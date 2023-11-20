Хотите платить в 6 раз меньше? Налоговые льготы для бизнеса в Пермском крае

Конец года — идеальное время для налогового планирования. Есть возможность подать заявление на применение специальных налоговых режимов, изменить объект налогообложения, запланировать новые инструменты для легального снижения налоговой нагрузки. В статье рассказываю о налоговых льготах для бизнеса в Пермском крае.

Пермский край — один из регионов РФ, где местные власти реально поддерживают бизнес через налоговые льготы. Преференции позволяют на абсолютно законных основаниях платить гораздо меньше налогов.

УСН

Для предпринимателей и организаций, зарегистрированных в Пермском крае после 1 января 2022 года, действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения — УСН (Закон от 01.04.2015 №466-ПК).

Целых три года для вас действует комфортная ставка по УСН:

· Если вы выбрали вариант начисления «Доходы», то в первый год будете платить 1% от суммы выручки, во второй — 2%, в третий — 4%. С четвертого года начисления пойдут по базовой ставке 6%;

· если вы предпочли вариант «Доходы минус расходы», то в первый год налог начислят из расчета 5% от разницы между доходом и затратами, во второй — 7%, в третий — 10%. С четвертого года налог составит обычные 15%.

Важно: численность сотрудников, уровень дохода и вид экономической деятельности не имеют значения. Единственное условие для применения льготы — бизнес должен быть зарегистрирован в Пермском крае после 1 января 2022 года. Есть ряд нюансов для предпринимателей, прекративших деятельность и возобновивших её после вступления закона в силу — обращайтесь лично, расскажем подробнее.

Пример расчета — насколько вам выгодна налоговая льгота.

Допустим Вы стали предпринимателем после 01.01.2022г., применяете УСН «Доходы». Ваша выручка за первый календарный год — 24 млн. руб., далее она растет ежегодно на 25%.

Ниже приведен сравнительный анализ двух вариантов: в первом случае вы пермский предприниматель с льготными налоговыми ставками УСН, во втором — зарегистрированы в регионе где нет льгот и действуют базовые ставки налога:

В итоге предприниматель из Пермского края с льготной налоговой ставкой заплатит на абсолютно законных основаниях более чем в два раза меньше налога, чем аналогичный предприниматель из региона без льгот!

На мой взгляд, разница более чем ощутимая.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

До 2024 года включительно в Пермском крае от налогов полностью освобождены впервые зарегистрированные ИП на патенте и УСН с численностью работников до 15 человек. Также есть отраслевые ограничения - льготой смогут воспользоваться представители производственной, социальной, научной сферы, а также бытовые услуги и гостиничный бизнес (только по УСН).

Мое мнение о налоговых льготах Пермского края — они мега-крутые, сами законы простые, нет избыточных административных барьеров, ограничений и ловушек, все предельно просто, четко и красиво!

НО! Вы же знаете, всегда есть место для «НО!»

Я всю жизнь помогаю предпринимателям развивать бизнес и прежде чем что то советовать всегда просчитываю — что может пойти не так, какие есть негативные сценарии, насколько вероятны и как можно снизить угрозы. Это моя профессиональная деформация и она уже очень много раз помогала моим клиентам.

Придумывают и утверждают налоговые льготы одни государственные структуры — для поддержки бизнеса. А другая служба — ФНС — занимается пополнением бюджета, выявляет схемы по уходу от уплаты налогов. Дефицит государственного бюджета растет, планы по собираемости налогов у фискальной службы никто не отменял и даже наоборот, задачи у них становятся все более амбициозными.

Мы не знаем, насколько ужесточится налоговый контроль в будущем. Но есть риск, что налоговая инспекция будет гораздо активней выявлять и наказывать за получение необоснованной налоговой выгоды.

Проверяющие в будущем могут искать кейсы, в которых налогоплательщики фиктивно «дробят» свой бизнес — создают клон своего действующего бизнеса (полностью сохранив бизнес-модель, всех контрагентов, сотрудников и т.д.), предприниматели фиктивно переезжают в налоговый офшор, чтобы формально соответствовать требованиям Закона, налоговые льготы используются для обналичивания денежных средств через вновь созданные фирмы- однодневки и т.д.

В судебной практике такие налоговые споры уже есть и их немало. Так, налоговая потребовала от ИП доплатить 1,7 млн. рублей, доказав с помощью полиции фиктивность релокации из Комсомольска-на-Амуре с УСН «доходы» в 6% в Крым, где действовала ставка 3%. Предпринимателю из Йошкар-Олы, который перерегистрировался сначала в Крым, а затем в Удмуртию, доначислили 1,5 млн. рублей.

Миграция между регионами может стать маркером проблемности для налоговой. Если регистрация ИП осуществлена без целей пребывания или проживания в новом регионе, то она может быть признана ФИКТИВНОЙ. Для того чтобы это доказать, инспекторы приезжают по новому адресу, допрашивают собственника жилья, проверяют реальность ведения бизнеса и наличие деловой цели.

Любая оптимизация налогов автоматически повышает риски; идеальных способов простой экономии попросту не существует — только соразмерный и контролируемый риск. Именно поэтому прежде, чем принимать решение о релокации или открытии новой компании рекомендуем, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у опытных налоговых консультантов — как все грамотно все организовать.

Алексей Мошкин, дипломированный налоговый консультант.

Защищаю бизнес от ФНС, помогаю платить меньше не нарушая закон.