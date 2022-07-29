По большому месту😬

Чтобы оказать воздействие на несговорчивого налогоплательщика, инспекторы любят рассылать требования по его контрагентам. Особенно болезненно на это реагируют крупные капризные заказчики - моментально начинаются звонки «что у вас там происходит?».

"Решайте быстрее свои проблемы", "мы не будем работать с вами раз вы там схематозите" и так далее. Больно, обидно и неприятно. Потеря контрактов, отказ от закупок – вполне реально после таких веерных рассылок.

В некоторых регионах налоговики не просто рассылают заказчикам пачки требований предоставить документы и пояснения, а еще и пишут в них свои развернутые предположения об участии компании-поставщика в сомнительных сделках.

Бывают совсем печальные кейсы. Например пару лет назад ко мне обратился очень грустный директор небольшой компании. На встрече рассказал, что его пытались побудить доплачивать налоги за старые периоды – пара контрагентов показались проверяющим сомнительным. Он отказался уточняться, поставки были реальны. Дальше в пылу неформального побуждения зам.руководителя одной очень активной районной ИФНС пригласила на встречу главного бухгалтера его крупнейшего заказчика – торговую сеть. На встрече даме наговорили разных неприятных слов и недоказанных предположений про поставщика, причем с эмоциями и очень напористо. Как результат – эта торговая сеть полностью отказалась дальше закупать товар. Сказать что директор компании был в шоке – не сказать ничего. Эта торговая сеть формировала 80% выручки последние несколько лет.

Мы подключились к решению проблемы уже на финальной стадии этого конфликта. Писали много разных жалоб, ходили на личный прием руководству УФНС по региону, доказывали отсутствие оснований для обвинений в районной инспекции, включили на максималку всю свою убедительность и навыки переговорщиков, ездили вместе с клиентом к руководству торговой сети. Конец этой истории – хороший, закупки возобновились, претензии налоговиков отозваны. Но мощный осадок остался. Так не должно быть.

Если вам не повезло и вы привлекли повышенное внимание налоговой – включайтесь в коммуникации как можно раньше. Оперативно разберитесь – что именно им нужно, оцените насколько все плохо, спрогнозируйте будущие действия инспекторов, подготовьтесь к общению заранее. Действовать нужно четко и твердо. На самой ранней стадии показать налоговикам свой уровень и обозначить перспективы общения с вами. Тогда шансы отбиться резко возрастают.

Если нужна помощь – обращайтесь, мы рядом.