Поправки в законопроект о госзакупках (44-ФЗ), предложенные бизнесом

Инициатива предполагает внесение поправок в законопроект о госзакупках (44-ФЗ), который в настоящее время находится на стадии обсуждения и должен быть принят в осеннюю сессию.

Экспертный совет ведущих деловых объединений России выступил с инициативой по внесению изменений в механизм государственных закупок. Цель – вывести из тени трудоемкие отрасли.

Предложение, адресованное председателю думского комитета по экономической политике Максиму Топилину, направлено на ужесточение требований к компаниям трудоемким компаниям, которые демпингуют в государственных контрактах, экономя на налогах и оплате труда привлекаемого персонала.

Поправки в частности, предлагают:

• Запретить передачу государственных контрактов от победителей третьим лицам и ввести требование об исполнении контракта лично поставщиком, без передачи обязательств третьим лицам, привлечения субподрядчиков или соисполнителей. Право заказчика устанавливать требование для участников закупки, оказывающих услуги по уборке зданий, сооружений самостоятельно исполнять контракт позволит обеспечить контроль оформления трудового персонала, что приведет к снижению теневой занятости и позволит контролировать оформление персонала по нормам трудового законодательства. В настоящее время заказчик может только проверить, не состоит ли сам участник закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

• Ввести обязательное обоснование цены, если она ниже НМЦК более чем на 25%. Это позволит предотвратить недобросовестную конкуренцию со стороны компаний, которые экономят на налогах и других выплатах. Сейчас такое требование существует только для закупок, связанных со сферой жизнеобеспечения.

• Обязательное использование так называемого затратного метода при формировании начальной цены контракта (НМЦК). Этот метод предполагает, что цена формируется госзаказчиком на основе предварительно рассчитанных затрат на исполнение контракта с учетом "обычной прибыли" для данной сферы (расчеты приводятся на примере клининга).

В настоящее время затратный метод применяется только в исключительных случаях или в качестве дополнения к другим методам. Основным методом определения НМЦК является сопоставление рыночных цен. Использование затратного метода при формировании начальной цены контракта позволит более точно оценить реальные затраты на выполнение работ и затруднит демпинг со стороны недобросовестных компаний.

Инициативу прокомментировал заместитель председателя «Деловой России» А. Данилов-Данильян. По его мнению, в случае принятия поправок рисков для конкуренции не возникнет. Предложенные поправки – результат консенсуса всех ключевых бизнес-объединений, они были разработаны по итогам длительного обсуждения и изучения проблемы теневого найма, говорит Данилов-Данильян. Сейчас контракты часто получают участники закупок, которые, экономя на налогах и других выплатах, имеют возможность сильнее снижать стоимость своих услуг, поясняет он. В случае принятия поправок удастся по меньшей мере уравнять условиях для добросовестных компаний и тех, кто ведет бизнес непрозрачно, считает Данилов-Данильян. Например, замена механизма установления цены позволит усложнить задачу серым компаниям – «объехать» добросовестный бизнес за счет нерыночного демпинга не получится, уверен он.

Реализация предложенных мер позволит создать более честные условия конкуренции на рынке госзакупок и способствовать формированию прозрачной и легальной занятости, что особенно актуально для сферы контрактного клининга и других трудоемких отраслей.