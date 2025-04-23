Новый раздел в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»

О сервисе “Прозрачный бизнес”
Сервис «Прозрачный бизнес» – хорошо знаком многим предпринимателям. Это бесплатный инструмент от ФНС, который помогает быстро и легко получить всю необходимую информацию о любом ИП или организации. Основное предназначение сервиса – обеспечить прозрачность деятельности компаний и предоставить возможность оценки их благонадежности.
Сервис позволяет:
• Проверять юридические лица и ИП, для оценки налоговой надежности контрагента, основываясь на открытых данных.
• Проверять физические лица, в том числе можно узнать, не дисквалифицировано ли лицо, не имеет ли запрета на учреждение новых юридических лиц.
• Проверять адреса на массовость регистраций. Например, перед заключением договора аренды помещения можно проверить, не является ли предлагаемое место массовым (на нём зарегистрированы десять и более компаний).
· Проводить анализ показателей по отраслям и регионам.
Все предоставляемые функции бесплатны и доступны без регистрации.
Как использовать сервис
Используя электронный сервис, владельцы бизнеса могут получить всестороннюю и максимально достоверную информацию из первоисточника как о своей компании, так и контрагентах.
При введении запроса система предоставляет также данные из ЕГРИП. Особое внимание стоит уделить карточкам, где в любом из разделов присутствует значок в виде треугольника – это указывает на необходимость более детального изучения данных.
Новый раздел сервиса
В декабре 2024 года «Прозрачный бизнес» пополнился новым разделом «Отраслевые нормативные показатели». Он содержит список компаний отрасли клининга с указанием совокупной нормативной налоговой нагрузки, выведенной ФНС для данной отрасли. Долгое время отрасль находилась в «серой» зоне экономики и уже несколько лет является объектом пристального контроля налоговых органов. Отклонения показателей более, чем на 20% будут расцениваться как как риск уклонения от уплаты налогов (страховых взносов).
Расчет показателей проводится ежемесячно.
Учитывая, что в письме от 26 апреля 2024 г. «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации» ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную в письме, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.
Для кого предназначен сервис
На сервисе размещаются показатели налогоплательщиков, оказывающих клининговые услуги и услуги технической эксплуатации (основные заявленные виды деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП) относятся к подклассам с кодами ОКВЭД 81.1 и (или) 81.2), при наличии согласия на представление сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну. Важно, что при отзыве согласия и (или) смене основного вида деятельности на иной, не относящийся к подклассам с кодами ОКВЭД 81.1 и (или) 81.2. налогоплательщики исключаются из сервиса.
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