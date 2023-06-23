Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

Привет. Я редактор Александр Самарин — делюсь своими впечатлениями от поездки с коллегами. Еще один прекрасный взгляд на поездку можете почитать у моей коллеги Елены Ярушкиной.
Стартуем. Водопады и дольмены реки Жане
Три часа утренней поездки на автобусе из Краснодара, и вот мы прибыли к нашей первой точке. Четыре часа мы ходили вдоль реки, смотрели на дольмены и восхищались местными красотами. Встретил нас такой великолепный вид:
фото: Александр Самарин
Первым делом двинулись к водопадам. Тут действительно есть на что посмотреть и успокоиться морально. Напряжения здесь не чувствуешь — ты будто в бережных руках природы.
После водопадов двинулись к самим древним дольменам. По разным оценкам им от 7 до 4 тысяч лет до нашей эры.
Такой «возраст» тяжело осознать. Вроде смотришь, обычные камни, а вот нет, не такие уж и обычные. Мне лично было рядом с ними не по себе.
Есть много разных теорий того, как появились эти дольмены и для чего они были нужны. Основная — что это погребальная. В них проводили разные ритуалы, да и до сих пор проводят.
Также мы наткнулись на разрушенный дольмен, который уже оброс мхом.
Ссылки на шортсы с поездки оставлю так.
Дальше мы двинулись покушать в чаще леса (там есть кафе), а потом поехали к Голубой бездне. По пути нас застал дождь, но это не помешало нам прекрасно провести время.
Продолжаем. Голубая бездна
Это место я бы назвал никак иначе, как релаксирующим.
После небольшого марш-броска в километр, мы прибыли к одному из обрывов, откуда открывается потрясающий вид на море.
Фото: Александр Самарин
Посидели немного, посмотрели на эту внеземную красоту, и двинулись в нашу последнюю точку — пляж в Прасковеевке, где стоит скала «Парус».
Последний рывок. Пляж, раковина три в одном
За этот день мы прошли в среднем 15-16 километров. Пора отдохнуть на пляже, позагорать и нырнуть в теплое море.
Вдалеке виднеется сама скала «Парус» — только посмотрите, какая высокая и красивая. Дабы не дискредитировать образ сотрудников в купальниках, я оставлю эти видеоматериалы в тайном архиве.
Перед обратной дорогой мы решили зайти в платную уборную (30 рублей с человека, на минуточку). Если вы когда-нибудь здесь будете — обязательно посетите, недалеко от пляжа. Вы обнаружите ноу-хау — раковины три в одном. Эдакая отечественная разработка.
аналоговнет
Помыть руки нам, к сожалению или счастью, не удалось. Мы не смогли победить эту гениальную конструкцию, но думаем, что в комментариях вы можете предложить свои способы, как этим можно пользоваться.
Отдых вышел потрясающий, всем рекомендую (за исключением раковин).
Такие дела. Оставляйте комментарии, делитесь мыслями, а «Клерк» идет дальше работать и радовать вас новыми статьями и новостями.
Комментарии2
Светлана Федоренко
Поездка была заряжающая и потрясающая))) Природа - это так красиво, а вид в Голубую бездну - завораживает, и цвет моря там необыкновенный. Коллеги, спасибо за такую возможность)))
Мария Еленевская
Я, наконец, увидела эту легендарную раковину, а то одни разговоры)))