Сдача отчетности в налоговую через интернет

Какие отчёты сдаются только в электронном виде
В 2022-м году изменились условия, при которых компании должны отчитываться в электронном формате. Отчётность по ЭДО обязали сдавать:
юридические лица и ИП со штатом более 100 сотрудников за предыдущий календарный год;
предприятия с годовым оборотом свыше 10 миллиардов рублей
Также теперь принимаются только в электронном виде:
бухгалтерская отчётность и декларация по НДС;
расчёты по страховым взносам и 6-НДФЛ, если в штате более десяти сотрудников, получающих выплаты.
Как сдавать отчётность в налоговую через интернет
Перед тем как налоговая примет отчёт, он проходит несколько этапов. Рассмотрим каждый из шагов:
Отправляем документы в налоговую. Важно отметить, что датой и временем приёма будет считаться поступление файла в налоговую службу.
Налоговая получает отчётность и присылает извещение.
Начинается проверка отчёта. Если документ прошёл первичную проверку, вам придёт извещение о приёме.
После обработки отчёта формируется извещение о вводе или уведомление об уточнении данных.
Преимущества электронного документооборота
Отчёты, передаваемые по ЭДО, удобны как предпринимателям, так и налоговой:
предприниматель экономит время: ему не нужно ехать в налоговую и стоять в долгих очередях;
у компании снижаются расходы на печать, отправку и хранение бумажных документов;
бухгалтерия может вести корректный учёт;
сотруднику налоговой не нужно перепечатывать данные из бумажного отчёта, что сводит вероятность ошибок в документах к минимуму.
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