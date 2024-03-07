Остаться в живых. Что ожидать от проверяющих в 2024 году

Победить ФНС в судебном споре сложно, но можно . В 2023 году суды стали чаще поддерживать налогоплательщиков, во многом это связано с более качественной юридической защитой бизнеса. В пользу налогового органа рассмотрено 70% от общего количества судебных дел.

Предприниматели стали чаще судиться с налоговой . За девять месяцев 2023 года судами было рассмотрено 191 дело по налоговой тематике. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма рассмотренных требований — 2,9 млрд руб. (примерно на уровне 2022 года).

Количество жалоб на инспекции сократилось в два раза, а удовлетворяется при этом, по статистике, только одна из трех. Таким образом, в большинстве случаев действия нижестоящих структур УФНС признаются законными.

Ужесточилась ответственность бенефициаров и руководителей бизнеса за налоговые нарушения. Каждая пятая налоговая проверка проводится совместно с правоохранительными органами, возбуждение уголовных дел теперь не редкость.

Выездные проверки стали проводить гораздо быстрее — теперь вместо полутора-двух лет они занимают в среднем семь месяцев. Это достигается за счет того, что теперь налоговики действуют по отработанному алгоритму, для каждой схемы ухода от уплаты налогов у них есть «конвейер» для сборки типовых доказательств в готовый акт с крупными доначислениями налогов, пеней и штрафов.

Количество выездных налоговых проверок существенно сократилось . Они назначаются в исключительных случаях, на весь гигантский Пермский край их было проведено всего 14. Тем не менее «средний чек» выездной проверки по-прежнему очень высокий — 44 млн руб.

Налоговый контроль стал менее формализованным и одновременно более жестким. Основные активности сосредоточены на этапе «побуждения» налогоплательщиков — потенциальных нарушителей. «Добровольное уточнение» налоговых обязательств пермским бизнесом принесло бюджету за девять месяцев 2023 года 2,5 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем поступления по всем налоговым проверкам (1,6 млрд руб.).

В ходе расследования сложных многоуровневых схем «обнала» и покупки «бумажного» НДС налоговики активно используют инструмент «федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей» . Вызвать подозрение очень легко, достаточно системно попадать в цепочки разрывов НДС и обладать активами для их погашения.

Теперь мы живем в режиме перманентного налогового контроля . Вместо разовых контрольных процедур «случайных» налогоплательщиков нас проверяют в режиме 24/7; автоматизированные системы налоговой анализируют гигантские массивы электронных данных, выявляют любые отклонения в деятельности налогоплательщика, триггеры проблем. Постепенно ФНС эволюционирует в крупнейшую IT-компанию.

Впечатляющая результативность фискальных органов обеспечивается за счет мощного усиления аналитического блока , автоматизации процессов отбора и изменения методов налогового администрирования. Налоговики стали действовать более точно, они качественно выявляют нарушителей, собирают убедительную доказательную базу, активно используют цифровые следы, допросы; системно и методично истребляют популярные схемы по уходу от уплаты налогов.

Несмотря на тотальные экономические и политические изменения в стране и в мире, объем поступлений во все уровни бюджета вырос практически по всем видам налогов, планы по собираемости налогов перевыполнены.

Главный приоритет года — дробление бизнеса . Вы уже в зоне риска, если ведете предпринимательскую деятельность через несколько взаимозависимых ООО, ИП на льготных режимах налогообложения, у которых совпадают виды деятельности, адреса, персонал, IP-адреса, заказчики, поставщики, представители, одна и та же бухгалтерия, кадровая служба, сайт, электронная почта, пересечение финансовых потоков, родственные связи между бенефициарами и руководителями и т. д. Грань между фиктивным умышленным дроблением и легальным структурированием бизнеса очень тонкая. В каждом конкретном случае будет оцениваться совокупность фактов и история развития бизнеса. Главный «оберег» от претензий налоговиков – наличие деловой цели, экономического обоснования у каждого участника общего бизнеса. Это критично важно.

Увеличится количество тематических выездных проверок . Если в ходе предпроверочного анализа налоговики соберут достаточное количество доказательств нарушения, но налогоплательщик не захочет «добровольно» доплатить налоги, то ему могут назначить тематическую ВНП. Ее особенность состоит в том, что она проводится по одному налогу (например, по НДС или налогу на прибыль) и обычно за короткий промежуток времени (1–2 квартала). Сама процедура тематической проверки полностью идентична полноценной ВНП, но проходит гораздо быстрее. Как правило, срок такой проверки сопоставим со сроком камеральной проверки по соответствующим налогам.

Налоговый контроль будет более оперативным — быстро выявили, быстро наказали . Увеличится количество камеральных проверок с доначислениями. Акт с крупными доначислениями вы можете получить абсолютно неожиданно: налоговики не обязаны уведомлять налогоплательщика о том, что его проверяют. Камеральные проверки начинаются автоматически сразу после представления налогоплательщиком декларации. У проверяющих есть два-три месяца, чтобы идентифицировать нарушение, собрать доказательную базу и составить акт с доначислением (если есть нарушение). Для многих это станет неприятным сюрпризом, далее у вас есть 30 дней на представление грамотных возражений.

ФНС будет активнее использовать принцип «мягкой силы» : если не хотите по-хорошему (добровольное уточнение налоговых обязательств), то будет по-плохому (выездная налоговая проверка). В инспекциях еще чаще будут проводить неформализованные «рабочие встречи» с налогоплательщиками. Их цель – на ранней стадии разобраться в ситуации. Для того чтобы избежать выездной налоговой проверки, учитесь уже сейчас доказывать отсутствие нарушений, демонстрировать знание налогового законодательства и умение защищать свои права. Это очень ценные компетенции, которые однозначно вам пригодятся.

Проведите предаудит налоговых рисков. Профилактика всегда эффективнее и дешевле, чем экстренные меры в реанимации, когда уже всё плохое случилось. Чем раньше вы поймете, за что конкретно вас могут привлечь к ответственности – тем больше у вас будет времени на устранение угроз, грамотную подготовку к общению с проверяющими, да и сам этот процесс пройдет гораздо комфортнее для вашей психики и с меньшими последствиями.

Не давайте лишних поводов для внимания со стороны ФНС, не хулиганьте. Приоритеты налоговой службы – дробление бизнеса, сделки с сомнительными контрагентами, серая зарплата, схемы с самозанятыми и прочее. Логика действий налоговиков, направление их развития, критерии отбора кандидатов на побуждение и проверки, механика сбора доказательств известны. Зная это, вы можете заранее исключить, насколько это возможно, факторы риска в своем бизнесе, внедрить безопасные инструменты, нарастить «броню» к будущим раундам неизбежных коммуникаций с фискальными органами.

Отслеживайте любые признаки повышенного внимания со стороны ФНС РФ. Чем раньше вы поймете, что вас проверяют — тем больше шансов не допустить негативный сценарий. Каждое полученное требование о предоставлении документов, пояснений, каждый телефонный звонок с запросом информации должны стать для вас сигналом. Договоритесь с контрагентами о сотрудничестве, попросите их уведомить о поступлении запроса ФНС РФ про ваши совместные сделки. Всегда анализируйте: с чем может быть связан интерес проверяющих, что ищут и к чему это может привести. Если не можете самостоятельно определить – обращайтесь к налоговым юристам.

Если вами уже заинтересовались — не игнорируйте, не будьте страусом со спрятанной в песке головой, включайтесь в налоговый спор на ранней стадии. Чем больше работы успеют сделать проверяющие — тем хуже для вас. Сформулируйте свою позицию по спорным вопросам как можно раньше, донесите ее до инспекторов, покажите, что подозрения безосновательны. Избежать проверки – реально, если действовать грамотно.

Срочно избавляйтесь от стереотипов «Я всегда так делал, мне за это ничего не было», «Все так делают», «Мой бизнес маленький, я неинтересен налоговикам» и т. п. Частая ошибка налогоплательщиков – недооценивать изменившийся потенциал налоговой инспекции. Использовать устаревшие формы агрессивной налоговой оптимизации опасно.

Вместо того, чтобы демонизировать и ругать налоговиков, какие они плохие — объективно оцените, насколько обоснованы их претензии, наведите порядок в своем хозяйстве, начните с себя. Законных методов оптимизации осталось не так много, и многие из них со временем быстро «портятся». Абсолютно любая налоговая оптимизация автоматически повышает ваши риски, поэтому используйте инструменты налогового планирования с умом, регулярно проверяйте — не стали ли они токсичными.