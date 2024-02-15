Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?

Я обожаю цифры. Для меня в них магия. Точность и красота.

Ведь цифра «2» — это два. Всегда. Не три, не один, а именно два, что ты с ней не делай.

На цифры можно опереться. Они сильные, смелые и честные.

Не то что слова.

Вот слово «кисть» одно, а значений у него — три!

Или, к примеру, слова «переносица» или «переносится». Ну, такое )))

И даже «ДА» это иногда «да», а иногда «нет», и иногда — «может быть»!

Для слов всегда важен контекст. Важна интонация. И когда слов не хватает — еще нужны эмодзи 😈😱☹️🤬😝

С цифрами такого нет. С цифрами у меня безусловная любовь!

И я обожаю обрабатывать цифры, кропотливо сводить цифры из учета в отчет, в моей любименькой одинэсочке.

И особенно люблю делать баланс ❤️

И когда баланс сошелся — я испытываю просто неподдельную радость, любовь и удовлетворение.

Хоп! и все циферки встали по своим местам ❤️

Каждую циферку я знаю, каждую могу расшифровать.

И для меня это — нереальная красота!

Но, подкину ложку дегтя в бочку меда своей любви. Есть очень важный закон. Непреложный закон бухгалтерского бытия:

Если баланс сразу не сошёлся, значит в нём есть ошибка. Следствие: если баланс сошёлся — ошибок две.

Аха-ха-ха-хаааа)))

А как вы относитесь к цифрам? Любите видеть стройные данные, сделанные вашими руками и интеллектом?

Или ненавидите?

Или люблю-ненавижу?

Поделитесь в комментариях 🙏

И с днем влюбленных нас!

Есть рационализаторское предложение!

Давайте объявим 15 февраля Днем влюбленных в бухучет!

Как вам?! Берем?

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