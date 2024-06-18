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Люди — это новая нефть. Выигрывает бизнес, который сохраняет свои кадры

Человеческий труд в России становится все дороже, и работодатели сталкиваются не только с ростом расходов на ФОТ, но и на кадровую инфраструктуру в целом.

Вопросы кадрового обеспечения обсуждались на многих площадках прошедшего Петербургского международного форума. Газета «Коммерсантъ» организовала в период форума круглый стол «Человеческий капитал: управление и развитие», в котором приняли участие профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич. корреспондент экономической редакции газеты «Коммерсантъ» Диана Галиева, СЕО компании «Альфа Сервис» (член СРО АКФО) Наталья Карасева, вице- президент ГК «Акварис»Виктория Хаба, представитель ПАО «Совкомбанк» Надия Имаметдинова и др.

Участники мероприятия обсудили как в этой ситуации компании могут сделать свою кадровую стратегию более эффективной? Есть ли смысл инвестировать в опыт своих сотрудников, который они приобретают, взаимодействуя с работодателем?

Наталья Карасева рассказала, как связаны вопросы дефицита кадров и обеления отрасли клининга. По ее мнению, полноценное оформление сотрудников и уплата налогов отчасти решают вопросы кадрового дефицита, так как сотрудники социально защищены и регулярно получают белую зарплату, это дает им определенные гарантии.

Да, выросли цены на услуги. Но есть достаточно большое количество среди компаний — заказчиков тех, кто согласен платить повышенную стоимость во избежание репутационных и финансовых риски. Например, компания «Башня Федерация» вступила в проект после того, как им показали разрывы по НДС контрагента по клинингу. Расходы выросли, но при этом «дают много эффектов как прямых, так и косвенных».

Определенная работа ведется со стороны ФНС: они считают заказчиков услуг в некоторой степени бенефициарами налогового демпинга подрядчиков.

Наталья Карасева привела нормативы налоговой нагрузки, рассчитанные ФНС, а также рассказала о письме ФНС, в котором служба рекомендует:

«налогоплательщикам — заказчикам услуг в целях предупреждения риска вовлечения себя в схемы уклонения от уплаты налогов (страховых взносов) при заключении договоров на оказание клининговых услуг и услуг технической эксплуатации рекомендуется самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку предполагаемых исполнителей таких услуг и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, уменьшенную на 20% заказчикам услуг».

В компании «Альфа Сервис» доля ФОТ составляет около 70% выручки.

По мнению СЕО компании Н. Карасевой, люди являются главной ценностью, и настало время, когда корпорации должны нести ответственность за людей. В руках крупных компаний большой слой малообеспеченный слой населения, вмести с государством они могут обеспечить им более приличный уровень жизни. Как итог, выигрывает бизнес, который сохраняет свои кадры.

Посмотреть запись круглого стола можно по ссылке.

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