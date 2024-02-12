Логотип Виктория Хорцева
Виктория Хорцева
Бухгалтеры

Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?

Действительно ли работодателей интересует с искренним ли интересом бухгалтер будет заказывать канцтовары?
74 39
Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?

IQ — уровень интеллекта это способность в частном видеть общее, а в общем – частное.

EQ — эмоциональный интеллект — это способность распознавать свои эмоции и эмоции других людей, брать в управление свои эмоции и эмоции других.

Эта информация не из энциклопедии, это мое личное понимание терминов.

Так что из них важнее — IQ или EQ? Нет ответа.

Но, каким бы вы не были высокоинтеллектуальным человеком, если вы не справляетесь со своими эмоциями, истерите или замыкаетесь, например, в обычных бытовых или рабочих обстоятельствах – шанс продемонстрировать ваш интеллект стремится к нулю.

И умные работодатели это давно раскусили. С помощью, конечно же, крутых специалистов по управлению персоналом (HR-специалистов). При приеме на работу теперь проверяют не только твёрдые навыки, но и мягкие навыки, в том числе и эмоциональные интеллект.

Ещё более продвинутые работодатели проверяют эмоциональные интеллект не с помощью тестов, а с помощью методики «исследование» и проводят кейс-интервью. При этой методике соискателю предлагается разобрать какую-то рабочую ситуацию, пояснить как он будет действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Например, мы при оценке соискателей на должность главного бухгалтера в бухгалтерский аутсорсинг даем такой кейс: клиент не соглашается с суммой налога, отказывается платить такую сумму налогов бюджет. Какие будут ваши действия в такой ситуации?

И мы внимательно слушаем ответы соискателей. Кроме хардов — предоставить клиенту обоснованный расчёт, поясняющий досконально сумму налога, мы внимательно слушаем софты кандидата, и фиксируем как он справится со своими эмоциями в этой ситуации и как он справится с эмоциями клиента.

Важно отметить, что собеседование очень ограничено по времени, и распаковать всю мощь эмоционального интеллекта соискателя невозможно за короткое время. Но, яркие маркеры отсутствия эмоционального интеллекта можно увидеть сразу.

Описывать маркеты здесь не буду, это наша профессиональная и коммерческая тайна.

Но, существуют работодатели, которые под эмоциональным интеллектом понимают такой термин как эмпатия. Так и пишут в вакансиях «Нам требуется эмпат».

Это неверно по двум обстоятельствам:

  1. Эмпатия — это острое ощущение чужих чувств и эмоций, и мгновенное присоединение к ним. Вот пришел клиент в плохом настроении эмпат тут же начнёт испытывать точно такое же плохое настроение. Или идёт эмпат по улице и видит – человек плачет. И через секунду они уже плачут вместе. Человек проживает свое горе, а эмпат проживает его горе вместе с ним. В работе с такой остротой ощущения и скоростью присоединения к чужим эмоциям далеко не уехать.

  2. Есть такое понятие — задачи должности и всегда надо понимать в каком ключе эмпат должен применять свою эмпатию для выполнения задач должности. И как работодатель будет проверять эмпатию на собеседовании. Чаще всего у работодателей нет ответа на эти вопросы. Им просто нужен эмпат )))

Привожу комментарий нашего крутого HR-директора Виолетты Олейник, который она дала в моем Telegram канале «БухБизнес.Реальный.Мой». Мы там разбирали вакансию, в которой было указано требование к соискателю – эмпат.

Кстати, те кто не знаком со мной, переходите в канал, я там записала 100500 «кружочков» на тему эмпатии и подбора, будем знакомится и общаться!

Как работодатель будет проверять эмпатию? Какими методиками исследовать наличие эмпатии у кандидата?

И что работодатель вкладывает в этот термин?

Например: готовность активно слушать человека в поездке, или с искренним интересом заказывать канцтовары? Или уважительно относиться или не перебивать руководителя? Или задавать открытые вопросы арендодателю?

Виолетта Олейник, HRD и HRBP «Директор Доволен».

Безусловно, высокий уровень эмоционального интеллекта, как и высокий уровень интеллекта, отличные компетенции для человека, который хочет продвинуться в своей профессии.

И развивая эти свои качества — соискатель существенно увеличивает свои шансы на трудоустройство в компанию мечты на желанную должность.

Даже если работодатель не имеет инструментов проверить компетенции соискателя с точки зрения EQ,  но, заявляет такие требования в вакансии просто потому, что это ультра-модно.

Как думаете, коллеги, есть у вас EQ? Нужен он для работы? Удается вам его применять? И как у ваших коллег по работе с этим делом?

Начать дискуссию

Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-20 курсов по финансовой аналитике в 2024 году

В подборке мы рассмотрим платные и бесплатные онлайн-курсы по финансовой аналитике, которые помогут вам стать профессионалом в этой сфере.

ТОП-20 курсов по финансовой аналитике в 2024 году
4

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзор судебной практики

Верховный суд: нужно начислять договорную неустойку в период моратория

На обязательство, срок поэтапного платежа по которому наступил уже после введения банкротного моратория, можно начислять неустойку.

18
Трудовые отношения

🎓Вебинар: Что срочно изменить в кадровых документах из-за свежего постановления КС РФ. 14 февраля в 15:00 мск!

Внесите изменения в ЛНА по кадрам и в трудовые договоры, чтобы не нарушать права сотрудников по новым требованиям ТК РФ и Постановлениям КС РФ. Суды и инспекторы уже руководствуются новыми правилами.

420

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель

Пятничка подкралась незаметно. Это значит, что пора Напрягать мозги!

🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель
6
71
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Бухгалтерский аутсорсинг

Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера

Разберем в статье, какие шаги предпринять, чтобы разместить продающее объявление на Авито и привлечь клиентов.

Почему не работают объявления на Авито у бухгалтера
53
Акцизы

Производители слабоалкогольных коктейлей попросили снизить акцизы

Если применять новую методику расчета акцизов, средняя стоимость алкогольных коктейлей крепостью до семи градусов вырастет с 241 до 538 рублей.

50

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Виктория Хорцева
Виктория Хорцева
Бухгалтеры

Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?

Действительно ли работодателей интересует с искренним ли интересом бухгалтер будет заказывать канцтовары?

Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?
74
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Оплачивать ли 23 февраля при расчете отпускных?

Здравствуйте! Сотрудник написал заявление на отпуск с 15 февраля по 28 февраля. Праздничный день 23 февраля, я ему за 13 дней отпускные оплачиваю (за 23 не плачу?) И  у него получается останется не 14 дней отпуска, а 15  дней, которые я  оплачу когда он в след.раз в отпуск пойдет ? Все верно?

4
60
Инвестиционный вычет

За долгосрочные сбережения можно получать налоговые вычеты

Участники программы долгосрочных сбережений получат единый налоговый вычет до 400 тысяч рублей в год. Кабмин одобрил поправки в НК.

154
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

🔥Подводим итоги конкурса «Клерк из скрепок», который мы проводили всю рабочую неделю! Сегодня в 17:00 победители получат билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Напомним, разыгрываем 1 офлайн и 4 онлайн билета! Давайте посмотрим все варианты участников. Какие победят, как думаете?

Итоги конкурса «Клерк из скрепок». Кто сегодня получит билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?
12
80
Ведение бизнеса

MBA Forum 2024 приглашает участников рынка бизнес-образования обсудить эффективные стратегии

MBA Forum 2024 станет одним из главных событий рынка бизнес-образования. Эксперты и практики бизнеса обсудят разработку адаптивных бизнес-стратегий, поиск источников роста, новых технологий для развития компаний и создания сильных команд.

MBA Forum 2024 приглашает участников рынка бизнес-образования обсудить эффективные стратегии
42
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Как развивать бизнес? Базовые советы

Для многих предпринимателей развитие бизнеса — это про рост продаж и увеличение выручки. Однако на этом пути встречаются и другие, менее очевидные проблемы.

Как развивать бизнес? Базовые советы
27

Разборы законов

1 158
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

На инвестициях зарабатывает больше 30 млн россиян

С 2022 года на рынке ценных бумаг наблюдается высокая волатильность, но это не отпугнуло частных инвесторов. Их число начало в январе 2024 года выросла на 500 тысяч человек.

5
104
Налог на имущество организаций

До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

28 февраля истекает срок уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов за 2023 год.

256
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Наша красная скрепка может теперь жить на вашей телефонной заставке! Наши дизайнеры решили сделать вам подарок и начали рисовать обои для телефонов. Хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой. Придумайте идею — получите заставку!

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»
10
110
Логотип Астрал
Астрал
Индивидуальный предприниматель

Выбор налогообложения для ИП

В наше время возможность начать предпринимательскую карьеру открыта для всех, несмотря на пол, возраст или социальный статус. Часто в качестве формата для ведения бизнеса выбирают статус индивидуального предпринимателя. Однако здесь не обходится без ряда сложных вопросов, среди которых выбор подходящей налоговой системы для ИП.

Выбор налогообложения для ИП
45
Валютный контроль

Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.

206
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое может вести бизнес и получать с него доход. Зарегистрировать ИП вправе почти любой дееспособный гражданин РФ или иностранец с российской пропиской. Разбираем, как самостоятельно открыть ИП в 2024 году.

Как открыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
671

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым

Жил-был программист. Вернее, жил-то он жил, но нас больше интересует его работа. Работал он на одной фирме, которая занималась производством и оптовой торговлей. Был он там долгие годы единственным и неповторимым.

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым
2
186
Социальный вычет

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.

666