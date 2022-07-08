Как не надо вести управленческий учет: 7 главных ошибок компаний

Для управленческого учёта очень важны регламенты. Все правила должны быть едиными для отчётов, все процессы — чётко описаны, а все формы — понятно разработаны. Однако часто в компаниях забывают про системный подход.

Ошибка № 1. Бессистемный управленческий учёт

Можно легко понять, что с управлёнкой в компании не всё в порядке, если:

формы есть, но они все разные, сравнить их между собой нельзя;

часть отчётов собирается, а другая — нет;

информация в разных отчётах отличается;

нет чёткого порядка формирования данных;

в отчётах пропускаются отдельные недели или месяцы.



Полноценный управленческий учёт — это основа для оценки ситуации в компании и принятия управленческих решений. «Кусочный» учёт приводит к тому, что данные в отчётах становятся бесполезными для анализа и принятия управленческих решений.

Ошибка № 2. Неполный учёт

Существует три главных управленческих отчёта — Отчёт о прибылях и убытках (или отчёт о доходах и расходах), отчёт о движении денежных средств (ОДДС) и управленческий баланс. Для их составления и детализации иногда используют вспомогательные отчёты — отчёт по продажам, по дебиторской и кредиторской задолженности или какой-то ещё. Но всё-таки именно три основных отчёта — это необходимый для бизнеса минимум.



Но одни компании ведут только ОПиУ, другие — лишь ОДДС, а третьи — делают оба этих отчёта, но забывают про балансовый отчёт. Особенно часто этим грешат ИП.



Без трёх базовых отчётов невозможно оценить реальное положение дел в компании. Руководитель будут видеть картину только с одной стороны, а другие проблемы и возможности окажутся, наоборот, скрыты. Из-за этого собственники рискуют не заметить надвигающуюся катастрофу.



Например, без баланса можно пропустить накопленные долги или затоваривание бизнеса. Без двух других отчётов нельзя понять, сколько реально зарабатывает компания и сколько можно из неё безболезненно вывести денег.

Ошибка № 3. Нет управленческой учётной политики

В управленческом учёте одни и те же объекты можно учитывать по-разному. Например, списывать запасы можно по средней стоимости, а учитывать товары — в закупочной стоимости или в продажной.



Важно, что правила для отчётов в управлёнке отличаются от тех, что есть в бухгалтерском учёте. Поэтому они записываются в специальном документе — управленческой учётной политике. Без такого регламента в компании всегда будут разночтения. Финансист не будет знать, как учитывать, директор — как интерпретировать и понимать управленческие отчёты.

Ошибка № 4. Нет синхронизации между справочниками и аналитиками данных бухгалтерского и управленческого учёта

Отсутствие синхронизации данных между бухгалтерским и управленческим учётом характерно даже для тех компаний, которые в целом правильно ведут отчётность. Иногда бизнес использует в бухгалтерском учёте одни справочники, а в управленческом — другие. В документах могут отличаться группировки и статьи. Или финансисты применяют номенклатурные группы, а бухгалтеры — нет.



Во всех этих случаях управленческий и бухгалтерский учёты сложно сопоставлять. В отчётах будет больше различий, а на поиск ошибок надо будет постоянно тратить дополнительное время.

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Ошибка № 5. Управленческий учёт не использует другие виды учёта в качестве источника данных

Помимо управленческого и бухгалтерского, существует учёт, при котором в систему вносятся все данные и документы. Обычно это делает бухгалтер с помощью бухгалтерской программы, например, «1С: Бухгалтерии». На основе этого формируется бухучёт.



Eсли же компания не ведёт бухгалтерский учёт (например, ИП), то для учёта используются различные CRM-системы, например, «МойСклад», «1С: Управление торговлей» или отраслевые программы для отслеживания продаж и расчёта себестоимости. На их основе формируется оперативный учёт.



Все эти данные являются основой для сбора факта в управленческой отчётности. Но некоторые специалисты не хотят разбираться в текущем бухгалтерском или оперативном учёте, а потому не используют эти данные. В итоге они параллельно ведут второй, а иногда и третий параллельный учёт — управленческий.



По итогу бухгалтер, менеджер и финансист используют разные платформы для ведения нужного им учёта и не синхронизируют данные. В результате собственник вынужден за это переплачивать.

Ошибка № 6. Не использовать двойную запись

Любой грамотный финансист вам скажет, что двойная запись — это величайшее изобретение и гарант правильности данных.



При двойной записи любая хозяйственная операция «шифруется», так называемой «проводкой», записывается по дебету и по кредиту. Так, всегда можно проверить правильность и достоверность управленческих отчётов.



Управленческие отчёты по сути формируются по тем же принципам, что и бухгалтерские. Только финансисты интерпретируют их по-другому и переводят на понятный для собственника язык.



Есть пара моментов, которые могут помешать бизнесу вести учёт с помощью двойной записи.

Вручную вести двойную запись невозможно, для процесса требуются специальные программы.

Уровень знаний специалиста должен быть высоким, чтобы корректно вести двойную запись.

Ошибка № 7. Не автоматизировать управленческий учёт

Любая, даже минимальная автоматизация, лучше её отсутствия. Она сокращает время формирования управленческих отчётов, уменьшает количество ошибок, исключает человеческий фактор.



Однако автоматизировать управленческий учёт можно только в том случае, если в компании не допускают ошибок из предыдущих пунктов. Автоматизация будет работать только внутри предприятия, где установлены чёткие правила и определена методология, где сотрудники и без автоматизации собирают корректные отчёты.



Если коротко