спорных ситуаций с заказчиком, а также при расторжении договора. В этом случае по условиям договора будет четко определено, за какие этапы и сколько должен заплатить заказчик.

Сдавать результаты работ также лучше всего по этапам, закрывая каждый актом выполненных работ.

Кроме этого, сдача конкретного этапа по акту означает, что работы приняты и заказчик уже не вправе требовать внесения корректировок в него спустя какое-то время, находясь на другом этапе. Это условие работает в интересах разработчиков и защищает их от излишних корректировок уже сданных результатов работ.

6. Фиксация правил коммуникации по договору

Конечно, чаще всего после заключения договора заказчик и исполнитель общаются неформально, задания по договору направляются в мессенджерах Telegram, WhatsApp и проч., результаты работ презентуются по Zoom без какой-либо документальной фиксации и тому подобные истории.

Но когда клиенты приходят к нам с такими историями для подачи исков в суд, то здесь мы сталкиваемся с проблемой доказывания исполнения обязательств по договору.

Хорошо, если у нашего клиента сохранилась электронная переписка и мы можем организовать ее нотариальное удостоверение. Но далеко не вся судебная практика признает это в качестве надлежащих доказательств, а в ряде случаев у клиента на руках даже нет и этого.

Мы понимаем, что в современном мире избежать деловые коммуникации через мессенджеры практически не реально. Поэтому мы рекомендуем фиксировать данный способ обмена уведомлениями и документами в тексте договора.

Но для лучшей защиты IT разработчиков существенные и важные уведомления и документы (например, акты выполненных работ) стоит направлять официально по почте в адрес заказчика, или хотя бы по официальной электронной почте, а не через мессенджеры.

В нашей практике есть судебные кейсы, где мы выиграли дела в пользу IT клиентов, имея на руках лишь переписку в WhatsApp, но это потребовало гораздо больших временных затрат, увеличило стоимость услуг судебных юристов в два раза, привело к дополнительным расходам на услуги нотариуса, а также создало серьезные риски проигрыша спора, т. к. не каждый суд признает такую переписку в качестве юридически значимой.

7. Арбитражная оговорка по договору

Не зависимо от того, где зарегистрирована ваша компания и заказчик, следует всегда прописывать договорную подсудность — Арбитражный суд г. Москвы.

Связано это с тем, что судьи именно в этом суде имеют многосторонний опыт и достаточную квалификацию в области IT, чтобы рассматривать споры по различным IT вопросам. В регионах такие дела в принципе рассматриваются редко. И именно арбитраж Москвы чаще всего признает электронную переписку, мессенджеры и проч. в качестве доказательств.

Напоследок стоит отметить, что лучше потратить время и ресурсы и один раз разработать качественный договор для IT компании, чтобы защитить свои интересы, а также заодно выстроить все бизнес-процессы таким образом, чтобы не терять деньги. Тем более не стоит создавать риски потери прибыли из-за отсутствия корректно-оформленных юридических документов.