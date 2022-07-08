Как не терять деньги в бизнесе и реально увеличить прибыль

Управление финансами в бизнесе — это то, без чего невозможно построить устойчивую компанию. Многие предприниматели сталкиваются с тем, что их бизнес работает на грани убытков или даже теряет деньги. Чтобы этого избежать, важно правильно выстраивать систему управления деньгами, следить за эффективностью каждого направления и ставить четкие цели. Давайте разберем, как сохранить капитал и повысить доходность.

Без целей, планов и анализа отклонений сложно достичь стабильного роста. Финансовое моделирование позволяет спрогнозировать разные сценарии развития и подготовиться к возможным сложностям.

Многие предприниматели не создают резервы, не планируют будущее развитие и не анализируют эффективность различных направлений бизнеса. Это делает компанию менее устойчивой к внешним рискам.

Когда собственник использует деньги компании для личных нужд или забирает всю прибыль без правил распределения, это приводит к дефициту средств внутри бизнеса.

Без трех ключевых отчетов (движение денежных средств, доходы и расходы, баланс) невозможно понять, что происходит внутри компании. Эти документы помогают увидеть, хватает ли денег для текущей деятельности, есть ли прибыль и кому вообще принадлежит бизнес.

Движение денежных средств

Этот отчет помогает понять, достаточно ли денег для текущей деятельности. Например, одна компания показала оборот 90 миллионов рублей, но после детального анализа выяснилось, что реальная выручка составила всего 76 миллионов, а остальное — кредиты и авансы клиентов. В результате чистый денежный поток был отрицательным (-10 миллионов).

Доходы и расходы

Для расчета эффективности важно выделить маржинальную прибыль (разницу между выручкой и себестоимостью) и косвенные расходы. Если не учитывать личные средства предпринимателя как часть расходов, можно получить искаженную картину. В одном случае компания показала прибыль 4 миллиона рублей, но после учета дивидендов выяснилось, что реальный финансовый результат — минус 7,5 миллиона.

Баланс

Баланс показывает, кому принадлежит бизнес: вам или кредиторам. Одна компания имела активы на 7,4 миллиона рублей, но все они были сформированы за счет займов на 11 миллионов. Таким образом, бизнес фактически принадлежал банкам.