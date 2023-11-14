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АлексейМошкин
Нематериальные активы

НМА — эффективный, легальный и безопасный способ оптимизации налогов. Попробуйте — вам понравится!

Интеллектуальную собственность можно оценить, купить, продать, передать право на использование кому-нибудь другому. Потенциал для использования — огромный, в том числе и для бизнес-целей.
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НМА — эффективный, легальный и безопасный способ оптимизации налогов. Попробуйте — вам понравится!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Тема интеллектуальной собственности сейчас популярна как никогда. Авторские права, товарный знак, ноу-хау, патент на изобретение — пожалуй, эти модные слова знает сейчас каждый. Право на такую собственность охраняется законом, это позволяет правообладателям получать деньги и признание.

С помощью нематериальных активов (НМА) предприниматели повышают узнаваемость своего бренда на рынке, продвигают товары и услуги, защищают свой бизнес от конкурентов и создают залоговую массу для банков-кредиторов. Все это уже стало классикой, но есть и альтернативные вариации, про которые знают не все.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

 Ваш бизнес может стать гораздо больше за счет появления НМА. Например, вы собственными силами создаете сайт, который приносит клиентские заявки. Или ваша компания покупает уникальную технологию производства. Учредитель передает своей компании принадлежащий ему товарный знак. Нематериальными активами могут также стать программное обеспечение, лицензии, полезный образец, фирменные наименования и многое другое.

Далее вы заказываете независимую оценку рыночной стоимости, и на балансе компании появляется дополнительный актив, причем часто дорогостоящий. Результат — существенное увеличение общей стоимости вашего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности, улучшение финансовых показателей, рост доверия банков-кредиторов и внешних контрагентов.

В моей личной практике есть кейс, когда ничем не примечательное ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. превратилось в солидную фирму с капитализацией 70 млн руб. всего за полтора месяца. Для бенефициаров бизнеса этот «квантовый скачок» в другое измерение был критично важен и нужен – они готовились к запуску масштабного федерального бизнес-проекта.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ

Ваша чистая прибыль может быть гораздо больше. Любая компания имеет право снижать налог на прибыль, включая в расходы стоимость принадлежащих ей НМА.

Представьте: ваша компания купила товарный знак. Независимый оценщик определил его рыночную стоимость — 20 млн руб. Вы установили, что срок полезного использования этого актива — восемь лет. В этом случае вы имеете законное право учитывать в расходах амортизацию: 20 000 000 руб. / 96 мес. = 208 333,33 руб. ежемесячно. При ставке 20% снижение налога на прибыль будет составлять 41 666,47 руб. в мес. За год вы экономите на налоге на прибыль уже 500 тыс. руб. — согласитесь, это вполне ощутимая сумма.

НМА – это очень эффективный, легальный и безопасный способ оптимизации налогов. Попробуйте – вам понравится!

ЗАЩИТА ОТ ОБВИНЕНИЙ В ДРОБЛЕНИИ БИЗНЕСА

Концентрируясь на масштабировании бизнеса и росте прибыли, многие предприниматели забывают об угрозе получить от налоговой инспекции жесткие обвинения в дроблении. Поверьте, стать организатором фиктивной схемы по уходу от уплаты налогов сегодня очень легко. Эти риски абсолютно реальны, если ваша бизнес-модель предполагает совместную работу нескольких ООО или ИП на льготных режимах налогообложения (упрощенка или патент).

Ситуация усугубляется, если участники вашей группы взаимозависимы через одних и тех же собственников, их близких родственников, у них одинаковые адреса регистрации, виды деятельности, IP-адреса для входа в интернет-банк и отправки налоговой отчетности, одинаковые контрагенты, единые службы (продажи, кадры, закупка, бухгалтерия), один сайт на всех, общая программа лояльности для клиентов, массовая миграция персонала между собой, постоянное пересечение финансовых потоков и так далее.

Узнали себя? Тогда, вполне возможно, вы в опасности и вам грозят многомиллионные доначисления налогов. Таких печальных примеров в жизни становится всё больше и больше, увы. Дела по дроблению бизнеса — одни из самых любимых у ФНС, потому что здесь очень высокий средний чек доначислений, легко собрать доказательную базу, бенефициары бизнеса, как правило, платежеспособны, им есть что терять.

Для того чтобы снизить риски дробления, мы рекомендуем внедрить бизнес-модель франшизы. Суть ее в следующем: головная компания вводит режим коммерческой тайны, создает уникальный секрет производства, разрабатывает внутренние стандарты работы, подробно описывает и формализует все бизнес-процессы, финансовые модели. Наличие зарегистрированного товарного знака повышает налоговую безопасность, но в крайнем случае можно обойтись и без него. Участники («франчайзи») входят в бизнес, обязуясь соблюдать установленные стандарты и выплачивать роялти головной компании. Размер роялти — фиксированная сумма или процент от дохода, возможен паушальный взнос. Критично важно, чтобы участники группы были действительно самостоятельны, независимы, не управлялись централизованно «под ключ» из единого центрального офиса вплоть до подтверждения платежек и найма уборщиц.

В итоге мы обеспечиваем легальное структурирование, а не дробление бизнеса, снижаем ваши налоговые риски, документально подтверждаем наличие деловых целей, экономическое обоснование для всех участников группы.

С помощью НМА ваш бизнес может быть ощутимо прибыльнее и безопаснее, это факт.

ВЫВОД ПРИБЫЛИ ИЗ БИЗНЕСА

С помощью НМА вы можете организовать комфортный вывод денежных средств из своего бизнеса, не вызывая раздражения у налоговиков и финмониторинга банков, контролирующих закон №115-ФЗ.

Например, вы покупаете дорогостоящий объект интеллектуальной собственности у правообладателя и одномоментно перечисляете ему крупную сумму. Или ежемесячно выплачиваете роялти за использование товарного знака. Экономическая выгода возникает, если ставка налога на прибыль правообладателя меньше, чем у пользователя НМА, причем этот эффект может быть очень значительным.

Кейс из нашей практики: ООО на общем режиме налогообложения заключает лицензионный договор на использование товарного знака с правообладателем — собственником этой же компании. Использование товарного знака обосновано разумными деловыми целями: бренд очень сильный, его очень хорошо знают на рынке, это позволяет привлекать новых клиентов, увеличивать выручку и прибыль. Оспорить эти факты сложно. При этом собственник компании (он же правообладатель товарного знака) является ИП на УСНО «доходы» со ставкой налога 6%, поэтому налоговые последствия выплат ему по лицензионному договору существенно меньше, чем в вариантах с заработной платой директору (НДФЛ + страховые взносы) и дивидендами (НДФЛ).

ТРЕНДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Судебных споров между бизнесом и ФНС на тему нематериальных активов по всей стране очень мало, причем налогоплательщики часто отбивают все обвинения и успешно доказывают законность своих действий. В кейсах с НМА фискальные органы оценивают реальность взаимоотношений сторон, наличие деловой цели, экономическую обоснованность, адекватность цен, размера роялти, взаимозависимость, признаки скрытой выплаты дивидендов и прочее. Но к повышенному вниманию проверяющих нужно быть готовым и качественно готовиться к использованию НМА. Нюансов очень много, и любая ошибка может стать фатальной.

Подробный обзор судебной практики, разбор удачных примеров использования предпринимателями нематериальных активов, а также яркие образцы, «как делать не нужно», вы можете увидеть в нашей презентации, перейдя по кьюар-коду.

Если вы хотите кратно увеличить свой бизнес за короткий срок, снизить налоговое бремя, не нарушая закон, защититься от обвинений в дроблении бизнеса, безопасно и с минимальными издержками выводить прибыль из бизнеса — подумайте о нематериальных активах. Это мощный инструмент с огромным потенциалом и умеренным уровнем риска. При грамотной подготовке и качественном внедрении обеспечить красивый результат вполне реально.

Алексей Мошкин, дипломированный налоговый консультант.

Защищаю бизнес от ФНС, помогаю платить меньше, не нарушая закон.

АлексейМошкин

АлексейМошкин

Руководитель в ООО

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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