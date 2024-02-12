Зачем руководители проверяют сотрудников на эмоциональный интеллект. Что они хотят узнать?

Действительно ли работодателей интересует с искренним ли интересом бухгалтер будет заказывать канцтовары?

IQ — уровень интеллекта это способность в частном видеть общее, а в общем – частное.

EQ — эмоциональный интеллект — это способность распознавать свои эмоции и эмоции других людей, брать в управление свои эмоции и эмоции других.

Эта информация не из энциклопедии, это мое личное понимание терминов.

Так что из них важнее — IQ или EQ? Нет ответа.

Но, каким бы вы не были высокоинтеллектуальным человеком, если вы не справляетесь со своими эмоциями, истерите или замыкаетесь, например, в обычных бытовых или рабочих обстоятельствах – шанс продемонстрировать ваш интеллект стремится к нулю.

И умные работодатели это давно раскусили. С помощью, конечно же, крутых специалистов по управлению персоналом (HR-специалистов). При приеме на работу теперь проверяют не только твёрдые навыки, но и мягкие навыки, в том числе и эмоциональные интеллект.

Ещё более продвинутые работодатели проверяют эмоциональные интеллект не с помощью тестов, а с помощью методики «исследование» и проводят кейс-интервью. При этой методике соискателю предлагается разобрать какую-то рабочую ситуацию, пояснить как он будет действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Например, мы при оценке соискателей на должность главного бухгалтера в бухгалтерский аутсорсинг даем такой кейс: клиент не соглашается с суммой налога, отказывается платить такую сумму налогов бюджет. Какие будут ваши действия в такой ситуации?

И мы внимательно слушаем ответы соискателей. Кроме хардов — предоставить клиенту обоснованный расчёт, поясняющий досконально сумму налога, мы внимательно слушаем софты кандидата, и фиксируем как он справится со своими эмоциями в этой ситуации и как он справится с эмоциями клиента.

Важно отметить, что собеседование очень ограничено по времени, и распаковать всю мощь эмоционального интеллекта соискателя невозможно за короткое время. Но, яркие маркеры отсутствия эмоционального интеллекта можно увидеть сразу.

Описывать маркеты здесь не буду, это наша профессиональная и коммерческая тайна.

Но, существуют работодатели, которые под эмоциональным интеллектом понимают такой термин как эмпатия. Так и пишут в вакансиях «Нам требуется эмпат».

Это неверно по двум обстоятельствам:

Эмпатия — это острое ощущение чужих чувств и эмоций, и мгновенное присоединение к ним. Вот пришел клиент в плохом настроении эмпат тут же начнёт испытывать точно такое же плохое настроение. Или идёт эмпат по улице и видит – человек плачет. И через секунду они уже плачут вместе. Человек проживает свое горе, а эмпат проживает его горе вместе с ним. В работе с такой остротой ощущения и скоростью присоединения к чужим эмоциям далеко не уехать. Есть такое понятие — задачи должности и всегда надо понимать в каком ключе эмпат должен применять свою эмпатию для выполнения задач должности. И как работодатель будет проверять эмпатию на собеседовании. Чаще всего у работодателей нет ответа на эти вопросы. Им просто нужен эмпат )))

Привожу комментарий нашего крутого HR-директора Виолетты Олейник, который она дала в моем Telegram канале «БухБизнес.Реальный.Мой». Мы там разбирали вакансию, в которой было указано требование к соискателю – эмпат.

Кстати, те кто не знаком со мной, переходите в канал, я там записала 100500 «кружочков» на тему эмпатии и подбора, будем знакомится и общаться!

Как работодатель будет проверять эмпатию? Какими методиками исследовать наличие эмпатии у кандидата? И что работодатель вкладывает в этот термин? Например: готовность активно слушать человека в поездке, или с искренним интересом заказывать канцтовары? Или уважительно относиться или не перебивать руководителя? Или задавать открытые вопросы арендодателю? Виолетта Олейник, HRD и HRBP «Директор Доволен».

Безусловно, высокий уровень эмоционального интеллекта, как и высокий уровень интеллекта, отличные компетенции для человека, который хочет продвинуться в своей профессии.

И развивая эти свои качества — соискатель существенно увеличивает свои шансы на трудоустройство в компанию мечты на желанную должность.

Даже если работодатель не имеет инструментов проверить компетенции соискателя с точки зрения EQ, но, заявляет такие требования в вакансии просто потому, что это ультра-модно.

Как думаете, коллеги, есть у вас EQ? Нужен он для работы? Удается вам его применять? И как у ваших коллег по работе с этим делом?