Электронная отчетность

Сдача отчетности в налоговую через интернет

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю, как сдавать отчетность через интернет и почему электронный документооборот — самый эффективный способ это сделать.

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Сдача отчетности в налоговую через интернет

Какие отчёты сдаются только в электронном виде

В 2022-м году изменились условия, при которых компании должны отчитываться в электронном формате. Отчётность по ЭДО обязали сдавать:

  • юридические лица и ИП со штатом более 100 сотрудников за предыдущий календарный год;

  • предприятия с годовым оборотом свыше 10 миллиардов рублей

Также теперь принимаются только в электронном виде:

  • бухгалтерская отчётность и декларация по НДС;

  • расчёты по страховым взносам и 6-НДФЛ, если в штате более десяти сотрудников, получающих выплаты.

Как сдавать отчётность в налоговую через интернет

Перед тем как налоговая примет отчёт, он проходит несколько этапов. Рассмотрим каждый из шагов:

  1. Отправляем документы в налоговую. Важно отметить, что датой и временем приёма будет считаться поступление файла в налоговую службу.

  2. Налоговая получает отчётность и присылает извещение.

  3. Начинается проверка отчёта. Если документ прошёл первичную проверку, вам придёт извещение о приёме.

  4. После обработки отчёта формируется извещение о вводе или уведомление об уточнении данных.

Преимущества электронного документооборота

Отчёты, передаваемые по ЭДО, удобны как предпринимателям, так и налоговой:

  • предприниматель экономит время: ему не нужно ехать в налоговую и стоять в долгих очередях;

  • у компании снижаются расходы на печать, отправку и хранение бумажных документов;

  • бухгалтерия может вести корректный учёт;

  • сотруднику налоговой не нужно перепечатывать данные из бумажного отчёта, что сводит вероятность ошибок в документах к минимуму.

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