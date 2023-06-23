Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Black_Moon
Black_Moon
Мотивация персонала

Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

На прошлой неделе «Клерк» поехал на один день в тур по красотам Краснодарского края, неподалеку от Геленджика. Расскажу вам про древние дольмены, Голубую бездну и ноу-хау пляжа в Прасковеевке.
126
Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном
Фото: Александр Самарин

Привет. Я редактор Александр Самарин — делюсь своими впечатлениями от поездки с коллегами. Еще один прекрасный взгляд на поездку можете почитать у моей коллеги Елены Ярушкиной.

Стартуем. Водопады и дольмены реки Жане

Три часа утренней поездки на автобусе из Краснодара, и вот мы прибыли к нашей первой точке. Четыре часа мы ходили вдоль реки, смотрели на дольмены и восхищались местными красотами. Встретил нас такой великолепный вид:

фото: Александр Самарин

Первым делом двинулись к водопадам. Тут действительно есть на что посмотреть и успокоиться морально. Напряжения здесь не чувствуешь — ты будто в бережных руках природы.

фото: Александр Самарин

После водопадов двинулись к самим древним дольменам. По разным оценкам им от 7 до 4 тысяч лет до нашей эры. 

Такой «возраст» тяжело осознать. Вроде смотришь, обычные камни, а вот нет, не такие уж и обычные. Мне лично было рядом с ними не по себе.

фото: Александр Самарин

Есть много разных теорий того, как появились эти дольмены и для чего они были нужны. Основная — что это погребальная. В них проводили разные ритуалы, да и до сих пор проводят.

Фото: Александр Самарин

Также мы наткнулись на разрушенный дольмен, который уже оброс мхом.

Ссылки на шортсы с поездки оставлю так.

Видео

Фото Александр Самарин

Дальше мы двинулись покушать в чаще леса (там есть кафе), а потом поехали к Голубой бездне. По пути нас застал дождь, но это не помешало нам прекрасно провести время.

Видео

Фото: Александр Самарин

Продолжаем. Голубая бездна

Это место я бы назвал никак иначе, как релаксирующим. 

Фото: Александр Самарин

После небольшого марш-броска в километр, мы прибыли к одному из обрывов, откуда открывается потрясающий вид на море.

Фото: Александр Самарин

Посидели немного, посмотрели на эту внеземную красоту, и двинулись в нашу последнюю точку — пляж в Прасковеевке, где стоит скала «Парус».

Последний рывок. Пляж, раковина три в одном

За этот день мы прошли в среднем 15-16 километров. Пора отдохнуть на пляже, позагорать и нырнуть в теплое море.

Видео

Вдалеке виднеется сама скала «Парус» — только посмотрите, какая высокая и красивая. Дабы не дискредитировать образ сотрудников в купальниках, я оставлю эти видеоматериалы в тайном архиве.

Перед обратной дорогой мы решили зайти в платную уборную (30 рублей с человека, на минуточку). Если вы когда-нибудь здесь будете — обязательно посетите, недалеко от пляжа. Вы обнаружите ноу-хау — раковины три в одном. Эдакая отечественная разработка. аналоговнет

Фото: Максим Корнев

Помыть руки нам, к сожалению или счастью, не удалось. Мы не смогли победить эту гениальную конструкцию, но думаем, что в комментариях вы можете предложить свои способы, как этим можно пользоваться.

Отдых вышел потрясающий, всем рекомендую (за исключением раковин).

Такие дела. Оставляйте комментарии, делитесь мыслями, а «Клерк» идет дальше работать и радовать вас новыми статьями и новостями.

Black_Moon

Black_Moon

Редактор

2 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип s.fedorenko
    s.fedorenko
    1 час назад

    Светлана Федоренко

    Поездка была заряжающая и  потрясающая))) Природа - это так красиво, а вид в Голубую бездну - завораживает, и цвет моря там необыкновенный. Коллеги, спасибо за такую возможность)))

  • Логотип melenevskaya
    melenevskaya
    1 час назад

    Мария Еленевская

    Я, наконец, увидела эту легендарную раковину, а то одни разговоры)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте

Не успели мы моргнуть, а неделя опять пронеслась словно комета. Давайте вспомним, что было интересного в Трибуне за эти пять дней. Подготовили для вас дайджест самых популярных постов. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте
15
Логотип Инмар (Inmar)
Инмар (Inmar)
Учет в торговле

Как упростить товароучет в розничной торговле

Товарный учет — это система. И если один элемент дает сбой, пострадать может вся цепочка, то есть бизнес рискует понести убытки или не получить планируемую прибыль. Обеспечить бесперебойную работу и минимизировать потери поможет грамотная организация товарного учета.

Как упростить товароучет в розничной торговле
75
Логотип Black_Moon
Black_Moon
Мотивация персонала

Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

На прошлой неделе «Клерк» поехал на один день в тур по красотам Краснодарского края, неподалеку от Геленджика. Расскажу вам про древние дольмены, Голубую бездну и ноу-хау пляжа в Прасковеевке.

Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном
2
126
Логотип Клерк
Клерк
Маркетинг

Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.

Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
1,2 тыс.
Логотип ElenaBoykova
ElenaBoykova
Налоговые схемы

Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах

Экономия на налогах и расходах достигается путем анализа бизнес-процессов, а также оптимизации структуры расходов компании, включая налоговые выплаты. Но все это общие фразы, а вас наверняка заинтересовала правильная схема бизнеса с конкретными примерами и цифрами, и эта статья как раз посвящена таким примерам.

Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах
5
140
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих. Подготовил обзор самых интересных законопроектов за май 2023 года.

Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права
76
Логотип Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Маркетплейсы

Бухгалтер маркетплейса. Как разобраться с проводками и налогами

Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает. Огромное количество вакансий у работодателей, которые работаю с Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Lamoda. Разберитесь в особенностях, займите эту нишу и станьте специалистом по учету на маркетплейсе и зарабатывайте больше!

Бухгалтер маркетплейса. Как разобраться с проводками и налогами
92
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Трудовое право

Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства. Часть 2

Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются по общим правилам. При этом должны быть соблюдены предъявляемые к ТД обязательные требования.

Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства. Часть 2
38
Логотип Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Мотивация персонала

Клерк на курорте или секрет успеха Клерка

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край! И поскольку Клерк из Краснодара, то и отдыхает на лучшем курорте страны. Покажу и расскажу как это было и даже выдам секрет успеха Клерка.

Клерк на курорте или секрет успеха Клерка
16
272
Читать еще