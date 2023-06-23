Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

На прошлой неделе «Клерк» поехал на один день в тур по красотам Краснодарского края, неподалеку от Геленджика. Расскажу вам про древние дольмены, Голубую бездну и ноу-хау пляжа в Прасковеевке.

Привет. Я редактор Александр Самарин — делюсь своими впечатлениями от поездки с коллегами. Еще один прекрасный взгляд на поездку можете почитать у моей коллеги Елены Ярушкиной.

Стартуем. Водопады и дольмены реки Жане

Три часа утренней поездки на автобусе из Краснодара, и вот мы прибыли к нашей первой точке. Четыре часа мы ходили вдоль реки, смотрели на дольмены и восхищались местными красотами. Встретил нас такой великолепный вид:

фото: Александр Самарин

Первым делом двинулись к водопадам. Тут действительно есть на что посмотреть и успокоиться морально. Напряжения здесь не чувствуешь — ты будто в бережных руках природы.

фото: Александр Самарин

После водопадов двинулись к самим древним дольменам. По разным оценкам им от 7 до 4 тысяч лет до нашей эры.

Такой «возраст» тяжело осознать. Вроде смотришь, обычные камни, а вот нет, не такие уж и обычные. Мне лично было рядом с ними не по себе.

фото: Александр Самарин

Есть много разных теорий того, как появились эти дольмены и для чего они были нужны. Основная — что это погребальная. В них проводили разные ритуалы, да и до сих пор проводят.

Фото: Александр Самарин

Также мы наткнулись на разрушенный дольмен, который уже оброс мхом.

Ссылки на шортсы с поездки оставлю так.

Видео

Фото Александр Самарин

Дальше мы двинулись покушать в чаще леса (там есть кафе), а потом поехали к Голубой бездне. По пути нас застал дождь, но это не помешало нам прекрасно провести время.

Видео

Фото: Александр Самарин

Продолжаем. Голубая бездна

Это место я бы назвал никак иначе, как релаксирующим.

Фото: Александр Самарин

После небольшого марш-броска в километр, мы прибыли к одному из обрывов, откуда открывается потрясающий вид на море.

Фото: Александр Самарин

Посидели немного, посмотрели на эту внеземную красоту, и двинулись в нашу последнюю точку — пляж в Прасковеевке, где стоит скала «Парус».

Последний рывок. Пляж, раковина три в одном

За этот день мы прошли в среднем 15-16 километров. Пора отдохнуть на пляже, позагорать и нырнуть в теплое море.

Видео

Вдалеке виднеется сама скала «Парус» — только посмотрите, какая высокая и красивая. Дабы не дискредитировать образ сотрудников в купальниках, я оставлю эти видеоматериалы в тайном архиве.

Перед обратной дорогой мы решили зайти в платную уборную (30 рублей с человека, на минуточку). Если вы когда-нибудь здесь будете — обязательно посетите, недалеко от пляжа. Вы обнаружите ноу-хау — раковины три в одном. Эдакая отечественная разработка. аналоговнет

Фото: Максим Корнев

Помыть руки нам, к сожалению или счастью, не удалось. Мы не смогли победить эту гениальную конструкцию, но думаем, что в комментариях вы можете предложить свои способы, как этим можно пользоваться.



Отдых вышел потрясающий, всем рекомендую (за исключением раковин).



Такие дела. Оставляйте комментарии, делитесь мыслями, а «Клерк» идет дальше работать и радовать вас новыми статьями и новостями.