Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?

Я обожаю цифры. Для меня в них магия. Точность и красота.
Ведь цифра «2» — это два. Всегда. Не три, не один, а именно два, что ты с ней не делай.
На цифры можно опереться. Они сильные, смелые и честные.
Не то что слова.
Вот слово «кисть» одно, а значений у него — три!
Или, к примеру, слова «переносица» или «переносится». Ну, такое )))
И даже «ДА» это иногда «да», а иногда «нет», и иногда — «может быть»!
Для слов всегда важен контекст. Важна интонация. И когда слов не хватает — еще нужны эмодзи 😈😱☹️🤬😝
С цифрами такого нет. С цифрами у меня безусловная любовь!
И я обожаю обрабатывать цифры, кропотливо сводить цифры из учета в отчет, в моей любименькой одинэсочке.
И особенно люблю делать баланс ❤️
И когда баланс сошелся — я испытываю просто неподдельную радость, любовь и удовлетворение.
Хоп! и все циферки встали по своим местам ❤️
Каждую циферку я знаю, каждую могу расшифровать.
И для меня это — нереальная красота!
Но, подкину ложку дегтя в бочку меда своей любви. Есть очень важный закон. Непреложный закон бухгалтерского бытия:
Если баланс сразу не сошёлся, значит в нём есть ошибка. Следствие: если баланс сошёлся — ошибок две.
Аха-ха-ха-хаааа)))
А как вы относитесь к цифрам? Любите видеть стройные данные, сделанные вашими руками и интеллектом?
Или ненавидите?
Или люблю-ненавижу?
Поделитесь в комментариях 🙏
И с днем влюбленных нас!
Есть рационализаторское предложение!
Давайте объявим 15 февраля Днем влюбленных в бухучет!
Как вам?! Берем?
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Комментарии4
Виктория))) про баланс ... давно не встречала ситуации, когда баланс не сходится😀
Значит, в нем 2 ошибки )))
Хороший пост! ). Но ведь праздник объявили небогоугодным) Как нам теперь быть любимыми? Только в день Февроньи?
"Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных снисхождению, но главное ее свойство - всё возвышать и облагораживать". Даже цифры