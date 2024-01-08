Кандидат на должность главного бухгалтера вышел на собеседование во время пробежки. Чем закончился эксперимент

Эксперимент по наблюдению был остановлен в тот момент, когда кандидату принесли его вкусный кофейный напиток — латте на кокосовом с клубничным сиропом, соискатель поставила бокал с напитком, заслонив камеру телефона, в котором, напомню, на видеозвонке был HR-директор, и смачно прихлебнула через трубочку все три слоя латте.

Подготовка к собеседованию, сами собеседования – это работа по поиску работы. Я провела сотни собеседований с бухгалтерами и могу многое рассказать об этом опыте.

На собеседованиях сразу видно тех соискателей, которые настроены серьезно. С ними происходит качественный контакт. Но, случаи бывают разные.

Мы по подбору работаем в культуре взаимного уважения и не звоним соискателям без предварительного согласования в мессенджерах времени для нашего аудио- или видеособеседования.

К собеседованию мы готовимся, изучаем резюме, функционал и предыдущие места работы кандидата.

Видеособеседования мы проводим в деловом внешнем виде, в хорошо освещенных помещениях, время всегда выделяем с запасом.

И если кандидат пришел нам собеседование из неурочного места — кафе, управляя автомобилем в движении (!), или из укромного уголка на текущем месте работы, где можно говорить только шепотом — мы всегда предложим перенести встречу.

Так как понимаем, что собеседование это интеллектуальный труд, важны фокусировка, общий настрой, и контакт с рекрутером.

Однажды на одном из наших собеседований произошел очень интересный случай. Кандидат на должность главного бухгалтера в компанию по бухгалтерскому аутсорсингу вышла на видеоинтервью с нашим HR-директором, находясь на пробежке в парке и в полной спортивной экипировке. HR-директор решила не переносить интервью, а пронаблюдать поведение кандидата в таких условиях. Не с целью провести первоначальную оценку компетенций, было очевидно, что с этим кандидатом будет сложно сработаться. А с целью именно изучить демонстрируемое соискателем поведение, которое не соответствовало месту и целям встречи. Кандидат, не прерывая видеозвонок, легкой трусцой добежала до ближайшего кафе, расположилась там, сделала заказ официанту. И все это наблюдал HR-директор в «прямом эфире». Эксперимент по наблюдению был остановлен в тот момент, когда кандидату принесли его вкусный кофейный напиток — латте на кокосовом с клубничным сиропом, соискатель поставила бокал с напитком, заслонив камеру телефона, в котором, напомню, на видеозвонке был HR-директор, и смачно прихлебнула через трубочку все три слоя латте)))

HR-директор вежливо завершила интервью, попрощалась и отправила кандидату отказ через сайт HeadHunter.

Вывод: подходить к собеседованию серьезно – выгодно для соискателя, это его возможности. А портить свое же собеседование несерьезным отношением – отсекать себе возможности.

Вопросы к читателям:

Как вы проходили собеседования? Затянулся ли ваш поиск работы? Почему? Или вы быстро нашли работу? Почему? Как вели себя работодатели? Есть лиму вас есть вопросы к процессу общения работодателей и соискателей?

Пишите в комментариях, я буду комментировать как бухгалтер, работодатель и рекрутер. Мы проведем анализ кейсов и разложим все по полочкам.

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