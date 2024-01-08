Кандидат на должность главного бухгалтера вышел на собеседование во время пробежки. Чем закончился эксперимент

Подготовка к собеседованию, сами собеседования – это работа по поиску работы. Я провела сотни собеседований с бухгалтерами и могу многое рассказать об этом опыте.
На собеседованиях сразу видно тех соискателей, которые настроены серьезно. С ними происходит качественный контакт. Но, случаи бывают разные.
Мы по подбору работаем в культуре взаимного уважения и не звоним соискателям без предварительного согласования в мессенджерах времени для нашего аудио- или видеособеседования.
К собеседованию мы готовимся, изучаем резюме, функционал и предыдущие места работы кандидата.
Видеособеседования мы проводим в деловом внешнем виде, в хорошо освещенных помещениях, время всегда выделяем с запасом.
И если кандидат пришел нам собеседование из неурочного места — кафе, управляя автомобилем в движении (!), или из укромного уголка на текущем месте работы, где можно говорить только шепотом — мы всегда предложим перенести встречу.
Так как понимаем, что собеседование это интеллектуальный труд, важны фокусировка, общий настрой, и контакт с рекрутером.
Однажды на одном из наших собеседований произошел очень интересный случай.
Кандидат на должность главного бухгалтера в компанию по бухгалтерскому аутсорсингу вышла на видеоинтервью с нашим HR-директором, находясь на пробежке в парке и в полной спортивной экипировке.
HR-директор решила не переносить интервью, а пронаблюдать поведение кандидата в таких условиях.
Не с целью провести первоначальную оценку компетенций, было очевидно, что с этим кандидатом будет сложно сработаться. А с целью именно изучить демонстрируемое соискателем поведение, которое не соответствовало месту и целям встречи.
Кандидат, не прерывая видеозвонок, легкой трусцой добежала до ближайшего кафе, расположилась там, сделала заказ официанту. И все это наблюдал HR-директор в «прямом эфире».
Эксперимент по наблюдению был остановлен в тот момент, когда кандидату принесли его вкусный кофейный напиток — латте на кокосовом с клубничным сиропом, соискатель поставила бокал с напитком, заслонив камеру телефона, в котором, напомню, на видеозвонке был HR-директор, и смачно прихлебнула через трубочку все три слоя латте)))
HR-директор вежливо завершила интервью, попрощалась и отправила кандидату отказ через сайт HeadHunter.
Вывод: подходить к собеседованию серьезно – выгодно для соискателя, это его возможности.
А портить свое же собеседование несерьезным отношением – отсекать себе возможности.
Вопросы к читателям:
Как вы проходили собеседования? Затянулся ли ваш поиск работы? Почему? Или вы быстро нашли работу? Почему? Как вели себя работодатели? Есть лиму вас есть вопросы к процессу общения работодателей и соискателей?
Пишите в комментариях, я буду комментировать как бухгалтер, работодатель и рекрутер. Мы проведем анализ кейсов и разложим все по полочкам.
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Комментарии12
Задавайте вопросы, рассказываете свои кейсы,
И забыла спросить - какие вам собеседования нравятся больше -- онлайн, или когда надо приходить в офис?
Добрый день! А разве на собеседования приходят не с серьезным настроем? Шутки ради пришли?)) Или вы что-то другое имели в виду?
Да, у соискателей не всегда есть мотивация – трудоустроиться. Некоторые выходят для того чтобы рынок посмотреть, некоторые чтобы самооценку повысить.
Трудовая мотивация – это очень интересная история, как раз-таки на первом собеседовании с профессиональным эйчаром необходимо вычислить эту трудовую мотивацию.
Для этого надо задавать соответствующий вопрос. Он очень простой. И очень эффективный.
Иногда, для того чтобы понять мотивацию труда конкретного соискателя, даже вопрос задавать не надо. Несерьезность, выражающаяся в неподготовленности и подобном поведении, которое демонстрирует соискатель, говорят сами за себя.
Тогда мы задаем пару вежливых вопросов, благодарим за уделённое время и прощаемся с кандидатом, не переводя его на следующие этап подбора и оценки.
как интересно, не задумывалась об этом. Была на парочке собеседований, где как раз HR-служба демонстрировала отсутствие заинтересованности. Было понятно, что вакансии или нет, или она уже занята, а собеседование проводят номинально.
А на одном собеседовании HR проявила себя, как гуру-психологиня - спросила: какое животное у меня есть (жил тогда мопс), а узнав об этом спросила "вы себя отожествляете с этой породой?". На что получила закономерный ответ, да, я также мило храплю и улюлюкаю во сне. Собственно на этом я и закончила наше общение))
да, периодически приходят люди, из общения с которыми понимаешь, что работа им не нужна. Может, родственники заставляют работу искать, может быть, ожидают каких-то неземных условий... Некоторые даже не особо и скрывают свои помыслы - рассказывают, что сдают квартиры, в деньгах не нуждаются, вот увидели вакансию рядом с домом, решили сходить.
И имеют полное право на такое поведение.
Это рынок, рынок труда, тут каждый ищет свое, и у всех своя цель.
Думаю, что когда человек честно с порога говорит, что в деньгах не нуждается, это лучше, если бы он не осознавал, что ищет для себя что-то не напряжное, чтоб мозги не заржавели и вел бы себя как соискатель из моего кейса.
Нетворкинг - это вещь! Собеседование, даже если ты не заинтересован в вакансии - это нетворкинг, полезный, как прокачка в переговорах, так и обмен контактами на будущее.
На собеседовании важно все: вербальное и не вербальное общение как соискателя так работодателя.
Рынок труда претерпел глобальные изменения: появилось широкое использование онлайн возможностей. Специалисты живущие не в крупных мегаполисах получили возможность к должностям в ЛЮБЫХ компаниях.
Поэтому у работника появился выбор.
Но именно выбор сотрудничества/работы, а не свободного расписания и работы между событиями этого расписания.
Согласна на 1000%.
Да, готовлю небольшой текст о разнице фриланса и удаленной работы.
Изучаю материалы на этот счёт.
Есть серьезное непонимание, что фриланс и удаленная работа отличаются, как день и ночь.
🤦♀️