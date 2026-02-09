Новый инструмент для пополнения бюджета или государственная стратегия на изменение налогового менталитета у бизнеса?

Как работает система:

1. ФНС вменяет нарушение НП по сделке с контрагентом, подтверждая ее нереальность, фиктивность и, порой, подтверждая «техничность» самого контрагента.

2. Материалы проверки передаются прокурору для защиты публичных интересов.

3. Прокурор в суде требует признать сделку ничтожной и взыскать суммы в доход РФ.

4. Суд взыскивает средства СОЛИДАРНО с участников сделки.



На основе свежей практики (дела А72-13241/2024; А79-4318/2023; А65-1815/2025, суммы взыскания от 98 тыс. до 22,8 млн руб.):

• Ключевой вывод суда: «Согласованные действия направлены на обход конституционной обязанности платить налоги... противоречат основам правопорядка».

• Срок для подачи таких исков от прокуратуры — до 10 лет. При этом Суды отклоняют стандартные доводы о «должной осмотрительности», или «подаче уточнённой декларации», если доказана фиктивность сделки и умысел (а они доказаны, если решение налогового органа устояло).



ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА:

ИМХО это не просто ужесточение контроля. Это — попытка фундаментального сдвига в менталитете. Риск налогового нарушения перестаёт быть индивидуальным. Он становится сетевым, затрагивая всех контрагентов в сделке. Так, как мне хочется думать, государство системно стимулирует честность и прозрачность, делая недобросовестное поведение экономически невыгодным для всех участников рынка, а не только для самого налогоплательщика.



Старый инструмент при умном применении звучит по-особенному, согласитесь?