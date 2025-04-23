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Мария Федосова
Проверка контрагентов

Новый раздел в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»

ФНС рекомендует заказчикам услуг клининга контролировать налоги своих подрядчиков.

О сервисе “Прозрачный бизнес”

Сервис «Прозрачный бизнес» –  хорошо знаком многим предпринимателям. Это бесплатный инструмент от ФНС, который помогает быстро и легко получить всю необходимую информацию о любом ИП или организации. Основное предназначение сервиса – обеспечить прозрачность деятельности компаний и предоставить возможность оценки их благонадежности.

Сервис позволяет:

 • Проверять юридические лица и ИП, для оценки налоговой надежности контрагента, основываясь на открытых данных.

Проверять физические лица, в том числе можно узнать, не дисквалифицировано ли лицо, не имеет ли запрета на учреждение новых юридических лиц.

Проверять адреса на массовость регистраций. Например, перед заключением договора аренды помещения можно проверить, не является ли предлагаемое место массовым (на нём зарегистрированы десять и более компаний). 

· Проводить анализ показателей по отраслям и регионам.

Все предоставляемые функции бесплатны и доступны без регистрации.

Как использовать сервис

Используя электронный сервис, владельцы бизнеса могут получить всестороннюю и максимально достоверную информацию из первоисточника как о своей компании, так и контрагентах.

При введении запроса система предоставляет также данные из ЕГРИП. Особое внимание стоит уделить карточкам, где в любом из разделов присутствует значок в виде треугольника – это указывает на необходимость более детального изучения данных.

Новый раздел сервиса

В декабре 2024 года «Прозрачный бизнес» пополнился новым разделом «Отраслевые нормативные показатели». Он содержит список компаний отрасли клининга с указанием совокупной нормативной налоговой нагрузки, выведенной ФНС для данной отрасли.  Долгое время отрасль находилась в «серой» зоне экономики и уже несколько лет является объектом пристального контроля налоговых органов. Отклонения показателей более, чем на 20% будут расцениваться как как риск уклонения от уплаты налогов (страховых взносов).

Расчет показателей проводится ежемесячно.  

 

Пример предоставления информации

Учитывая, что в письме от 26 апреля 2024 г. «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации» ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную в письме, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.

Для кого предназначен сервис

На сервисе размещаются показатели налогоплательщиков, оказывающих клининговые услуги и услуги технической эксплуатации (основные заявленные виды деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП) относятся к подклассам с кодами ОКВЭД 81.1 и (или) 81.2), при наличии согласия на представление сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну. Важно, что при отзыве согласия и (или) смене основного вида деятельности на иной, не относящийся к подклассам с кодами ОКВЭД 81.1 и (или) 81.2. налогоплательщики исключаются из сервиса.

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Мария Федосова

Мария Федосова

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