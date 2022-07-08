Как не терять деньги в бизнесе и реально увеличить прибыль

Управление финансами в бизнесе — это то, без чего невозможно построить устойчивую компанию. Многие предприниматели сталкиваются с тем, что их бизнес работает на грани убытков или даже теряет деньги. Чтобы этого избежать, важно правильно выстраивать систему управления деньгами, следить за эффективностью каждого направления и ставить четкие цели. Давайте разберем, как сохранить капитал и повысить доходность.
Почему деньги "уходят" из бизнеса
Нет ясной картины финансов
Без трех ключевых отчетов (движение денежных средств, доходы и расходы, баланс) невозможно понять, что происходит внутри компании. Эти документы помогают увидеть, хватает ли денег для текущей деятельности, есть ли прибыль и кому вообще принадлежит бизнес.
Смешивание личных и бизнес-финансов
Когда собственник использует деньги компании для личных нужд или забирает всю прибыль без правил распределения, это приводит к дефициту средств внутри бизнеса.
Отсутствие правил распределения прибыли
Многие предприниматели не создают резервы, не планируют будущее развитие и не анализируют эффективность различных направлений бизнеса. Это делает компанию менее устойчивой к внешним рискам.
Нет прогнозов и планов
Без целей, планов и анализа отклонений сложно достичь стабильного роста. Финансовое моделирование позволяет спрогнозировать разные сценарии развития и подготовиться к возможным сложностям.
Как анализировать финансы
Движение денежных средств
Этот отчет помогает понять, достаточно ли денег для текущей деятельности. Например, одна компания показала оборот 90 миллионов рублей, но после детального анализа выяснилось, что реальная выручка составила всего 76 миллионов, а остальное — кредиты и авансы клиентов. В результате чистый денежный поток был отрицательным (-10 миллионов).
Доходы и расходы
Для расчета эффективности важно выделить маржинальную прибыль (разницу между выручкой и себестоимостью) и косвенные расходы. Если не учитывать личные средства предпринимателя как часть расходов, можно получить искаженную картину. В одном случае компания показала прибыль 4 миллиона рублей, но после учета дивидендов выяснилось, что реальный финансовый результат — минус 7,5 миллиона.
Баланс
Баланс показывает, кому принадлежит бизнес: вам или кредиторам. Одна компания имела активы на 7,4 миллиона рублей, но все они были сформированы за счет займов на 11 миллионов. Таким образом, бизнес фактически принадлежал банкам.
Как увеличить прибыль
1. Понимание бизнес-модели
Чтобы увеличить прибыль, нужно точно знать, какие продукты или услуги наиболее эффективны. Например:
Группа товаров №1: Выручка 22 млн, рентабельность 40%.
Группа товаров №2: Выручка 14 млн, рентабельность 70%.
Группа товаров №3: Выручка 43 млн, рентабельность 10%.
Рекомендация: сфокусироваться на высокорентабельных продуктах (группа №2), отказаться от низкорентабельных (группа №3) или повысить их эффективность.
2. Финансовое моделирование
Для достижения целей необходимо строить финансовую модель, учитывающую различные сценарии:
Сценарий мечты: идеальный вариант развития.
Худший сценарий: что будет, если не удастся достичь запланированных показателей.
Реалистичный сценарий: прогноз, который можно передать команде.
Практические шаги
Оставляйте часть прибыли в бизнесе:
Не менее 30% прибыли должно быть направлено на развитие, создание резервов и погашение долгов.
Запас прочности:
Рекомендуется иметь подушку безопасности в размере 2–6 месячных расходов компании.
Постоянный анализ:
Регулярно проверяйте план-факт, корректируйте цели и действия.
Цифровизация бизнеса:
Чем раньше вы внедрите систему управленческого учета, тем проще будет масштабировать бизнес.
Кейс успешной трансформации
В качестве примера рассмотрим компанию, занимающуюся строительством и обслуживанием газовых котельных:
2023 год : Выручка 169 млн руб., чистая прибыль 5,7 млн руб., рентабельность 3,4%.
2024 год : После внедрения системы управленческого учета и планирования:
Выручка выросла до 256 млн руб. (+51%).
Чистая прибыль достигла 30 млн руб. (+5 раз).
Рентабельность увеличилась до 12%.
Основные изменения:
Полная настройка управленческого учета.
Разработка финансовых моделей развития.
Создание платёжного календаря и системы KPI для сотрудников.
Автоматизация процессов и обучение команды.
Итоги
Чтобы не терять деньги в бизнесе и увеличивать прибыль:
Собирайте точные данные через управленческий учет.
Анализируйте эффективность каждого направления.
Создавайте правила распределения прибыли.
Моделируйте будущее развитие бизнеса.
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