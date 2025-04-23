Новый раздел в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»

О сервисе “Прозрачный бизнес”

Сервис «Прозрачный бизнес» – хорошо знаком многим предпринимателям. Это бесплатный инструмент от ФНС, который помогает быстро и легко получить всю необходимую информацию о любом ИП или организации. Основное предназначение сервиса – обеспечить прозрачность деятельности компаний и предоставить возможность оценки их благонадежности.

Сервис позволяет:

• Проверять юридические лица и ИП, для оценки налоговой надежности контрагента, основываясь на открытых данных.

• Проверять физические лица, в том числе можно узнать, не дисквалифицировано ли лицо, не имеет ли запрета на учреждение новых юридических лиц.

• Проверять адреса на массовость регистраций. Например, перед заключением договора аренды помещения можно проверить, не является ли предлагаемое место массовым (на нём зарегистрированы десять и более компаний).

· Проводить анализ показателей по отраслям и регионам.

Все предоставляемые функции бесплатны и доступны без регистрации.